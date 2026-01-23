Galerija 14 14 14 14 Manifestacija Vinart Biz započinje najekskluzivnijim događanjem u programu, Petit Tastingom, koji je od ove godine na novoj lokaciji. Francuski paviljon 7. će veljače biti veličanstvena kulisa za izlaganje 76 etiketa biranih s posebnom pažnjom kako bi se istaknule one ikonske, vrlo ekskluzivne, ali i one etikete koje imaju potencijal postati zlatni standard budućnosti. Petit Tasting donosi pregled najcjenjenijih etiketa na tržištu te omogućuje posjetiteljima kušanje uz direktan kontakt s vinarom, a poseban je i po tome što svaki vinar izlaže samo jedno, svoje najbolje vino. Kao i do sada, Petit će se održati u dva ciklusa, Part I, od 13 do 16 sati i Part II, od 17 do 20 sati, a svaki ciklus čini selekcija 38 vina. Ulaznice su dostupne po cijeni od 35 eura po ciklusu ili 60 eura za oba ciklusa, a zbog svog ekskluzivnog karaktera broj ulaznica vrlo je ograničen.

Bogat program vinskih radionica u Esplanadi

Već tradicionalno, veljača je rezervirana za program 25 vinskih radionica u Esplanade Hotelu koje su raspoređene na dva vikenda zaredom. Prvih 12 radionica održat će se u petak i subotu, 20. i 21. veljače, a ostalih 13 radionica 27. i 28. veljače, također petak i subota. Vinske radionice prilika su za upoznavanje s raznim sortama, etiketama ali i regijama, tako će ove godine mađarska regija Tokaj biti predstavljena u čak dvije radionice uz predavača, gosta iz Mađarske i vinskog stručnjaka, Dániela Ercseya. U raznovrsnom programu radionica svaki vinski entuzijast zasigurno će pronaći temu za sebe, bilo da želi kušati crna vina Toscane, vina čileanske vinarije Montes, poslušati masterclass o sorti pošip ili sudjelovati u radionici sparivanja vina i sira. Uz selekcije vrhunskih vina te profesionalne predavače i vinare osobno radionice su prilika za edukaciju te uživanje u vinima po promotivnim cijenama. Ulaznice za radionice dostupne su pojedinačno ili dnevne ulaznice za sva četiri dana.

Vinart - 3 (Foto: Vinart)

Dvodnevni Silent Tasting

Pravi biser Vinart Biz programa posljednje tri godine je Silent Tasting, posebno kušanje u potpunoj tišini gdje se posjetitelji mogu potpuno posvetiti vinima, fokusirajući se na mirise, okuse i teksture. Silent Tasting održava se 4. i 5. ožujka i donosi selekciju 150 vina iz 4 hrvatske vinske regije te gostujuće regije, Hercegovine. Ove godine Silent se održava čak dva dana, namijenjen je prvenstveno stranim i domaćim novinarima, a dostupan će biti samo mali broj ulaznica na web shopu biz-vinart.hr.

Grand Tasting kao kruna manifestacije

Veliko finale, ali i ključni dio manifestacije Vinart Biz zasigurno je vodeći poslovni sajam Vinart Grand Tasting koji će se održati 6. i 7. ožujka uz selekciju 150 vinarija iz Hrvatske i regije. Grand Tasting okuplja najveće profesionalce s obje strane stola, pa je tako uz vrhunske izlagače namijenjen prvenstveno vlasnicima/voditeljima ugostiteljskih objekata, sommelierima, F&B managerima te distributerima. Svi poslovni posjetitelji obavezni su ispuniti obrazac za akreditaciju na webu kako bi osigurali besplatan ulaz, dok je ostalim posjetiteljima dostupan ograničen broj ulaznica po cijeni od 40 eura na web shopu manifestacije .

Sve detalje programa pratite na web stranici www.biz-vinart.hr te na društvenim mrežama VInarta, Facebooku i Instagramu.

