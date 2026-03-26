Ako tražite desert koji izgleda impresivno, a zapravo je jednostavan za pripremu, ova čokoladna rolada savršen je izbor. Biskvit ne sadrži brašno, zbog čega je rolada izuzetno lagana.

Savršena je za posebne prilike, blagdanki stol, zahtjevne goste, ali i kao brzinski kolač uz kavu. Po želji, u nadjev možete dodati svježe bobičasto voće za dodatnu svježinu i kontrast bogatoj čokoladi.

Čokoladna rolada bez brašna - sastojci: 175 g tamne čokolade (kvalitetne, oko 55 % kakaa), sitno nasjeckane

6 jaja (žumanjci i bjelanjci odvojeni)

175 g šećera

2 žlice kakaa u prahu

300 ml slatkog vrhnja

šećer u prahu, za posipanje Čokoladna rolada bez brašna - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjava. Kalup za roladu (oko 33x23 cm) lagano premažite maslacem i obložite papirom za pečenje. Čokoladu otopite na pari pa ostavite da se malo ohladi. Istucite bjelanjke u čvrsti snijeg. U drugoj posudi miksajte žumanjke i šećer 2–3 minute dok smjesa ne postane gusta i kremasta. Umiješajte otopljenu čokoladu. Dodajte 2 velike žlice snijega od bjelanjaka i lagano promiješajte. Zatim pažljivo umiješajte ostali snijeg. Na kraju prosijte kakao i lagano sve sjedinite. Ulijte smjesu u kalup i poravnajte. Pecite 20–25 minuta dok površina ne postane čvrsta i lagano hrskava. Ostavite da se potpuno ohladi u kalupu (normalno je da rolada malo padne i popuca). Istucite slatko vrhnje u šlag. Na radnu površinu stavite papir za pečenje i pospite ga šećerom u prahu. Okrenite roladu na papir i pažljivo skinite papir za pečenje s donje strane. Premažite šlagom, ostavljajući rub od oko 2 cm. Na jednom kraćem kraju napravite plitki rez (to pomaže kod motanja), pa uz pomoć papira čvrsto zarolajte. Roladu okrenite spojem prema dolje, prebacite na pladanj, pospite šećerom u prahu i narežite.

