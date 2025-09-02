Kruh ne mora biti pun ugljikohidrata. Ova focaccia ima sve što volite kod njezine klasične izvedbe, ali ne izaziva grižnju savjesti. Hrskava izvana, mekana iznutra i bogata aromama Mediterana - češnjaka, maslina i svježeg ružmarina, ova verzija savršeno se uklapa u keto prehranu zahvaljujući pametnoj kombinaciji bademovog brašna, zobenih vlakana i puno sira.

Bilo da je poslužite samu uz maslinovo ulje ili kao pratnju glavnom jelu, oduševit će i one koji ne slijede low-carb način prehrane. Priprema je jednostavna, sastojci svakodnevni, a okus - kao iz raja.

Focaccia bez pšeničnog brašna - sastojci: 150 g bademovog brašna

2 žlice zobenih vlakana u prahu

285 g ribane mozzarelle

85 g krem sira

2 jaja, umućena

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 žlica svježeg ružmarina, podijeljeno

14 maslina, otkoštenih

1/2 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice mljevenog papra

ulje, za lim

maslinovo ulje, za posluživanje, po želji Focaccia bez pšeničnog brašna - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Nauljite lim za pečenje. Stavite mozzarellu i krem sir u mikrovalnu pećnicu na 1 minutu. Promiješajte i zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici po 30 sekundi ili dok se sve ne otopi. U zdjelu dodajte bademovo brašno, zobena vlakna, sol, papar, češnjak u prahu, većinu nasjeckanog ružmarina i prašak za pecivo i pomiješajte, a zatim ostavite sa strane. U otopljeni sir dodajte 2 umućena jaja, a zatim umiješajte suhe sastojke. Tijesto će biti vrlo ljepljivo, pa nauljite ruke. Stavite tijesto u lim za pečenje i ravnomjerno ga rasporedite rukama. U tijestu napravite 14 nasumičnih udubljenja i u svako stavite maslinu. Premažite focacciu maslinovim uljem. Pospite solju i preostalim ružmarinom. Pecite 15-18 minuta ili dok se tijesto ne stvrdne. Ostavite da se malo ohladi prije rezanja. Poslužite toplo i po želji prelijte maslinovim uljem te pospite svježim ružmarinom i mljevenim paprom.

