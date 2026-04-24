Šimunović je duboko zaronio u svijet međuzagrljajnog odnosa koji prikazuje kroz važnost voljenja Drugog baš u jednostavnom činu zagrljaja. Njegove figure u svojim facijalnim ekspresijama nose određenu težinu koja se utapa u prepuštanju zagrljaju. Postavljene su u središtu kovitlaca kojima se umjetnik referira na predmete iz svakodnevice.

Zoran Šimunović (Foto: Matej Lesi)

Šimunović u svom životu, kao i u svom djelu, unatoč okolnostima bira pozitivan stav prema postojanju. On je snažno usmjeren na misli i emocije koje vode prema vedrijem i ispunjenijem življenju. To se u njegovom radu odražava u oslikavanje predmeta iz svakodnevice na kojima dominira ružičasti kolorit više nego ikada do sada. Svjesno ga odabire, jer zna da njime utječe na buđenje radosti, nade i ugode kod promatrača. Zna da njime potiče da se za ružičastu nijansu volimo više od ičega.

"Ove slike predstavljaju potpuno novi opus pripremljen posebno za ovu izložbu. Publika prvi put ima jedinstvenu priliku promatrati djela koja su upravo ugledala svjetlo dana, svježa i netaknuta pogledom javnosti. Slikarstvo kao vizualna umjetnost ovdje doživljava punu snagu, gdje ružičasta boja – živa, pulsirajuća i emotivna – postaje glavni nositelj intimnosti i zagrljaja, simbola duboke povezanosti i nježne topline među ljudima. Za ružičastu nijansu više od ičega – ovaj intimni ciklus, prepun poetske topline i ljubavne suptilnosti koja prodire u srce. Kroz moju umjetničku viziju, snaga stvaraoca ne samo da oblikuje platno, već i mijenja svijet na bolje, budeći empatiju, ljepotu i nadu u za bolje sutra," ističe umjetnik.

"Novi ciklus slikara Zorana Šimunovića likovnim jezikom nastavlja se na njegove radove izložene nedavno u Klovićevim dvorima. Ipak, ovi radovi 'za ružičastu nijansu' idu korak dalje kroz suptilno prikazivanje intimnosti čina zagrljaja koji je toliko univerzalan i sveprisutan u našim životima da nas vrlo lako 'uvuče' u platna. Nema puno narativa niti deskriptivnosti, samo taj jedan fini osjećaj blizine i ljudskosti prikazan među predmetima iz svakodnevice koji dobivaju svoju posebnu posvetu u cjelokupnom Šimunovićevom radu," izjavila je kustosica izložbe, Anita Ruso Brečić.

Nova izložba u galeriji “Spirit of Art”i ovoga je puta realizirana uz podršku Real grupe.