Kruh ne mora biti pun ugljikohidrata. Ova focaccia ima sve što volite kod njezine klasične izvedbe, ali ne izaziva grižnju savjesti. Hrskava izvana, mekana iznutra i bogata aromama Mediterana - češnjaka, maslina i svježeg ružmarina, ova verzija savršeno se uklapa u keto prehranu zahvaljujući pametnoj kombinaciji bademovog brašna, zobenih vlakana i puno sira.

Bilo da je poslužite samu uz maslinovo ulje ili kao pratnju glavnom jelu, oduševit će i one koji ne slijede low-carb način prehrane. Priprema je jednostavna, sastojci svakodnevni, a okus - kao iz raja.

Focaccia bez pšeničnog brašna - sastojci:

  • 150 g bademovog brašna
  • 2 žlice zobenih vlakana u prahu
  • 285 g ribane mozzarelle
  • 85 g krem sira
  • 2 jaja, umućena
  • 2 čajne žličice praška za pecivo
  • 1 čajna žličica češnjaka u prahu
  • 1 žlica svježeg ružmarina, podijeljeno
  • 14 maslina, otkoštenih
  • 1/2 čajne žličice soli
  • 1/4 čajne žličice mljevenog papra
  • ulje, za lim
  • maslinovo ulje, za posluživanje, po želji

Focaccia bez pšeničnog brašna - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Nauljite lim za pečenje.
  2. Stavite mozzarellu i krem sir u mikrovalnu pećnicu na 1 minutu. Promiješajte i zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici po 30 sekundi ili dok se sve ne otopi.
  3. U zdjelu dodajte bademovo brašno, zobena vlakna, sol, papar, češnjak u prahu, većinu nasjeckanog ružmarina i prašak za pecivo i pomiješajte, a zatim ostavite sa strane.
  4. U otopljeni sir dodajte 2 umućena jaja, a zatim umiješajte suhe sastojke. Tijesto će biti vrlo ljepljivo, pa nauljite ruke.
  5. Stavite tijesto u lim za pečenje i ravnomjerno ga rasporedite rukama. U tijestu napravite 14 nasumičnih udubljenja i u svako stavite maslinu. Premažite focacciu maslinovim uljem. Pospite solju i preostalim ružmarinom.
  6. Pecite 15-18 minuta ili dok se tijesto ne stvrdne.
  7. Ostavite da se malo ohladi prije rezanja.
  8. Poslužite toplo i po želji prelijte maslinovim uljem te pospite svježim ružmarinom i mljevenim paprom.

