Galerija Spirit od Art poklanja publici božićnu izložbu više autora u centru Zagreba. U božićnoj atmosferi, na adresi Pod zidom 12, galerija predstavlja djela umjetnika Tomislava Buntaka, Vatroslava Kuliša, Mile Blaževića, Gordane Bakić, Milana Trenca, Tina Samardžije, Nikše Lalina, Mirana Šabića, Fedora Fišera, Vide Meić, Luke Pacek i Nikoline Žabčić. Izložba u galeriji Spirit of Art powered by Artisan realizirana je uz podršku Real grupe.

Povjesničarka umjetnosti i dugogodišnja suradnica galerije, Anita Ruso Brečić smatra kako je riječ o prilici koja se ne smije propustiti te ističe: “Kada u galerijskom prostoru u centru grada dobijete priliku vidjeti istovremeno 12 posve različitih umjetnika koji se izražavaju u posve drugačijim medijima i najraznolikijim tehnikama onda znate da tu izložbu definitivno trebate obići. Ovo je obilje na jednom mjestu i to na par koraka od glavnog zagrebačkog trga. Prava je rijetkost istovremeno moći vidjeti suvremeni i tradicionalni pristup grafici, ulja i akrile na platnu najrazličitijih tema i motiva, ilustracije, skulpture u terakoti i to sve s potpisima suvremenih umjetnika: akademika, renomiranih umjetnika kao i onih koji su tek počeli s osvajanjem umjetničke scene. Smatram da je to najveće bogatstvo ove izložbe – toliko različitih pristupa umjetnosti koji će privuči najrazličitiju publiku, što i jest forte koji u svom pristupu inače njeguje galerija Spirit of Art. Dočekat će vas raskošan postav, prepuni zidovi umjetnina kojima je jedina svrha ovih blagdana da vam još malo ugriju i oplemena srca.”

Akademik i umjetnik Tomislav Buntak povodom otvorenja izložbe je izjavio: „Uvijek je radost sresti se s umjetničkim djelima različitih likovnih tehnika, pristupa, osobnog stava i stvaralačkog impulsa koja istovremeno komuniciraju identitet umjetnika i umjetnica čija su djela predstavljena na izložbi, a komuniciraju s publikom i otvaraju mogućnost osobnog pogleda u unutarnju snagu pojedinog umjetničkog djela. Advent je vrijeme kad se svaki pojedinac zamisli kao u pjesmi od Lennon-a:

„So this is Christmas.

And what have You done?

Another year over.

And a new one just begun.“

Tako je ovo prilika da publika kroz susret s umjetničkim djelom započne „Božićnu likovnu avanturu“, plemenit i osoban kreativni ulaz u novo razdoblje. Advent je tako i tako samo priprema za radost doba Božića kada prava avantura za novo razdoblje zapravo započinje. I susret s umjetničkim djelom može započeti tu novu avanturu.“

Real grupa i The Artisan Gin podržali su blagdansku izložbu kojom se predstavljaju brojni umjetnici, a ulaz na izložbu je slobodan. Izložba se može razgledati do 15. siječnja 2026. godine, svaki dan od 11 do 19 sati. Galerija je zatvorena nedjeljom i praznicima.