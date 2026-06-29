Hladna zelena juha s feta sirom lagano je i zdravo jelo idealno za vruće ljetne dane. Priprema se bez kuhanja – dovoljno je sve sastojke usitniti u blenderu i dobro je rashladiti.
Kombinacija mladog špinata, kremastog avokada, krastavca i jogurta daje bogatu teksturu, dok marinirana feta, čili i limun pružaju svježinu i puninu okusa. Poslužite je kao lagani ručak ili predjelo.
Hladna zelena juha s feta sirom - sastojci:
- 70 g fete, izmrvljene
- 3 žlice maslinova ulja
- 1 čajna žličica sjemenki korijandra, lagano zgnječenih
- 1 velika crvena čili papričica, očišćena od sjemenki i sitno nasjeckana
- 1 limun, naribana korica i sok
- 200 g mladog špinata
- 2 velika zrela avokada, očišćena i narezana na kockice
- 1 veliki krastavac (oko 350 g), grubo narezan
- 1 mali češanj češnjaka, protisnut
- 250 g običnog čvrstog jogurta
- 1 šaka svježih listova bosiljka
- 50–100 ml hladne vode
- sol, po ukusu
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
- 2 žlice preprženih miješanih sjemenki po ukusu, za posluživanje
Hladna zelena juha s feta sirom - priprema:
- U manjoj zdjeli pomiješajte izmrvljenu fetu, maslinovo ulje, zgnječene sjemenke korijandra, sitno nasjeckani čili i naribanu limunovu koricu. Lagano promiješajte i ostavite sa strane kako bi se okusi proželi.
- U blender ili multipraktik stavite mladi špinat, avokado, krastavac, češnjak, jogurt, bosiljak i limunov sok. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu juhu. Posolite i popaprite prema ukusu.
- Dodajte 50 do 100 ml hladne vode, ovisno o željenoj gustoći, pa još kratko izmiksajte. Juhu stavite u hladnjak na oko sat vremena kako bi bila dobro rashlađena.
- Rashlađenu juhu raspodijelite u četiri zdjelice. Na vrh stavite mariniranu fetu zajedno s aromatičnim uljem u kojem se marinirala te pospite preprženim miješanim sjemenkama. Poslužite odmah.
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