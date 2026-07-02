Ribollita je jedno od najpoznatijih toskanskih jela, nastalo iz skromne seoske kuhinje u kojoj se ništa nije bacalo. Ova ljetna verzija priprema se od tikvica, mahuna, špinata i aromatičnog začinskog bilja, dok je stari rustikalni kruh zaslužan za gustoću i finu, bogatu, kremastu teksturu.

Na kraju ribani parmezan i kvalitetno maslinovo ulje pretvaraju jednostavne sastojke u iznimno ukusno i hranjivo jelo koje možete poslužiti kao juhu, varivo ili čak zapečeno i sasvim “u gusto”.

Toskanska ribollita s ljetnim povrćem - sastojci: 45 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja, po potrebi još malo

3 režnja češnjaka, tanko narezana

240 g žutog luka, tanko narezanog

370 g poriluka (bijeli i svijetlozeleni dio), narezanog na kockice

340 g mrkve, oguljene i narezane na kockice

240 g celera rebraša, narezanog na kockice

2 – 3 grančice svježeg ružmarina ili timijana

sol

1 žlica koncentrata rajčice

1,5 l vode

2 lovorova lista

komad kore od parmezana (oko 5 × 5 cm, po želji)

240 g tikvica, narezanih na zalogaje

240 g žutih ljetnih tikvica, narezanih na zalogaje

240 g zelenih mahuna, narezanih na komade od oko 2 – 3 cm

115 g svježeg špinata, grubo nasjeckanog

30 g svježeg bosiljka, grubo nasjeckanog

svježe mljeveni crni papar

110 g rustikalnog kruha (svježeg ili starog), narezanog na kockice

svježe naribani parmezan, za posluživanje (po želji) Toskanska ribollita s ljetnim povrćem - priprema: U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri pa dodajte češnjak. Kratko ga pirjajte dok zamiriše i lagano ne poprimi zlatnu boju. Dodajte luk, poriluk, mrkvu, celer te grančice ružmarina ili timijana. Lagano posolite i pirjajte oko 10 minuta, povremeno miješajući, dok povrće potpuno ne omekša, ali ne smije posmeđiti. Ako se počne lijepiti za dno lonca, dodajte još malo maslinova ulja. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte oko 30 sekundi. Ulijte vodu pa dodajte lovorov list, koru parmezana, tikvice, žute tikvice, mahune, špinat i bosiljak. Zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte oko 10 minuta, uz povremeno miješanje, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno posolite i popaprite. Dodajte kockice kruha i dobro promiješajte. Nastavite kuhati još oko 15 minuta, dok kruh potpuno ne omekša i ne poveže juhu u gustu, kremastu teksturu. Ako ribollita postane pregusta, postupno dolijevajte vodu, oko 120 ml odjednom, dok ne postignete željenu gustoću. rije posluživanja izvadite lovorov list, grančice začinskog bilja i koru od parmezana. Poslužite ribollitu kao gustu juhu ili kao bogato povrtno varivo. Svaku porciju završite svježe naribanim parmezanom, s malo kvalitetnog ekstra djevičanskog maslinova ulja i obilno pospite svježe mljevenim crnim paprom.

Ova jela savršena su za toplinski val – ne morate ništa kuhati, lagana su i fina +2