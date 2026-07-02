Ribollita je jedno od najpoznatijih toskanskih jela, nastalo iz skromne seoske kuhinje u kojoj se ništa nije bacalo. Ova ljetna verzija priprema se od tikvica, mahuna, špinata i aromatičnog začinskog bilja, dok je stari rustikalni kruh zaslužan za gustoću i finu, bogatu, kremastu teksturu.
Na kraju ribani parmezan i kvalitetno maslinovo ulje pretvaraju jednostavne sastojke u iznimno ukusno i hranjivo jelo koje možete poslužiti kao juhu, varivo ili čak zapečeno i sasvim “u gusto”.
Toskanska ribollita s ljetnim povrćem - sastojci:
- 45 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja, po potrebi još malo
- 3 režnja češnjaka, tanko narezana
- 240 g žutog luka, tanko narezanog
- 370 g poriluka (bijeli i svijetlozeleni dio), narezanog na kockice
- 340 g mrkve, oguljene i narezane na kockice
- 240 g celera rebraša, narezanog na kockice
- 2 – 3 grančice svježeg ružmarina ili timijana
- sol
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1,5 l vode
- 2 lovorova lista
- komad kore od parmezana (oko 5 × 5 cm, po želji)
- 240 g tikvica, narezanih na zalogaje
- 240 g žutih ljetnih tikvica, narezanih na zalogaje
- 240 g zelenih mahuna, narezanih na komade od oko 2 – 3 cm
- 115 g svježeg špinata, grubo nasjeckanog
- 30 g svježeg bosiljka, grubo nasjeckanog
- svježe mljeveni crni papar
- 110 g rustikalnog kruha (svježeg ili starog), narezanog na kockice
- svježe naribani parmezan, za posluživanje (po želji)
Toskanska ribollita s ljetnim povrćem - priprema:
- U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri pa dodajte češnjak. Kratko ga pirjajte dok zamiriše i lagano ne poprimi zlatnu boju.
- Dodajte luk, poriluk, mrkvu, celer te grančice ružmarina ili timijana. Lagano posolite i pirjajte oko 10 minuta, povremeno miješajući, dok povrće potpuno ne omekša, ali ne smije posmeđiti. Ako se počne lijepiti za dno lonca, dodajte još malo maslinova ulja.
- Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte oko 30 sekundi.
- Ulijte vodu pa dodajte lovorov list, koru parmezana, tikvice, žute tikvice, mahune, špinat i bosiljak.
- Zakuhajte, zatim smanjite vatru i kuhajte oko 10 minuta, uz povremeno miješanje, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno posolite i popaprite.
- Dodajte kockice kruha i dobro promiješajte.
- Nastavite kuhati još oko 15 minuta, dok kruh potpuno ne omekša i ne poveže juhu u gustu, kremastu teksturu.
- Ako ribollita postane pregusta, postupno dolijevajte vodu, oko 120 ml odjednom, dok ne postignete željenu gustoću.
- rije posluživanja izvadite lovorov list, grančice začinskog bilja i koru od parmezana.
- Poslužite ribollitu kao gustu juhu ili kao bogato povrtno varivo.
- Svaku porciju završite svježe naribanim parmezanom, s malo kvalitetnog ekstra djevičanskog maslinova ulja i obilno pospite svježe mljevenim crnim paprom.
Ova jela savršena su za toplinski val – ne morate ništa kuhati, lagana su i fina +2