Umak od sira, vrhnja i prženih komadića slanine američki je "specijalitet" koji se poslužuje topao ili hladan uz najrazličitije grickalice: čips, krekere ili povrće. Originalno mu je ime bilo Million Dollar Dip ili "umak od milijun dolara", a zbog toga što navodno stvara ovisnost popularniji je kao Crack Dip.

U ovom umaku nema nikakvih ilegalnih supstanci, a, iako popis sastojaka varira od recepta do recepta, oni obavezni su – kiselo vrhnje, krem sir, tvrdi sir, komadići pržene slanine te luk (ili vlasac ili mladi luk). Sve se to zajedno pomiješa i po želji – zapeče u pećnici.

Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - sastojci: 225 g omekšanog krem sira

225 g kiselog vrhnja

½ čajne žličice sušenog peršina

¼ čajne žličice sušenog kopra

¼ čajne žličice sušenog luka u prahu

¼ čajne žličice češnjaka u prahu

¼ čajne žličice soli

⅛ čajne žličice mljevenog crnog papra

220 g ribanog cheddar sira

4 kriške pržene slanine, izmrvljene

2 čajne žličice nasjeckanog mladog luka za ukras, po želji Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - priprema: Hladni Crack Dip Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje. Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji. Umiješajte naribani sir i kuhanu slaninu. Odvojite mali dio sastojaka za ukras. Ukrasite sirom, slaninom i mladim lukom. Poslužite odmah ili stavite u hladnjak dok ne bude gotovo. Topli Crack Dip Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje. Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji. Umiješajte naribani sir i slaninu. Odvojite mali dio svake sastojke za ukras. Umak stavite u posudu za pečenje od i pokrijte folijom. Pecite 15 minuta dok se ne zagrije i ne počne mjehuriti. Pospite preostalim sirom i slaninom. Ukrasite mladim lukom i poslužite vruće.

