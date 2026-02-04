Galerija 0 0 0 0 Na današnji dan, 4.2.2004. godine, u studentskoj sobi na Harvardu, Mark Zuckerberg pokrenuo je TheFacebook.com – jednostavnu web-stranicu koju je osmislio kao digitalno mjesto za povezivanje studenata. U vrijeme kada su digitalnom komunikacijom dominirali forumi, blogovi i tada popularni MySpace, malo tko je mogao naslutiti da se rodila platforma koja će zauvijek promijeniti i internet – i svakodnevni život.

Facebook je rastao brzinom kakva dotad nije zabilježena. U prvoj godini privukao je više od milijun korisnika, do 2008. prešao je100 milijuna, a 2012. postao prva društvena mreža s više od milijardu aktivnih korisnika. Danas okuplja više od tri milijarde ljudi mjesečno i najveća je i najutjecajnija društvena mreža svih vremena.

Pojeo je sve

Dok su platforme poput MySpacea nestajale s digitalnog horizonta, Facebook se prilagođavao, rastao i redefinirao digitalni prostor. Preživio je dolazak YouTubea, Instagrama, Snapchata i TikToka, a neke od njih uključio u vlastiti ekosustav, potvrđujući status digitalnog diva. Iako danas nije najpopularnija mreža među mladima – brojevi govore za sebe.

Njegova veličina i istovremena sposobnost prilagodbe i postavljanja trendova još je vidljivija ako se sjetimo da je Facebook nastao tri godine prije ere pametnih telefona. Kada je pokrenut, još nije bilo iPhonea i interneta “u džepu”, a društvene mreže (jeste li znali, djeco?) koristile su se isključivo putem računala. Tek 2007. dolaskom prvog iPhonea, a potom i Androida, Facebook ulazi u novu fazu rasta – onu mobilnu. A spoj pametnih telefona i Facebook aplikacije pretvorio je društvene mreže u stalnog suputnika, dostupnog u svakom trenutku, čime je dodatno učvrstio svoju globalnu dominaciju.

Ako nije na FB, ne postoji

Facebook nije samo prva masovna digitalna platforma na kojoj su se povezivali prijatelji i obitelji - postao je mjesto na kojem su se rađali online mediji, gradile zajednice i otvarali prvi poslovni profili. Za brojne portale Facebook je postao glavni izvor publike, a za male i srednje poduzetnike prvi ozbiljan marketinški alat – dostupan, mjerljiv i izravno usmjeren prema korisnicima.

Marketing se preselio na “timeline”, objave su postale jednako važne kao i klasična priopćenja, a Facebook oglasi promijenili su način na koji brendovi komuniciraju s publikom. Digitalni marketing kakav danas poznajemo – ciljana publika, analitike, kampanje u stvarnom vremenu – uvelike je oblikovan upravo na Facebooku.

Malo fun factova za kraj: jeste li znali da se Facebookov “like / sviđa mi se” gumb, danas univerzalni simbol interneta, pojavio se tek 2009. godine? Ili da je prepoznatljiva plava boja odabrana jer je Zuckerberg daltonist i ne raspoznaje crvenu i zelenu? Ili da je nekad “pratiti nekoga” imalo - puno mračnije značenje?

