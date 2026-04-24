Ova neobična, ali iznimno ukusna focaccia s borovnicama i ružmarinom spaja slatkoću sočnih borovnica s aromatičnim ružmarinom i maslinovim uljem.

Priprema je jednostavna, sastojci svakodnevni, a rezultat je mekani, prozračni kruh s hrskavom koricom koji se jednako dobro slaže sa slanim jelima – mesom s roštilja ili pečenjima, platama sireva i pršutom, ali je odličan i sam, za doručak ili brunch.

Dobar tek!

Focaccia s borovnicama i ružmarinom - sastojci: 7 g suhog kvasca

240 ml mlijeka (sobne temperature)

240 ml tople vode

135 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja (podijeljeno)

1 žlica krupne soli

1/2 čajne žličice cvijeta soli

2 žlice svježeg ružmarina, nasjeckanog (podijeljeno)

750 g glatkog brašna

300 g borovnica

1 čajna žličica šećera Focaccia s borovnicama i ružmarinom - priprema: U veću zdjelu (ili zdjelu samostojećeg miksera) stavite suhi kvasac i prelijte toplom vodom. Ostavite 5 do 8 minuta da se kvasac aktivira i zapjeni. Dodajte mlijeko, 60 ml maslinova ulja, žlicu soli i žlicu ružmarina. Postupno umiješajte brašno uz miješanje (nastavkom za tijesto ili ručno) dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Mijesite oko 10 do 12 minuta – tijesto treba biti mekano i tek lagano ljepljivo. Po potrebi dodajte još malo brašna. Pokrijte tijesto kuhinjskom krpom ili prozirnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi da se diže dok ne udvostruči volumen, oko 1 sat i 15 do 1 sat i 30 minuta. Lim za pečenje (otprilike 30 x 43 cm) premažite s jednom žlicom maslinova ulja. Dignuto tijesto lagano premijesite, prebacite na lim i rukama ga ravnomjerno rasporedite. Ako se tijesto vraća, pustite ga da se odmori 10 minuta pa nastavite. Pokrijte i ostavite da se ponovno diže 45 do 60 minuta. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Prstima utisnite udubljenja po cijeloj površini tijesta. Ravnomjerno rasporedite borovnice, zatim pokapajte s dvije žlice maslinova ulja. Pomiješajte preostali ružmarin i šećer pa pospite po vrhu. Pecite 25 do 30 minuta, dok focaccia ne poprimi lijepu zlatnu boju. Odmah nakon pečenja premažite s preostale dvije žlice maslinova ulja i pospite cvijetom soli. Ostavite da se hladi u limu oko 15 minuta, zatim izvadite, narežite na komade i poslužite toplo ili na sobnoj temperaturi.

