Ova neobična, ali iznimno ukusna focaccia s borovnicama i ružmarinom spaja slatkoću sočnih borovnica s aromatičnim ružmarinom i maslinovim uljem.
Priprema je jednostavna, sastojci svakodnevni, a rezultat je mekani, prozračni kruh s hrskavom koricom koji se jednako dobro slaže sa slanim jelima – mesom s roštilja ili pečenjima, platama sireva i pršutom, ali je odličan i sam, za doručak ili brunch.
Dobar tek!
Focaccia s borovnicama i ružmarinom - sastojci:
- 7 g suhog kvasca
- 240 ml mlijeka (sobne temperature)
- 240 ml tople vode
- 135 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja (podijeljeno)
- 1 žlica krupne soli
- 1/2 čajne žličice cvijeta soli
- 2 žlice svježeg ružmarina, nasjeckanog (podijeljeno)
- 750 g glatkog brašna
- 300 g borovnica
- 1 čajna žličica šećera
Focaccia s borovnicama i ružmarinom - priprema:
- U veću zdjelu (ili zdjelu samostojećeg miksera) stavite suhi kvasac i prelijte toplom vodom. Ostavite 5 do 8 minuta da se kvasac aktivira i zapjeni.
- Dodajte mlijeko, 60 ml maslinova ulja, žlicu soli i žlicu ružmarina. Postupno umiješajte brašno uz miješanje (nastavkom za tijesto ili ručno) dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Mijesite oko 10 do 12 minuta – tijesto treba biti mekano i tek lagano ljepljivo. Po potrebi dodajte još malo brašna.
- Pokrijte tijesto kuhinjskom krpom ili prozirnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi da se diže dok ne udvostruči volumen, oko 1 sat i 15 do 1 sat i 30 minuta.
- Lim za pečenje (otprilike 30 x 43 cm) premažite s jednom žlicom maslinova ulja. Dignuto tijesto lagano premijesite, prebacite na lim i rukama ga ravnomjerno rasporedite. Ako se tijesto vraća, pustite ga da se odmori 10 minuta pa nastavite. Pokrijte i ostavite da se ponovno diže 45 do 60 minuta.
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- Prstima utisnite udubljenja po cijeloj površini tijesta. Ravnomjerno rasporedite borovnice, zatim pokapajte s dvije žlice maslinova ulja. Pomiješajte preostali ružmarin i šećer pa pospite po vrhu.
- Pecite 25 do 30 minuta, dok focaccia ne poprimi lijepu zlatnu boju.
- Odmah nakon pečenja premažite s preostale dvije žlice maslinova ulja i pospite cvijetom soli. Ostavite da se hladi u limu oko 15 minuta, zatim izvadite, narežite na komade i poslužite toplo ili na sobnoj temperaturi.
Tajna slatkog okusa bez šećera? Čudesna bobica uz koju se limun jede kao jabuka +1