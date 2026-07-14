Galerija 3 3 3 3 Trešnjevački plac ovog srpnja ponovno postaje najposebnija pozornica na otvorenom. Plac Mljac se vraća u punom sjaju i donosi cijeli tjedan ispunjen druženjem, slasnim zalogajima, jedinstvenom

atmosferom – ali i fantastičnom glazbom.

Bez odličnih glazbenika koji nastupaju na Placu Mljacu ova se omiljena kvartovska manifestacija jednostavno ne može zamisliti. Od 20. do 26. srpnja, svakog dana od 19 do ponoći, Trešnjevka će

ponovno živjeti u ritmu dobre glazbe i odličnih live nastupa.

Upravo su koncerti i opuštena atmosfera ono zbog čega su brojni posjetitelji i prethodnih godina birali upravo Plac Mljac. I ove godine na pozornicu stižu talentirani izvođači koji će svakom nastupu dati

svoj prepoznatljiv glazbeni pečat.

Festival otvara Matej Mudrovčić MUDRI u spoju vrhunskih vokalnih izvedbi, poznatih hitova i odlične energije, na Trešnjevku stiže i Krisja Štulić koja će publiku osvojiti svojim emotivnim interpretacijama,

toplim vokalom i elegantnim aranžmanima, a tu je i Projekt Band – poznat po energičnim nastupima i raznovrsnom repertoaru.

Na pozornicu Placa Mljaca vraćaju se Noa Rupčić, jedan od najperspektivnijih mladih izvođača domaće glazbene scene, kao i Vjekoslav Vostrel – koji svojim bogatim iskustvom, prepoznatljivim glasom i raznovrsnim repertoarom lako uspostavlja kontakt s publikom, a s nama je i Maryjane duo čiji nastupi stvaraju toplu, opuštenu atmosferu koja savršeno pristaje večerima na Trešnjevačkom placu.

Za posebno iznenađenje ovogodišnjeg programa pobrinut će se Helena Novosel (Duo Lipa), čije će izvedbe dodatno podići atmosferu i donijeti dašak pop energije na Trešnjevački plac.

Atmosfera na Trešnjevačkom placu oduvijek je bila posebna, a upravo je glazba njezin neizostavan dio. Uz Mateja Mudrovčića – MUDROG, Krisju Štulić, Projekt Band, Nou Rupčića, Maryjane duo,

Vjekoslava Vostrela i Helenu Novosel, ni ovog srpnja ne nedostaje razloga da posjetite Plac Mljac.

Preostaje vam samo jedno – doći na Trešnjevku, uživati u odličnim koncertima, druženju i atmosferi zbog koje se Plac Mljac iz godine u godinu vraća na popis omiljenih zagrebačkih događanja.

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