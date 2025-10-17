U skladu s rastućim zahtjevima suvremenih potrošača, koji sve više preferiraju namirnice iz biološkog uzgoja, di-go je osmislio nove recepture BIO mješavina spojivši izvanredan okus s jednostavnom i brzom pripremom. Temeljene na konceptu sourdough tijesta koje ne treba mijesiti, ove mješavine omogućuju da se izbjegne dugotrajna i često komplicirana priprema tradicionalnog kruha s kiselim tijestom.

Sourdough za užurbani stil života

Ključna prednost ovih mješavina leži u njihovoj jednostavnosti. Uz minimalan trud, svi mogu pripremiti ukusan i zdrav kruh koji je gotov za manje od sat vremena. Recept je jednostavan; mješavinu treba pomiješati s vodom i kvascem, ispeći pa jednako uživati u okusu kao i spoznaji da jedete namirnicu poznatog podrijetla. S formulom koja uspijeva svaki put, di-go rješava najveće prepreke s kojima se susreću ljubitelji domaćeg kruha – strah od neuspjeha i nedostatak vremena. Ovo je idealno rješenje za sve koji žele unijeti zdravije namirnice u svoju prehranu, ali si ne mogu priuštiti sate provedene u kuhinji. Jednostavno: uspi, izmiješaj, ispeci!

Upoznajte nove okuse: od tradicije do modernih kombinacija

U di-go ponudi nalaze se tri različite mješavine, svaka sa svojim jedinstvenim karakterom.

BIO Mješavina za fini domaći kruh - Ova mješavina stvara kruh koji mirisom i okusom vraća u djetinjstvo, izravno iz bakine pećnice. Miris svježe pečenog kruha iz djetinjstva, s karakterističnom, gustom, mekom unutrašnjosti i hrskavom koricom – to je ono što ova mješavina pruža. Idealna je za one koji traže autentičan okus tradicije, a savršena je uz malo maslaca, marmelade ili kao dodatak svakom obroku.

BIO Mješavina za multigrain kruh - Kombinacija pomno odabranih žitarica i sjemenki osigurava bogatu, nutritivno vrijednu teksturu i puni okus. Ova mješavina je savršena za pečenje u kalupu, stvarajući stabilan, ukusan i zdravi kruh koji će postati neizostavan dio svakodnevne prehrane, idealan za zdrave sendviče.

BIO Mješavina za mediteranski kruh - Za sve ljubitelje mediteranskih okusa, ova mješavina donosi note idealne za kombinaciju sa začinima prema želji: tijestu dodajte masline i/ili aromatično bilje za posebno uživanje u kruhu. Svestranost ove mješavine je ono što je čini posebnom – osim za klasični kruh, možete je koristiti za pripremu savršene focaccie ili domaće pizze s autentičnim sourdough okusom.

di-go radionica, za sve one koji vole dobar kruh

Na jučerašnjoj di-go radionici pečenja kruha koja je na Dan kruha 16. listopada okupila mnoge influencere, ljubitelje gastronomije te one koji jednostavno vole dobar kruh, influencerice Marija Slavić i Mateja Zvirotić Andrijanić prvi su put surađivale – i odmah osvojile žiri! Njihov mediteranski kruh pripremljen od di-go mješavine za kruh, uparen s domaćim namazom, proglašen je najboljim kruhom događaja.

“Oduševljena sam koliko je jednostavno — samo dodaš vodu i kvasac , promiješaš i pustiš da di-go odradi svoje čudo. U nekoliko koraka dobiješ onaj savršeni domaći kruh – hrskavu koricu, mekanu unutrašnjost i miris koji te vrati u djetinjstvo”, s oduševljenjem je zaključila Marija Slavić, dok je njezina partnerica Mateja Zvirotić Andrijanić nastavila: “Zajedno smo se odlučile za di-go mješavinu za mediteranski kruh i bile iznenađene koliko brzo i lako sve ide. Kruh je ispao savršeno prozračan, s bogatim okusom – baš onakav kakav bismo naručile u boljoj pekari. U kombinaciji s našim namazom, rezultat je bio pravi mali gurmanski doživljaj.”

Nove di-go mješavine dokaz su da se zdravi i ukusni obroci mogu pripremiti brzo i jednostavno. One otvaraju vrata svijetu domaćeg pečenja kruha svima, bez obzira na njihovo iskustvo, stvorene su kako bi pružile rješenje svima onima koji žele u svoju prehranu uvrstiti zdravije namirnice, ali nemaju vremena i truda za komplicirane recepte. Uz jednostavnu pripremu i zagarantiran uspjeh, domaći kruh nikada nije bio jednostavniji i dostupniji.

Mješavine će biti dostupne u odabranim trgovinama diljem Hrvatske, a trenutno ih potražite u dm-u.

