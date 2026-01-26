Galerija 13 13 13 13 Malo je pizzaiola koji se mogu pohvaliti vlastitim poljem pšenice i brašnom, a Josip Bepo Vorić jedini je u Lijepoj Našoj koji u malom prstu ima čitav proces: od zrna do tijesta pa sve do pizze na tanjuru. Istrijani, ali i Talijani i Sloveneci dobro poznaju njegov lik - i jelo u Aquariusu, pizzeriji i restoranu s dušom konobe u Bujama. Osim na pizzu, kod Bepa se dolazi na domaću tjesteninu od raznih vrsta brašna, ali i na ozbiljne komade mesa, nerijetko uz etikete ispisane njegovim prezimenom.

"U mom primjeru 0 kilometara znači da je proizvod s istog područja gdje ga spremamo i konzumiramo. Mi smo otišli korak dalje – s našim kooperantima sijemo pšenicu, durum pšenicu i pir na poznatoj vinogradarskoj poziciji Santa Lucia u Bujama. Nakon žetve plod skladištimo, vozimo u mlin, a zatim brašno ponovno čuvamo kod sebe i koristimo ga za pizzu, tjesteninu, kruh i focacciu“, objašnjava Josip Vorić, koji se može pohvaliti s deset hektara zasađene pšenice. Ona se melje u mlinovima u Vižinadi, durum pšenica u Anconi, dok se pir melje na kamenim mlinovima u Palmanovi. Posebna pažnja posvećuje se granulaciji brašna, jer veće granule omogućuju bolje upijanje vode i pravilno sušenje tjestenine.

Antonio Puzzi, Graziano i Josip (Foto: Sebastijan Skoko)

Novi trendovi

“Projekt proizvodnje tjestenine nedavno je završen i upravo izlazi na tržište. Tjestenina se proizvodi u pet formata, od integralnog pirovog i pšeničnog brašna, dok su pinse i focaccie već neko vrijeme prisutne na tržištu, posebno zanimljive vinarima i beach barovima kao baza za sendviče. U samoj pizzeriji danas 30 do 40 posto gostiju za pizzu bira tijesto od pira, što potvrđuje sve veću potražnju za hranjivijim i probavljivijim tijestima”, doznajemo u Aquariusu koji je bio domaćin ekskluzivnog gastro događanja.

U Bujama su se okupili međunarodni stručnjaci, predstavnici Campionato Mondiale della Pizza iz Parme te istaknuti gosti iz svijeta gastronomije i vina, a slijed za slijedom predstavljeni su različiti stilovi tijesta zaokruženi Vorićevom vizijom suvremene pizze izvan strogo napoletanskog okvira. Jedna od tema koja se nametnula bila je upravo brašno.

Sve o brašnu

Do “jučer” nije postojalo posebno brendirano brašno za pizzu; pizzaioli su koristili fina pšenična brašna, često ista kao za kruh, prilagođavajući tijesto tehnikama i fermentacijom. Danas je situacija potpuno drugačija. Zahvaljujući suradnji pizzaiola, mlinara i znanstvenika nastaju brašna prilagođena različitim stilovima i vrstama pizze. Za nekoga tko tijesto mijesi ujutro i peče ga navečer potrebno je jedno brašno; za onoga tko radi dugotrajnu fermentaciju – sasvim drugo. Upravo zato, ne postoji jedno “najbolje” brašno, već samo ono koje odgovara procesu. Pizzaioli znaju da su proteini u brašnu jedan od ključnih faktora na koje treba obratiti pozornost jer oni omogućuju elastičnost tijesta i kontroliranu fermentaciju, a puno se govori i o predfermentima kao što su biga i poolish, koji pomažu razgradnji šećera i čine pizzu probavljivijom. To nije slučajno: zrno pšenice sastoji se od 65 do 70 posto ugljikohidrata, pa je način obrade presudan za okus, teksturu i osjećaj nakon jela.

Pizze u Aquariusu - 1 (Foto: Sebastijan Skoko)

Razmjena znanja

Josip Vorić već je treću godinu zaredom jedini Hrvat sudac i član organizacije Campionato Mondiale della Pizza, jednog od najuglednijih svjetskih natjecanja.

"Svako natjecanje je važno jer se čovjek kući uvijek vraća bogatiji – znanjem, iskustvom i kontaktima. Campionato Mondiale della Pizza okuplja 952 natjecatelja iz 53 zemlje, i to su događanja na kojima se susreću ljudi iz Novog Zelanda, Brazila, Švedske, Japana… Upravo ta razmjena iskustava čini ova natjecanja neprocjenjivima“, ističe Vorić.

Pizze u Aquariusu - 3 (Foto: Sebastijan Skoko)

Kamo ide svijet pizze nakon Napoletane?

Jedna od ključnih tema večeri bila je budućnost pizze i često pogrešno poistovjećivanje napoletanskog stila s modernim interpretacijama.

"Ono što se kod nas često zove napoletana zapravo je pizza contemporanea. Prava Napoletana STG nikada neće nestati, ali trendovi se mijenjaju. Vjerujem da ćemo s vremenom vratiti i pizzu romanu, klasičnim stilovima, jer moramo poštovati okuse koje ljudi ovdje vole“, smatra Vorić.

Gosti iz Parme i pogled iznutra Graziano Bertuzzo, voditelj Campionato Mondiale della Pizza i međunarodno priznati stručnjak za brašno, objasnio je kako pizza contemporanea predstavlja modernu interpretaciju pizze s visokim udjelom vode u tijestu, dugom fermentacijom i pažljivo biranim sastojcima. Kako bi podsjetio na početke, pripremio je pizzu samo sa šalšom, naglašavajući da su se nekada pizze radile od onoga što je bilo dostupno.

U razgovor se uključio i Antonio Puzzi, urednik ugledne talijanske revije Pizza Pasta Italiana, koji je upravo zbog Bepovog cjelovitog pristupa – od vlastitog polja pšenice do gotove pizze – stigao iz Italije kako bi napravio reportažu o Aquariusu. Tom je prilikom istaknuo važnost kvalitetne namirnice i poljoprivrednika: "Održivost počinje poštivanjem teritorija, zemlje i ljudi koji je obrađuju".

Pizze u Aquariusu - 14 (Foto: Sebastijan Skoko)

Okusi i teksture

Degustacija pizza bila je podijeljena u tri slijeda, a svaki je donio po dvije pizze različitih stilova, hidratacija i zamjesa kako bi se usporedilo tijesto, tehnike i okusi. Tanjur za tanjurom, krišku za kriškom gosti su otkrivali slasti, arome i teksture: od lagane i prozračne, a hrskave pinse romane i sourdough tijesta do focaccije i integralnog pira. Pričalo se i o kreativnim nadjevima i vještini kombiniranja sastojaka.

“U prvom, vegetarijanskom izlazu kušala se pinsa romana sa sous-vide sezonskim povrćem, fior d’Agerola sirom i kremom od parmezana s tartufima, dok je druga pizza, s rukolom, rađena na njihovom vlastitom pizza tijestu – izravnom zamjesu s dodatkom kiselog tijesta, čime je naglašena razlika u strukturi i aromi.

Drugi izlaz, koji je pripremao Graziano Bertuzzo, donio je kontrast dvaju svjetskih stilova: Pizza Cosacca rađena je s niskom hidratacijom, dok je Pizza Bordo Aldo predstavljala tijesto s 50 % kvasca i visokom hidratacijom, pokazujući kompleksnost suvremenih fermentacijskih tehnika. U istom slijedu kušali smo i Pizzu Regina s bijelim tijestom, šalšom, mozzarellom Latus, kremom od crnih maslina i patliđana, mortadelom od vepra s crnim tartufima, prženom rikolom i ovčjim sirom s tartufima.

Treći izlaz započeo je focacciom, nakon koje je slijedila Pizza na tijestu focaccie s vrganjima, artičokama, ndujom, stracciatellom od bivolice i dimljenom pancetom crne slavonske svinje te Pizza Rustica na integralnom pirovom tijestu, pripremljena izravnim zamjesom uz dodatak kiselog tijesta, s radičem Trevigiano, domaćom kobasicom i listićima parmezana – kao primjer smjera u kojem se sve više kreće moderna, ali nutritivno osviještena pizza. Večer je zatim nastavila jasnu poveznicu između brašna i tjestenine kroz tagliatelle od pira s domaćom pancetom i divljim gljivama te pasutice s ragùom od boškarina, dok su deserti zaokružili cijelu priču tehničke preciznosti i čistoće okusa”, lijepo je opisala eno i gastro poznavateljica Andrea Pančur.

Pizze u Aquariusu - 9 (Foto: Sebastijan Skoko)

Vina, terroir i atmosfera

Događanje u Bujama pokazalo je da putevi do vrhunske pizze nerijetko zaobilaze trendove i završavaju na mjestu gdje se sastaju znanje, trud i strpljenje. Ritam večeri dodatno su upotpunili sommelieri Karin i Emil Perdec pažljivo biranom vinskom pratnjom. Premijerno se kušao pjenušac od terana Brut Natur iz Vinarije Piquentum, koji je izmamio pohvale. S tanjurima su se sljubila i vina boutique vinarije Ghira te vina domaćina, koji uz pizzeriju i konobu njeguje i pet hektara vlastitih vinograda. Konobu i Pizzeriju Aquarius Josip Vorić vodi zajedno sa suprugom Karmen, koja mu je snažna i stalna podrška u svim segmentima rada i razvoja. Uz njih je i kći Nina, a cijelu večer besprijekorno je iznio tim kuhinje i sale, potvrđujući da ovako zahtjevni projekti nastaju isključivo kao rezultat zajedništva, profesionalnosti i dobre energije.

Dobro došli u najljepše mjesto na svijetu: "U Laponiji nas je dočekao nestvaran prizor - vrijedan svakog smrzavanja" +17