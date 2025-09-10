Sanjate li o bijegu od gradske vreve, svjetlosnog zagađenja i digitalne buke? Želite li kao u djetinjstvu ponovno osjetiti tišinu, miris šume, cvrkut ptica i nebo prekriveno zvijezdama, te nazdraviti čašom vina?

Bjelovarsko-bilogorska županija nudi upravo to – autentičan spoj prirode, kulture i adrenalina, stvoren za istinske istraživače i ljubitelje slobode. Bilo da ste ljubitelj tišine, konja, pedala, četverokotača ili kulturnih otkrića – ovdje vas čeka priča u kojoj vi postajete glavni lik.

A priča počinje – pogledom u nebo.

Pogled u nebo – pogled u sebe

Možemo li se sjetiti kada smo zadnji put vidjeli grozdove svjetlucavih zvijezda golim okom? Vjerojatno u djetinjstvu, negdje u nekoj planinskoj krševitoj zabiti ili na rijetkim (gotovo nepostojećim) morskim točkama gdje turistička šlapa još nije prokrčila put. Ako pak živite u gradovima ili u urbanim sredinama, gledanje u zvijezde je nažalost nemoguća misija zbog svjetlosnog onečišćenja.

Ipak, promatranje zvijezda pod vedrim noćnim nebom ostaje jedno od najljepših osobnih iskustava koje nas vraća izvoru i prapočecima. Prekomjerna umjetna svjetlost ne samo da briše zvijezde, već remeti san, uzrokuje nesanicu, depresiju i hormonalne poremećaje, a posebno pogađa životinjski svijet – ptice, šišmiše, insekte, biljke...

No postoji mjesto gdje zvjezdano nebo još uvijek živi punim plućima. Međunarodni park tamnog neba Vrani kamen, smješten u blizini Daruvara, jedan je od rijetkih lokaliteta u Hrvatskoj gdje možete doživjeti čisto noćno nebo. Bez svjetlosnog šuma – samo vi i svemir. Ugasimo svjetla, upalimo zvijezde.

Doživi prirodu iz sedla

Ako želite osjetiti povezanost s prirodom, učinite to na najstariji mogući način – iz sedla konja. Jahanje kroz mirne šumske staze, uz miris cvjetnih livada i zvuk prirode, iskustvo je koje vraća tako potreban balans.

Bjelovarsko-bilogorska županija ima dugu konjičku tradiciju, a konjički turizam ovdje nije samo ponuda – već način života. Ova regija, poznata po pašnjacima i blagim brežuljcima Bilogore, idealna je za laganu ili bržu jahačku turu. Posebno u proljeće i ranu jesen, kada je priroda na vrhuncu raskoši, a mirisi rascvjetanih livada i stabala kojima prolazite, daju potrebnu dozu opuštanja i mira.

Staze označene kao "Horses welcome" vode vas kroz seoska domaćinstva s domaćom kuhinjom, vinske podrume, bazene, konjičke klubove i kulturno-povijesne znamenitosti. Svaki punkt je nova priča, a vi – njen suputnik.

Svetinja – voda koja liječi

Sjeverozapadno od Kreštelovca, u dolini okruženoj šumom, nalazi se izvor Svetinja. Već stoljećima mještani vjeruju da je voda iz ovog izvora čudotvorna. Još 1747. ovdje je podignuta pravoslavna kapela, a voda je kasnije analizirana u Beču i uvrštena među poznate ljekovite izvore tadašnje Hrvatske. Danas ovo mjesto posjećuju hodočasnici i znatiželjnici svih vjeroispovijesti, tražeći zdravlje, mir i duhovno iskustvo.

Adrenalin u zelenom okruženju

Za one kojima mir nije dovoljan, Bilogora ima i drugu stranu – onu adrenalinsku. Quad safari, vožnja biciklom ili motorom kroz blage padine Bilogore, Moslavačke gore, Papuka i uz doline Česme i Ilove – doživljaj je koji pokreće sva osjetila.

Tu su i sadržaji za obitelji: najam opreme za badminton, stolni tenis, napuhanci za djecu i tobogani. Idealno za aktivni vikend ili mini-odmor s ekipom. Povedite najmlađe, biti će zahvalni na ludom vikendu punom doživljaja.

Drugačija etno kuća – kuća koja razbija predrasude

U selu Maglenča nalazi se Romska etno-kuća autohtonih hrvatskih Roma Lovara, jedinstveno mjesto koje ruši predrasude i priča priču jednog naroda. Domaćini, Goran i Slađana Đurđević, s ljubavlju i znanjem otvaraju vrata svijeta tradicije, jezika i običaja koji su duboko ukorijenjeni u hrvatsku kulturnu baštinu.

Kuća je simbolički orijentirana prema istoku, s jabukom ispred ulaza koja predstavlja blagostanje. Posjetitelji ovdje mogu degustirati autentična jela, kupiti proizvode od lavande iz domaćeg uzgoja i čuti priče koje ne nalazimo u udžbenicima. Znajte i to da je kulturna ruta je posebno bogata, ukoliko je poželite istraživati ovog proljeća, sjajan spoj eko etno baštine, nalazi se duž cijele županije.

Biciklom kroz krajolik – 500 km slobode

Cikloturizam ovdje nije trend, već stil života. Bjelovarsko-bilogorska županija nudi više od 500 kilometara biciklističkih ruta, od međunarodnih pravaca do lokalnih kružnih staza poput Plave, Zelene, Vinogradske, Sajamske, Zrinske i Bilogravel rute.

Dok pedalirate kroz šumske staze, vinske ceste i sela, uz vas su odmorišta, lokalni restorani, pametne klupe, biciklističke servisne stanice i – pogled za pamćenje. Rute su označene, a vodiči certificirani. Vi samo odaberite smjer.

Bjelovarsko-bilogorska županija nije samo destinacija – ona je doživljaj. Ovdje se ne gleda na sat. Ovdje se gleda u zvijezde, konje, brojne puteljke i gorske proplanke. Ovdje se možete vratiti sebi.

Uz neizostavan doživljaj više.

