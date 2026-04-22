Vjerujemo da često čuješ da si baš ovaj ili onaj tip, a ponekad se potajno i zapitaš koliko istine ima u tim izmišljenim univerzalnim kategorijama. Ako ti je poznat osječki govor, sigurno si se zapitao i je li lega baš kolega, prijatelj, poznanik ili bilo koja osoba. Odgovor je vrlo jednostavan – lega može biti što god poželi. Ponedjeljkom je u cijeli u poslu, u utorak može kavica na suncu i đir po osječkoj promenadi, a u srijedu već lista po kalendaru ne bi li saznao što se sve sprema za vikend. U Slavoniji i Baranji nema kad nema akcije, pa za lakše snalaženje u gustom rasporedu savjetujemo da riješiš kviz i odmah se usmjeriš u svoje područje!

Erdut na Dunavu (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Marko Banić)

1. Idealna subota za tebe izgleda ovako:

a) Bicikl, šuma, Drava, sendvič iz ruksaka

b) Muzej, galerija, pa kavica uz raspravu o umjetnosti

c) Ručak u Baranji

d) Vinograd, čaša u ruci, pogled u daljinu

e) Igralište, sladoled i “još jedan krug!”

2. Kad netko kaže “idemo van”, ti prvo pomisliš:

a) Šetamo ili biciklom?

b) Jesmo već nabavili ulaznice?

c) Znam gdje ćemo jesti!

d) Jesmo li za crno ili bijelo?

e) Jel’ ima ljuljačka?

3. Tvoj outfit govori:

a) Sportski, udobno, spreman/na za akciju

b) Da je kupljen na Vintedu

c) Da za desert uvijek imaš mjesta

d) Lagano, ali elegantno

e) Spiderman ili Peppa pig

4. Najčešća rečenica koju izgovaraš vikendom:

a) “Ajmo malo u prirodu.”

b) “Jeste li znali…?”

c) “Ljudi, znam novi restoran.”

d) “Ovo vino baš priča priču.”

e) “Mama, mama, mama!”

5. Kad dođu gosti, ti ih vodiš:

a) U šetnju, na vidikovac ili uz rijeku

b) U muzej ili na kulturni event

c) Na čips od šarana, stejk od crne svinje pa taške

d) Vidjeti najveću vinsku bačvu

e) Na sladoled i igranje

Tko visoko leti, u Osijek sleti (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Samir Kurtagić)

Zalazak sunca na Dravi u Osijeku, Copacabana (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Nirvana Milas)

REZULTATI

Najviše A – LEGA NATURALIS (outdoor lega)

Ti si čovjek prirode. Tvoj ured je livada, a sastanci najbolji uz rijeku. Znaš gdje sunce najljepše zalazi i gdje se opušteno jede sendvič iz ruksaka. Za tebe su skrojene Slavonija i Baranja outdoors rute. Od jahanja ili vožnje kočijom u Feričancima, Đakovu ili uz Kopački rit, bicikliranja uzduž i poprijeko Baranjom ili Erdutskim vinskim poluotokom, pa do šetnje njihovim surducima – ti si možda i najefikasniji lega. Putem ćeš se diviti povijesnim vinarijama, tradicionalnim vinskim podrumima i najesti se u ruralnim restoranima. Nikako nećeš preskočiti vijugavu vožnju kroz vinograde na Banskom brdu, a ako je tvoj bicikl brdski možda se usudiš i ravno kroz surduke. Dan ćeš svakako privesti kraju uz pogled na zalazak sunca uz Dunav ili Dravu.

Slavonija i Baranja nude brojne biciklističke staze za sve uzraste i afinitete (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Nenad Milić)

Najviše B – LEGA KULTURNJAK

Galerije, izložbe i kazalište tvoj su teren. Ti ne ideš “van”, ti ideš “na otvorenje”. Temelj svakog tvog izleta u Slavoniju i Baranju su dvorci i povijesno važna mjesta. Želiš se osjećati nobl pa spavaš u Kuriji Mihalović u Feričancima, a istraživanje se nastavlja u obližnjoj ergeli i muzeju u Našicama koji je također nekadašnji dom plemstva i najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Putem do Osijeka razgledati ćeš i dvorce Mailath u Donjem Miholjcu i Prandau-Normann u Valpovu.

U Osijeku je prva postaja svakako konkatedrala, ali baci oko i na izložbe osječkih muzeja i galerija. Produžit ćeš u Kopački rit i Tikveš vidjeti kako je usred bogate šume rita živio sloj plemstva koji se bavio i lovom. Ako se pitaš u koje bi vrijeme bilo dobro organizirati ovakav izlet, jubilarni 60. Đakovački vezovi savršena su prilika!

Đakovački vezovi (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Adriana Lončarević))

Najviše C – GASTRO LEGA

Tebi hrana ne služi za preživljavanje, ti živiš za hranu. I u tome nema ništa loše! Ekipa te zove čak i za planiranje ručka na kojem jedan ne jede meso, jedan ne podnosi laktozu, a Ivanu se baš jede neka riba. Tvoja tajna misija je sve nagovoriti još i na desert, što ti i ne ide loše. Znaš koja je razlika između slavonskog i baranjskog kulena, ali i da je baranjska crvena paprika ključni sastojak obje verzije. Nećeš to priznati, ali nekad se čak ni ti ne možeš odlučiti između fiša i perkelta pa se pretvaraš da odabir prepuštaš ekipi. U bilješkama ti već stoji Gault & Millau popis za 2026. godinu, a u pohod planiraš redom: Josić, Crna svinja, Meandar, Lumiere, Waldinger, Lulu fusion bistro, Čingi Lingi čarda, Didin konak, Baranjska kuća, Citadela i Primitivo (gdje ti je ionako odavno organiziran team building). Tvoj life pro tip je petkom i subotom otići u jedan od poznatih ruralnih restorana u Baranji, gdje će se ekipa oduševiti tamburašima uz večeru.

Nije ulje na platnu, već kulen na drvu (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Marko Banić)

Najviše D – ENO LEGA

Ne čitaj ovo kao “eno legao je” (Dalmatinci, osjećajte se kao kod kuće), ti si pravi vinski lega. Ti zaista znaš ispričati priču butelje vina, a ne samo glumatati da je na nosu zelena trava. Tvoj najkraći put je istražiti Vinski mjesec Osječko-baranjske županije. U Erdutskom vinogorju spremaju se vinski piknici i radionice slikanja, glazbe i plesa uz vino i najatraktivniji pogled na Dunav – a tamo ćeš svakako otići vidjeti tu poznatu, najveću vinsku bačvu punu graševine. U Osijeku čekaju Wine & Walk i Urban Wine Party, kao i već tradicionalne svibanjska i srpanjska Večer vina i umjetnosti. Baranjsko vinogorje ne treba posebnu najavu za Vinatlon u zmajevačkim surdicma, a ove godine sprema se i prva Vinolina. U lipnju se u Topolju uz vino slave i tambure, svoja vrata otvaraju vinski podrumi Đakovačkog vinogorja,dok u Feričancima Wine & Gallop Beats zabavlja sve ljubitelje konjičkog sporta i dobrog vina.

WINE & BIKE TOUR ERDUT (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Lux produkcija by Marko Banić)

Najviše E – LEGIĆ

Ti si mali, ali pravi lega. Energija na maksimumu, planovi jednostavni: igra, smijeh i sladoled. Ti roditelje odvedi na vožnju kompom do zoološkog vrta u Osijeku pa prošetajte do jednog od igrališta uz Dravu ili do Kopike na brčkanje u plićaku uz slamboš za male i pivo za velike. Možda ti se svidi i simpatičan, interaktivan Muzej školjaka i vodenog svijeta u Tvrđi, samo provjeri je li otvoren baš kad ti ugledaš ralje morskog psa na ulazu. Ako to nije baš tvoj đir, uvijek možeš na čamac ili brod u Kopački rit ili do plaže u Dražu na čisti kupanac, piknik i uživanje u prirodi.

Kako god okreneš – svi putevi vode u jedan legendaran način života. Stoga put pod noge i ne zaboravi biti kolegijalan pa povedi i ekipu u Slavoniju i Baranju!

Kopački rit (Foto: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Marko Banić)

