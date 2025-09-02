Umak od sira, vrhnja i prženih komadića slanine američki je "specijalitet" koji se poslužuje topao ili hladan uz najrazličitije grickalice: čips, krekere ili povrće. Originalno mu je ime bilo Million Dollar Dip ili "umak od milijun dolara", a zbog toga što navodno stvara ovisnost popularniji je kao Crack Dip.
U ovom umaku nema nikakvih ilegalnih supstanci, a, iako popis sastojaka varira od recepta do recepta, oni obavezni su – kiselo vrhnje, krem sir, tvrdi sir, komadići pržene slanine te luk (ili vlasac ili mladi luk). Sve se to zajedno pomiješa i po želji – zapeče u pećnici.
Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - sastojci:
- 225 g omekšanog krem sira
- 225 g kiselog vrhnja
- ½ čajne žličice sušenog peršina
- ¼ čajne žličice sušenog kopra
- ¼ čajne žličice sušenog luka u prahu
- ¼ čajne žličice češnjaka u prahu
- ¼ čajne žličice soli
- ⅛ čajne žličice mljevenog crnog papra
- 220 g ribanog cheddar sira
- 4 kriške pržene slanine, izmrvljene
- 2 čajne žličice nasjeckanog mladog luka za ukras, po želji
Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - priprema:
- Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje.
- Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji.
- Umiješajte naribani sir i kuhanu slaninu. Odvojite mali dio sastojaka za ukras.
- Ukrasite sirom, slaninom i mladim lukom.
- Poslužite odmah ili stavite u hladnjak dok ne bude gotovo.
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje.
- Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji.
- Umiješajte naribani sir i slaninu. Odvojite mali dio svake sastojke za ukras.
- Umak stavite u posudu za pečenje od i pokrijte folijom. Pecite 15 minuta dok se ne zagrije i ne počne mjehuriti. Pospite preostalim sirom i slaninom. Ukrasite mladim lukom i poslužite vruće.
Hladni Crack Dip
Topli Crack Dip
