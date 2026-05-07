Kevin Nicks izradio je motoriziranu šupu koristeći pokvareni Volswagen Passat koji je godinama stajao u njegovom dvorištu. Ovaj Britanac odlučio je iskoristiti dostupno vozilo te ga popraviti i osvježiti mu izgled.

Osposobio je vozilo za vožnju, izradio čelični okvir i postavio drvenu oplatu. Šupa je prvotno bila bazirana na Volkswagenovom modelu Passat 4Motion i njegovom motoru od 190 konjskih snaga, ali je Kevin je kasnije u njega ugradio motor od 400 konjskih snaga iz Audija RS4.

Za izgradnju ove šupe na četiri kotača trebalo mu je oko godinu dana, a u nju je utrošio oko 50.000 funti ili oko 58.000 eura.

Motorizirana brvnara Kevina Nicksa obara rekorde brzine - 5 (Foto: Profimedia)

Izgleda poput kakvog drvenog spremišta na četiri kotača u koje biste odložili drvo za ogrijev, vrtne potrepštine ili alat.

U stvarnosti, ovo bi mogla biti najbrža šupa na svijetu. Kevin Nicks testirao ju je na pješčanoj plaži Pendine Sands kod Carmarthena u Walesu gdje je potegla 160 kilometara na sat.

Kako izgleda motorizirana šupa Kevina Nicksa, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

