Nakon zagrebačkog potresa tim koji stoji iza te zanimljive gastropriče morao je pronaći novu lokaciju za ipak nešto drukčiji restoran. Kako je u početku bio restoran iz centra grada, velik je rizik bio odlučiti se graditi priču iz početka, i to na potpuno drukčijoj lokaciji. Primijetili su da je taj dio Trešnjevke krcat mladim ljudima koji žele nešto novo i drukčije. I bio je to pun pogodak.

Pravi lokal na pravom mjestu s traženom ponudom

''Vizija je bila napraviti baš to što jest – kvartovski restoran s nešto umjerenijom cijenom od našeg bivšeg restorana iz centra, zapravo s vrlo sličnom ponudom, samo bez bilo kakvog noćnog ambijenta. Mislim da smo savršen spoj omjera cijene i kvalitete s kupovnom moći gostiju koji tu žive. Na to smo, naravno, i pazili. Dobili smo potpuno nove goste, ali i dalje privlačimo stare goste koji vole naš kreativni izričaj. Njima je lokal pristupačan autom i smatram da smo dobili najbolje od oba svijeta'', rekao je Davor Bienenfeld, vlasnik restorana Izakaya, kojemu je cilj svojim gostima ponuditi visoko nutritivna jela od vrhunskih namirnica za pristupačnu cijenu.

Gosti su prema tome raznoliki, od poslovnjaka u vrijeme ručka, prijatelja na rođendanskim večerama ili prijateljica u trenirkama nakon treninga koje traže lagan, uravnotežen obrok bogat proteinima. Svi će sigurno naći ponešto za sebe, čak i oni koji nisu ljubitelji sushija, po kojem je Izakaya najpoznatija.

Što se fino jede u Izakayi?

Ipak, svaki gost koji dođe u Izakayu sigurno neće propustiti sushi, mi smo u svom posjetu isprobali čak tri vrste. Dragon roll sushi kao japanski klasik s avokadom na vrhu i u rižu zarolanim svježim lososom i kozicom u tempuri nikako ne smijete propustiti, dok se nama posebno svidjela hrskavost age ebi sushija s kozicama uvaljanim u panko mrvice i unagi s blago pečenom dimljenom jeguljom.

Izakaya - age ebi sushi (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

Kod njih su još popularne njihove donburi zdjele na bazi riže ili jela s parenim pecivima s raznim punjenjima, sve s vrhunskim i svježim namirnicama. Koriste svježu ribu i azijske namirnice, a tanjuri se uvijek slažu tek po narudžbi i ništa se ne priprema unaprijed – sve s ciljem zadržavanja svježine.

Izakaya (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

Azijska jela s modernijim stilom posluživanja priprema sa svojim timom glavni chef restorana John Robert Tamonan, koji bi kao svoje najdraže jelo izdvojio Kung Pow - dunburi bowl s rižom, kimchijem, coleslawom i sporo pečenom svinjskom potrbušinom koju glaziraju s BBQ umakom i posipaju s kikirikijem. Nismo odoljeli toj sporo pečenoj potrbušini glaziranoj BBQ umakom, ali u mekom toplom parenom pecivu s dodatkom kimchija i komadića kikirikija, a na samu pomisao i dok vam prepričavamo rastu nam zazubice.

Kung Pow - dunburi bowl s rižom, kimchijem, coleslawom i sporo pečenom svinjskom potrbušinom (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

Chef John rođeni je Filipinac koji je proteklih desetak godina proveo u svjetskim kuhinjama. Njegova obitelj na Filipinima vodi uspješan posao u cateringu, ali on je svoju sreću pronašao u Hrvatskoj. U kuhinju restorana Izakaya donio je neke svoje nove recepte, ali i poboljšao tehnike kuhanja kod nekih starih.

Sve u cilju da jela budu izvedena što preciznije. Preciznost, osim u jelima, odmah je uočena u radnim navikama chefa i vladanju kuhinjom. Ovo nije kuhinja na kakvu inače nailazimo u restoranima diljem Hrvatske. U ovoj se kuhinji radi predano, ali i mirno i staloženo. Zen koji vlada u kuhinji dobrodošao je kod kuhinja otvorenog tipa kao što je ona u Izakayi. Oni koje zanima nešto više pri odlasku na toalet mogu se naviriti i vidjeti kako chefovi barataju namirnicama i spajaju ih u jedinstvenu priču. Na taj način gost može osjetiti filozofiju kuhanja, ali i dio autohtone gastronomske kulture koju kuhar s Filipina i njegov tim nose u svojim genima.

''Ovdje se baš trudimo da hrana koju služimo vrhunske kvalitete. Ako ne prođe naše visoke standarde, uopće je ne služimo gostu. Izakaya je posebna po tome što se većina komponenti naših jela radi u kući. Imamo svoj kimchi i svoj coleslaw. Sve umake radimo ovdje, kao i gyoze, spring rolice. Ne kupujemo ništa od toga smrznuto, sve koristimo svježe napravljeno svaki dan i ne radimo ničega previše da ostane ili se baci'', priča nam glavni chef restorana John Robert Tamonan.

Jedno od omiljenih jela gostiju je i sake donburi, jelo u zdjelici u koju ide riža, goma wakame (salata od wakame alge), tanko narezan svježi mango, ukiseljeni đumbir kako bi osvježio vaše nepce i tataki losos. Losos se peče vrlo kratko sa svake strane i precizno se reže, a poslužen je uz domaći edamamme humus, od kojeg će onaj klasični od slanutka pasti u zaborav.

Sake donburi (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

Kako bi gostima mogli ponuditi najbolji i najsvježiji losos, odlučili su se na suradnju s METRO-om. Radi se o skandinavskom lososu koji putuje u Hrvatsku brzim rutama tako da dolazi svjež i vrhunske kvalitete.

''Ostale namirnice pokušavam kad god mogu kupovati iz Hrvatske, pogotovo piletinu i svinjetinu, a biram velike partnere poput METRO-a koji rade selekciju za nas, pa smo sigurni da je meso ono što piše da jest'', objašnjava vlasnik Davor Bienenfeld.

Mislili su i na goste koji su još uvijek malo konzervativniji u istraživanju okusa. Takvi će gosti najradije naručiti bunove – parena peciva koja su zapravo slična klasičnim pecivima za burgere. Oni u ovom restoranu dolaze s raznim punjenima i prilozima, a sve su namirnice termički obrađene kao i kod onog našeg peciva Kung Pow punjenog svinjskom potrbušinom o kojem smo vam ranije pričali.

''Uveli smo i taj veganski, vegetarijanski asortiman u kojem imamo i malo zanimljiviju ponudu. Nije riječ samo o bazičnim namirnicama poput tofua, sejtana, već nudimo i raznorazne umake sa zanimljivim kombinacijama povrća, riža i algi'', objašnjava Dora Bienenfeld, suvlasnica restorana Izakaya.

Što fino popiti u Izakayi?

Ponuda pića sigurno vas neće razočarati, ali ne smijete preskočiti koktele. Na ovom se mjestu rade po malo drukčijoj recepturi. Osim zbog hrane, u Izakayu gosti dolaze upravo zbog drukčijih koktela, a oni se piju više nego bijelo vino, što je za Hrvatsku gotovo nevjerojatno. Kokteli su lagani, svježi i po alkoholnoj vrijednosti odgovaraju vinu. Uz pomoć konzultanta barmena Marina Karinja stvorili su recepturu zbog koje se kokteli mogu piti tijekom cijele večeri. Sa smanjenim udjelom šećera i alkohola osvojili su svoje goste, a u timu vjeruju da su i kokteli dio karaktera lokala.

Izakaya (Foto: Nova Studio/Tibor Marochini)

''Naši su kokteli zapravo idealan paring uz jela zato što namirnice koje su u koktelima zapravo prate namirnice u našim jelima. Primjerice, popularan nam je koktel Yuzu Collins. Yuzu je inače japansko voće, nekakav citrus koji mi ovdje nemamo, pa je onda dosta interesantan i egzotičan našim gostima. Isto tako imamo danas popularnu matchu pa radimo i koktele s matcha čajem, koji je isto dosta zanimljiv'', priča nam Dora.

Mlada energija koja vlada u timu zapravo je čar restorana

Vlasnik restorana kroz šalu nam govori da je njemu njegov tim poput djece. Vjeruje kako je mlada energija zapravo zaslužna za uspješnost lokala. Restoran posjeduje i veliko priznanje – nagradu Michelin Bib Gourmand, čija je bit vrijednost za novac, a dokazuje da odlična hrana ne mora imati visoku cijenu.

''Lijepo je i kada dobivam pohvalu od svojih dragih ljudi, ali to je subjektivno. Trenutačno imamo ocjenu na Googleu 4,8 i oko 2000 osvrta koji idu u uzlaznom smjeru. To je objektivno i to moramo gledati. S puno puno žara i truda došli smo do toga'', zaključuje Davor.

Kreativnost je nešto u što vjeruju, a trudit će se ostati dosljedni i kvalitetni. Bilježe porast posjećenosti, što govori o tome da im se gosti često vraćaju – a na to su najponosniji.

