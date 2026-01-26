Carbonara s cvjetačom vegetarijansko je jelo koje ćete lako napraviti i u njemu iskreno uživati. Nema ni slanine ni jaja, a za raskošan umak zaslužna je zvijezda iz naslova, cvjetača.

Savršena opreka baršunastom umaku od cvjetače su pržene krušne mrvice koje čitavo jelo zaokružuju u skladnu cjelinu. Ovo jednostavno, a opet posebno jelo, skuhat ćete za nešto više od pola sata, a višak umaka od cvjetače možete držati u hladnjaku i upotrijebiti u novom jelu kao umak ili čak - kao juhu.

Carbonara s cvjetačom - sastojci: 1 žlica maslinovog ulja

100 g luka ili mladog luka narezanog, nasjeckanog

2 žlice grubo nasjeckanog češnjaka

200 ml kremastog umaka od cvjetače

250 g tjestenine

90 g svježeg ili smrznutog graška

½ vezice peršina, nasjeckanog

30 g sitno naribanog parmezana

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

1 žlica prženih krušnih mrvica, ili više, po ukusu Kremasti umak od cvjetače 200 g cvjetića cvjetače

500 ml povrtnog temeljca

100 ml maslinovog ulja

sol, po ukusu Carbonara s cvjetačom - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju da ostane al dente. U srednje velikoj tavi prelijte cvjetaču povrtnim temeljcem i kuhajte, djelomično pokriveno, dok ne omekša, oko 20 minuta. Štapnim mikserom ili u blenderu izmiksajte cvjetaču i temeljac. Nakraju polako ulijte maslinovo ulje i umiksajte. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pržite, povremeno miješajući, dok ne omekša, oko 2 minute. Dodajte češnjak i pržite dok ne postane zlatan. Dodajte umak od cvjetače, tjesteninu i grašak i kuhajte, povremeno miješajući, oko 2 minute. Kad se zagrije, umiješajte sir i peršin, posolite i popaprite po ukusu i stavite u zdjelu za posluživanje. Pospite krušnim mrvicama i odmah poslužite.

