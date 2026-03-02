Galerija 18 18 18 18 'V is for Vino' jedna je od najpoznatijih i najpopularnijih američkih TV emisija vezanih uz vino. Nakon 24 snimljene epizode u brojnim slavnim regijama svijeta, od kojih većina broji po nekoliko stotina tisuća pregleda na Youtubeu, na red je došla i Hrvatska. Snimanje je odrađeno još prošle godine, na raznim lokacijama kao što su Međimurje, Kutjevo, Istra i brojne druge.

Na premijeri u Vinodolu okupili su se predstavnici vinarija koje su sudjelovale u snimanju (Štampar, Kutjevo, Kozlović, Medea, OMO, Trapan i Deklić), brojni novinari i partneri. Snimanje emisije podržale su i turističke zajednice, na čelu s Hrvatskom turističkom zajednicom kao krovnom organizacijom te drugi sponzori.

Okupljene goste kratkim su govorom pozdravili Augustin Dokoza Bukvić i Tomislav Tuđen, koji su aktivno sudjelovali u samom snimanju i bili logistička podrška autoru emisije, Vinceu Anteru, koji se također javio videolinkom iz Chicaga. Pritom su ispričali da je put do realizacije bio vrlo izazovan, ali, sada kad je sve gotovo, Hrvatska može biti ponosna da će prekrasni kadrovi snimljeni diljem države stići u domove brojnih vinoljubaca širom svijeta.

Nakon projekcije, na prigodnom druženju mogla su se kušati vina koja su u emisiji predstavljena, a kuhinja restorana Vinodol pripremila je odlične finger food zalogaje, karakteristične za razne hrvatske regije.

Emisija 'V is for Vino – Croatia' od nedjelje je i javno dostupna na Youtubeu, a osim online, prikazuat će se i na popularnim TV kanalima kao što su Amazon Prime i Reach TV (američki aerodromi). Mali je to, ali važan korak u promoviranju Hrvatske kao vinske destinacije i zemlje u kojoj se kultura vina gaji već stoljećima.

