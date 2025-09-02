Kruh ne mora biti pun ugljikohidrata. Ova focaccia ima sve što volite kod njezine klasične izvedbe, ali ne izaziva grižnju savjesti. Hrskava izvana, mekana iznutra i bogata aromama Mediterana - češnjaka, maslina i svježeg ružmarina, ova verzija savršeno se uklapa u keto prehranu zahvaljujući pametnoj kombinaciji bademovog brašna, zobenih vlakana i puno sira.
Bilo da je poslužite samu uz maslinovo ulje ili kao pratnju glavnom jelu, oduševit će i one koji ne slijede low-carb način prehrane. Priprema je jednostavna, sastojci svakodnevni, a okus - kao iz raja.
Focaccia bez pšeničnog brašna - sastojci:
- 150 g bademovog brašna
- 2 žlice zobenih vlakana u prahu
- 285 g ribane mozzarelle
- 85 g krem sira
- 2 jaja, umućena
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 žlica svježeg ružmarina, podijeljeno
- 14 maslina, otkoštenih
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice mljevenog papra
- ulje, za lim
- maslinovo ulje, za posluživanje, po želji
Focaccia bez pšeničnog brašna - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Nauljite lim za pečenje.
- Stavite mozzarellu i krem sir u mikrovalnu pećnicu na 1 minutu. Promiješajte i zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici po 30 sekundi ili dok se sve ne otopi.
- U zdjelu dodajte bademovo brašno, zobena vlakna, sol, papar, češnjak u prahu, većinu nasjeckanog ružmarina i prašak za pecivo i pomiješajte, a zatim ostavite sa strane.
- U otopljeni sir dodajte 2 umućena jaja, a zatim umiješajte suhe sastojke. Tijesto će biti vrlo ljepljivo, pa nauljite ruke.
- Stavite tijesto u lim za pečenje i ravnomjerno ga rasporedite rukama. U tijestu napravite 14 nasumičnih udubljenja i u svako stavite maslinu. Premažite focacciu maslinovim uljem. Pospite solju i preostalim ružmarinom.
- Pecite 15-18 minuta ili dok se tijesto ne stvrdne.
- Ostavite da se malo ohladi prije rezanja.
- Poslužite toplo i po želji prelijte maslinovim uljem te pospite svježim ružmarinom i mljevenim paprom.
