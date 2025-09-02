Umak od sira, vrhnja i prženih komadića slanine američki je "specijalitet" koji se poslužuje topao ili hladan uz najrazličitije grickalice: čips, krekere ili povrće. Originalno mu je ime bilo Million Dollar Dip ili "umak od milijun dolara", a zbog toga što navodno stvara ovisnost popularniji je kao Crack Dip.

U ovom umaku nema nikakvih ilegalnih supstanci, a, iako popis sastojaka varira od recepta do recepta, oni obavezni su – kiselo vrhnje, krem sir, tvrdi sir, komadići pržene slanine te luk (ili vlasac ili mladi luk). Sve se to zajedno pomiješa i po želji – zapeče u pećnici. 

 

Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - sastojci:

  • 225 g omekšanog krem sira
  • 225 g kiselog vrhnja
  • ½ čajne žličice sušenog peršina
  • ¼ čajne žličice sušenog kopra
  • ¼ čajne žličice sušenog luka u prahu
  • ¼ čajne žličice češnjaka u prahu
  • ¼ čajne žličice soli
  • ⅛ čajne žličice mljevenog crnog papra
  • 220 g ribanog cheddar sira
  • 4 kriške pržene slanine, izmrvljene
  • 2 čajne žličice nasjeckanog mladog luka za ukras, po želji

Brzi umak od sira, vrhnja i slanine - priprema:

    Hladni Crack Dip

  1. Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje.
  2. Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji.
  3. Umiješajte naribani sir i kuhanu slaninu. Odvojite mali dio sastojaka za ukras.
  4. Ukrasite sirom, slaninom i mladim lukom.
  5. Poslužite odmah ili stavite u hladnjak dok ne bude gotovo.

    6. Topli Crack Dip

  6. Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
  7. Pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje u zdjeli za miješanje.
  8. Začinite začinskim biljem, solju i paprom. Kušajte i prilagodite po želji.
  9. Umiješajte naribani sir i slaninu. Odvojite mali dio svake sastojke za ukras.
  10. Umak stavite u posudu za pečenje od i pokrijte folijom. Pecite 15 minuta dok se ne zagrije i ne počne mjehuriti. Pospite preostalim sirom i slaninom. Ukrasite mladim lukom i poslužite vruće.

