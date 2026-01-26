Galerija 1 1 1 1 Podrijetlo modernog hot doga – gdje, kada i kako je nastao – i dalje je predmet rasprava. Neki povjesničari tvrde da dolazi iz Frankfurta u Njemačkoj, a drugi spominju Beč i Coburg u Njemačkoj. Od svojih početaka, hrenovka u pecivu je obišla svijet, proživjela brojne varijacije na temu i (doslovno) se vinula u zvijezde. Hot dog je naime prošao strogi NASA-in ispit i završio u svemiru kao obrok astronauta misije Apollo 7. Najskuplji hot dog na svijetu košta oko dvije tisuće dolara i poslužuje se u restoranu 230 Fifth u New Yorku. U finom brioš pecivu premazanom maslacem od bijelih tartufa nalazi se hrenovka od nemasne govedine sušene šezdeset dana i obogaćena tartufima. Kečap je začinjen šafranom, a neizostavan je i najfiniji francuski senf. Umak kojim je posipana je zapravo karamelizirani luk pirjan u šampanjcu Dom Perignon i sto godina starom vinskom octu. Kao dodatak služi se domaći kiseli kupus s najfinijim kavijarom, također zaliven šampanjcem, te mini krastavcima, ali i listićima zlata.

Currywurst

Currywurst je najpopularnija ulična hrana po čitavoj Njemačkoj, ali najviše u Berlinu. Uz berlinski specijalitet, naravno, postoji i legenda o njegovu nastanku. Nakon što je potpuno razrušen tijekom II. svjetskog rata, Berlin je bio usred renovacije, a britanske i američke trupe šetale su posvuda po gradu. 4. rujna 1949., Herta Heuwer, vlasnica snack bara u ulicama Kant i Kaiser-Friedrich, u četvrti Charlottenburg, dosađivala se. Upravo se cjenkala s britanskim trupama za malu zalihu curryja dajući im alkohola ili umaka Worcestershire u zamjenu. Kako bi ubila dosadu, umiješala je curry u kečap, dodala trunčicu šećera, malo soli i nekoliko kapi Worcestershirea i prelila smjesu preko kobasice – i tako je nastao njemački specijalitet.

Corn dog

Corn dog ili pohana hrenovka popularno je jelo američke kuhinje, koje se često jede na različitim sajmovima i zabavama. Riječ je o hrenovkama koje se umaču u smjesu na bazi kukuruznog brašna, a potom prže u dubokom ulju. Ovdje ćete pronaći recept.

Completo

U 1920-ima hot dog je stigao u Čile zahvaljujući poslovnom čovjeku Eduardu Bahamondesu, koji je jelo probao u SAD-u i poželio ga predstaviti Čileancima. No, naišao je na problem: klasični dodaci poput kečapa i senfa nisu bili privlačni široj publici. Zato je promijenio pristup i tradicionalne umake zamijenio avokadom, nasjeckanom rajčicom, majonezom i salsom. Kiseli kupus i salsa verde također su česti dodaci. Completos je postao hit, a s vremenom su se razvile i razne druge verzije.

Korejski corn dog

Brojne verzije corn doga u Koreji nude paletu neobičnih i nepredvidivih okusa. Mozzarella i cheddar najčešći su dodaci, ali omiljeni su i kimchi, krumpir narezan na kockice i kikiriki za dodatnu hrskavost. Crnilo sipe, dodaci poput slanine i rakova također su na popisu sastojaka. Najluđe kombinacije mogu se vidjeti na ulicama Myeong-donga, turističkog središta korejske street food scene.

Pylsa ili pulsa

Islanđani se ne mogu složiti oko toga zove li se njihov hot dog pylsa ili pulsa, ali slažu se da nema potrebe komplicirati o zalogaju koji je toliko omiljen da nosi titulu neslužbenog nacionalnog jela. Islandski hot dogovi uglavnom se rade od lokalne janjetine, uz dodatak svinjetine i govedine. Omiljeni dodaci su kečap, obični luk i hrskavi prženi luk, zatim pylsusinnep - blago ljut i znatno slađi od većine senfova te remulada - umak nalik majonezi, obogaćen senfom, kaparima, kiselim krastavcima i začinskim biljem.

