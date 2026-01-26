Carbonara s cvjetačom vegetarijansko je jelo koje ćete lako napraviti i u njemu iskreno uživati. Nema ni slanine ni jaja, a za raskošan umak zaslužna je zvijezda iz naslova, cvjetača.
Savršena opreka baršunastom umaku od cvjetače su pržene krušne mrvice koje čitavo jelo zaokružuju u skladnu cjelinu. Ovo jednostavno, a opet posebno jelo, skuhat ćete za nešto više od pola sata, a višak umaka od cvjetače možete držati u hladnjaku i upotrijebiti u novom jelu kao umak ili čak - kao juhu.
Carbonara s cvjetačom - sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 100 g luka ili mladog luka narezanog, nasjeckanog
- 2 žlice grubo nasjeckanog češnjaka
- 200 ml kremastog umaka od cvjetače
- 250 g tjestenine
- 90 g svježeg ili smrznutog graška
- ½ vezice peršina, nasjeckanog
- 30 g sitno naribanog parmezana
- sol, po ukusu
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
- 1 žlica prženih krušnih mrvica, ili više, po ukusu
Kremasti umak od cvjetače
- 200 g cvjetića cvjetače
- 500 ml povrtnog temeljca
- 100 ml maslinovog ulja
- sol, po ukusu
Carbonara s cvjetačom - priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju da ostane al dente.
- U srednje velikoj tavi prelijte cvjetaču povrtnim temeljcem i kuhajte, djelomično pokriveno, dok ne omekša, oko 20 minuta. Štapnim mikserom ili u blenderu izmiksajte cvjetaču i temeljac. Nakraju polako ulijte maslinovo ulje i umiksajte.
- Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pržite, povremeno miješajući, dok ne omekša, oko 2 minute. Dodajte češnjak i pržite dok ne postane zlatan. Dodajte umak od cvjetače, tjesteninu i grašak i kuhajte, povremeno miješajući, oko 2 minute.
- Kad se zagrije, umiješajte sir i peršin, posolite i popaprite po ukusu i stavite u zdjelu za posluživanje. Pospite krušnim mrvicama i odmah poslužite.
