Oreo keksi mogu biti sjajan dodatak slasticama koje radimo kod kuće od nule. Ovaj recept za tortu s cheesecake kremom i slatkom glazurom jedan je od takvih deserata. Oreo kekse izmrvite u kekse i dodajte kremi, a njima možete ukrasiti i vrh torte.

U receptu možete upotrijebiti klasične Oreo kekse, ali ljepše će izgledati ako se poslužite onim svijetlima.

Imajte na umu da smjesu za biskvit možete podijeliti na dva ili na tri kalupa, te po želji napraviti tortu od dva, odnosno tri kata.

Bijela Oreo torta - sastojci: Za biskvit: 350 g glatkog brašna

350 g bijelog šećera

300 ml mlaćenice sa sobne temperature

225 g maslaca sa sobne temperature

4 velikih jaja (2 cijela jaja i 2 bjelanjka)

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta limuna Za kremu: 250 g šećera u prahu

200 g vrhnja za šlag

180 g krem sira

10-ak Oreo keksa Za glazuru: 500 g šećera u prahu

300 g maslaca

50 g vrhnja za šlag

2 čajne žličice ekstrakta limuna Bijela Oreo torta - priprema: Napravite biskvit: mikserom izradite maslac i šećer u glatku smjesu. Dodajte postupno dva jaja u smjesu, te još dva bjelanjka. Preostala dva žumanjka sačuvajte za neki drugi recept. Dodajte i ekstrakt limuna i nastavite miksati dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno umiješajte mlaćenicu u smjesu i prosijano brašno kojem ste dodali prašak za pecivo. Miksajte sve zajedno dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu podijelite na tri jednaka dijela i ulijte u tri okrugla kalupa za torte koje ste prethodno dobro namastili i/ili obložili paprom za pečenje. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 160 Celzijeva stupnjeva oko 25 do 30 minuta, odnosno dok biskviti nisu pečeni do kraja. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Napravite kremu: Izmiksajte vrhnje u šlag i stavite sa strane. Pomiješajte krem sir i šećer i miksajte dok se sastojci ne povežu. Ručno umiješajte šlag u kremu. U kremu dodajte komadiće izmrvljenih Oreo keksa. Kremu premažite između ohlađenih i ispečenih biskvita. Vrh torte premažite glazurom od izmiksanog maslaca i šećera u prahu kojem ste dodali vrhnja za šlag i ekstrakt limuna. Tortu možete po želji ukrasiti s dodatnim Oreo keksima. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!

