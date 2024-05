Ona je mlada, beskrajno kreativna i točno zna što želi… i što ne želi. Splićanka Ida Vestić prije dvije je godine rodni Split zamijenila sivljim Zagrebom kako bi što više ljudi upoznala sa svojom strašću. Ida naime radi kolače, zapravo izrađuje mala jestiva umjetnička djela koja potpisuje zvučnim imenom Maslo.

U nekim kafićima specijaliziranim za fine kave i druge fine stvari mogli ste probati njezine slastice, a Maslo za sada uglavnom funkcionira tako da naručite svoju "dozu" putem Instagrama. Idini su kolači napravljeni od vrhunskih sastojaka jer odbija pristati na ikakav kompromis što se tiče kvalitete, izgledaju tako da vam ih je žao načeti, a okus im je božanstven. Osim toga, svi su njezini kolači bez glutena – i možda su najukusniji i najljepši bezglutenski kolači koje smo do sad, barem u Hrvatskoj, sreli.

Kada se sretnete s jednim od Idinih kolača (možda je bolja riječ "radova") poželjet ćete, kao i mi, saznati sve o onome tko je smislio nešto toliko lijepo i toliko ukusno. Iako nije slastičarka po struci, priznala nam je kroz smijeh, "u slastičarstvo ju je dovela proždrljivost i nedostatak ponude u gradu". A kako je počela mutiti, miksati i peći, što voli, što ne voli i o čemu mašta, pokušali smo izvući u kratkom razgovoru.

Od hobija do Zagreba

"Još sam kao dijete, 2012. godine, počela isprobavati neke recepte, kada nije bilo previše zadovoljavajućih slastičarni u Splitu pa sam htjela sama napraviti ono što mi se jelo. Nijedan od tih pokušaja se nije pokazao uspješnim, pa sam na neko vrijeme odustala."

Onda je došao lockdown za vrijeme kojega se ozbiljno upustila u pečenje, ali i tada je još na to gledala više kao na neki hobi. "Nisam razmišljala o pokretanju poslovanja, niti sam mislila da su moje izrade spremne za nešto ozbiljnije. Međutim, jedan dan prilikom kušanja jednog od kolača, prijatelj me pitao zašto ih ne počnem nuditi kafićima - i to me malo zaintrigiralo. Tako sam za nekih tjedan dana ispekla nekoliko sample kutija i išla od jednog do drugog kafića računajući da nemam što izgubiti osim malo obraza."

I tako je došlo do prve suradnje, bilo je to sa splitskim coffee shopom D16 i neslužbeno se rodilo Maslo. U početku je nudila samo kekse, jer je izradu "ozbiljnijih slastica" još uvijek uvježbavala. Kritično i iskreno kaže nam: "Moji prvi pokušaji bili su u najmanju ruku smiješni, no sada mi je drago vidjeti ih i usporediti s današnjim radom."

Maslo - 3 (Foto: Ida Vestić)

Maslo je počelo službeno postojati 2023. godine. "Jako cijenim maslac u pečenju, a ime mi se činilo kratko i catchy. U početku je trebalo biti “maslac i čokolada”, ali kasnije sam zaključila da je predugo." Onda su i one ozbiljnije slastice počele izgledati kako su trebale i Ida je počela o slastičarstvu razmišljati kao o pravom poslu. Zamijeniti Split Zagrebom, to je bila jedna od prvih poslovnih odluka.

"Zagreb mi je oduvijek bio privlačan za život, a pogotovo otkad je Split postao isključivo turistički grad. Žalosno je vidjeti kako se u centru zatvaraju trgovine koje su korisne lokalcima tijekom cijele godine, a otvara sve više beskorisnih koje svoja vrata zatvore od studenog do travnja pod izlikom da se preuređuju. Zato mi je uvijek bilo osvježenje doći u Zagreb usred zime i osjetiti kako se život i dalje odvija. Također, mislim da je tržište tu veće, pa sam se u ovaj izazov bacila s manjom nervozom nego što bih u Splitu. I naravno, jako me veseli mnogo veća gastro ponuda i više opcija za izlazak."

Odluka, iako razborita, nije bila laka. Ida nam priznanje da joj Split nedostaje, pogotovo ljeti, a najviše joj fali majka, ljubimica labradorica i njihov stan. "A moram priznati da mi bude drago i ponovo čuti naš naglasak", dodaje.

Sasvim drugačije slastice bez glutena

Idin slastičarski put od samog je početka odredila i – alergija na gluten. Zbog jakih reakcija još je davno shvatila da s glutenskim brašnom ne može raditi i to ju je gurnulo u još užu nišu. "Nisam imala izbora nego koristiti bezglutensko brašno. Na moju veliku žalost jer volim raditi s dizanim tijestom. Tako se (za sada) bavim samo kolačima i keksima koji su jednostavniji za postići na ovaj način." Ali Idini bezglutenski kolači ne podsjećaju ni na jedan koji ste probali.

Maslo - 12 (Foto: Ida Vestić)

Oni nisu sirovi, pečeni su, kremasti, bogatih tekstura i dobro promišljenih i uravnoteženih okusa. Pitamo je koji joj je omiljeni sastojak - uz naravno maslac. Ida važe i započinje diplomatski: "Teško je odabrati jer je kvaliteta svakog sastojka jednako važna", ali onda nam ipak otkriva da bi "možda ipak" mogla izdvojiti čokoladu… "Često znam ukrasti koji komadić dok radim" kao da priznaje, iako je baš nitko ne bi osudio.

Pitamo je koji su joj najbolji kolači koje je kušala, pa se sa sjetom prisjeća Batte i Hezera (kojeg više nema) iz Jolie Petitea. Kada putuje, više posjećuje pekarnice nego slastičarnice, ali ne može nam ne spomenuti čokoladni cruffin iz The French Bastards u Parizu i baš sve iz patiserie Charli u Bruxellesu.

Okusi, pokusi i planovi

Od pastry chefova s Instagrama najviše je oduševljavaju kreacije koje stvaraju Yusuke Aoki i Alexis Jiyoung Lee, a u Idinima vidljive su slične estetske ideje. Njezini su kolači vizualno jednostavni i čisti, bez buke i zatrpanosti, bez ukrasa ili tek decentno istaknutog detalja. Najčešće u nijansama jedne boje, Ida i svoju okusnu filozofiju iz koje nastaju njezine slastice kao da prezentira izgledom.

"Iako nemam neki posebni proces, uvijek odaberem namirnicu koju želim učiniti glavnim sastojkom, te počnem razmišljati s čime bi se dobro stopila, a zatim razmišljam o izgledu koji također određuje koliko čega će biti u kolaču…"

Maslo - 5 (Foto: Ida Vestić)



Voli kontrast hrskave podloge i bogatih krema punih maslaca, voli orašaste plodove i svijetlije čokolade, kekse i tarteve. Ne možemo vam nažalost prenijeti okus Idinih slastica, ali ne morate nam niti vjerovati na riječ (i fotke). Kako biste doživjeli sve njihovo bogatstvo i slojevitost, naručite ih putem instagrama ili kad ste u šetnji centrom, popijte kavu u Luti i zasladite je nečim od Masla - tartom od kruške ili keksom sa slanim štapićima.

"U fokusu su mi direktne narudžbe preko Instagrama, tako da za sada nemam planove otvarati nove suradnje", govori nam Ida na kraju našeg kratkog druženja. "Koncept dark kitchena bio mi je super za ispipavanje reakcije ljudi, da vidim sviđa li im se uopće to što radim, ali slastičarna je ultimativni cilj. Trenutačno sam u procesu traženja većeg prostora u koji bih mogla prebaciti kuhinju, a gdje bi kroz neko vrijeme bila i slastičarna… Od početka ove priče zamišljam svoju slastičarnu."

I mi je možemo zamisliti. Idi držimo fige da ostvari što je naumila… i sigurno dolazimo na otvorenje. I opet, i opet…

