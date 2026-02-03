Galerija 10 10 10 10 Malvazija istarska još je jednom pokazala svoju nevjerojatnu otpornost. Iako je vinogradarska godina bila meteorološki zahtjevna, prošlogodišnja je berba rezultirala zdravim plodovima i vrhunskom kvalitetom. Istaknuto je to na tradicionalnom predstavljanju mladih malvazija En Primeur u organizaciji udruge Vinistra u zagrebačkom hotelu Esplanade. Kroz selekciju najreprezentativnijih uzoraka prisutne su proveli dr. sc. Kristijan Damijanić s Veleučilišta u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč i Emil Perdec, sommelier F&B menadžer Plave Lagune, potvrdivši kako Istra pred sobom ima iznimnu vinsku godinu.



Svježe, uravnotežene i mirisne

"Malvazije berbe 2025. su izražene aromatike, naglašenih sortnih karakteristika, dominantnih ugodnih i slatkih voćnih mirisa koji se isprepliću sa cvjetnim ili cvjetno - biljnim aromama. Zadržale su svježinu koja je fino uklopljena u strukturu i tijelo, uravnotežene su i prate mirisne karakteristike", naglasili su Damijanić i Perdec.

En Primeur 2026. - 6 (Foto: Merlo De Graia)

Predstavili su sedam najspremnijih malvazija koje su, prema odabiru stručne komisije, najbolje utjelovile različite terroire poluotoka. Među odabranima su vinarije Dešković, Enoist, Benazić, Veralda, Benvenuti, Kadum i Defratta.

Na ovogodišnjem En Primeuru okupila su se čak 64 istarska vinara kako bi premijerno otkrili što donosi berba 2025. godine. En Primeur je odavno prerastao klasično kušanje i postao važno mjesto susreta vinara, struke, distributera, ugostitelja i vinske javnosti.

"Berba 2025. dala je vina od kojih se s razlogom mnogo očekuje. Vinogradarska godina protekla je gotovo idealno, a mlade malvazije odlikuju se svježinom, ravnotežom i izraženom aromatikom", naglasio je na otvorenju Luka Rossi, predsjednik Vinistre, udruge vinara i vinogradara Istre.

En Primeur 2026. - 13 (Foto: Merlo De Graia)

Mladi vinari lokomotiva Istre

Zadovoljstvo ovim događajem, koji svake godine ima sve više posjetitelja, izrazili su i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede te Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije.

"Oduvijek su vaše malvazije i žlahtine bile vrhunska vina koja ne oduševljavaju samo stolove u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta. U Ministarstvo prepoznajemo vaš trud i predanost u očuvanju tradicije i kvalitete, a Vinistra je primjer kako spoj inovacije i autentičnosti može podići ugled hrvatskog vina na globalnoj razini. Imate punu našu podršku i možemo računati na partnerstvo u daljnjem jačanju ovog brenda", izjavio je Majdak.

"Drago mi je da mlade vinarije u vrlo kratkom vremenu hvataju korak s našim vinarijama koje svi poznajete i cijenite, koji su lokomotiva vinarstva kako Hrvatske, tako i regije, a i naše malvazije. Malvazija je nakon graševine druga najrasprostranjenija sorta u Hrvatskoj i ono što nas veseli je to da se priključuju novi vinari i da je svake godine sve bolje", naglasio je Ezio Pinzan.

En Primeur 2026. - 10 (Foto: Merlo De Graia)

Vinistra putuje na Wine Paris

Ovaj događaj poslužio je i kao savršena uvertira za međunarodne aktivnosti udruge. Vinistra, kao najstarija i najznačajnija vinska udruga u Hrvatskoj koja okuplja više od 120 članova, nastavlja snažnu promociju na globalnoj sceni, a sljedeća važna stanica je prestižni sajam Wine Paris, koji će se održati od 9. do 11. veljače.

Na Vinistrinom štandu u Parizu predstavit će se 13 vinarija, a održat će se i dva ekskluzivna masterclassa koja će dodatno učvrstiti reputaciju Istre kao vrhunske vinske regije te pružiti uvid u raznolikost autohtonih sorti. O različitim licima malvazije govorit će cijenjena vinska kritičarka Caroline Gilby, dok će istarsko vinarstvo predstaviti Claire Cocks, urednica magazina Decanter te Luka Rossi i Ivan Marić iz Vinistre.

Ulaznice za 32. Vinistru u online prodaji

Za sve koji žele osobno doživjeti istarsku vinsku čaroliju na domaćem terenu, ovogodišnja manifestacija Vinistra održat će se u Poreču od 8. do 10. svibnja. Ulaznice su već dostupne putem poveznice na službenoj web stranici, a s obzirom na potencijal predstavljenih mladih malvazija, očekuje se rekordni interes posjetitelja.

