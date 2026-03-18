Gavrilović Art: nova generacija ribljih pašteta s prirodnim sastojcima
Gavrilović je predstavio novu liniju Art ribljih pašteta koja uključuje tri okusa – losos, pastrvu i tunu. Nova linija razvijena je s naglaskom na kvalitetnu ribu i prirodne sastojke, a proizvodi su pripremljeni bez pojačivača okusa, glutena i konzervansa.
Jedan od proizvoda u liniji je pašteta od pastrve iz doline rijeke Gacke, područja poznatog po kvalitetnim uvjetima za uzgoj slatkovodne ribe. Takvi uvjeti doprinose karakterističnom, blagom okusu pastrve.
Uz paštetu od pastrve, liniju čine i paštete od lososa i tune koje su namijenjene potrošačima koji traže praktične i kvalitetne obroke.