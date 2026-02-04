Galerija 1 1 1 1 Dok kalendarska zima još traje, HIGHLANDER ponovno zauzima pozicije na otoku Lošinju, poznatom kao otok vitalnosti, gdje se priroda, zdravlje i aktivan život stapaju u jedinstveno iskustvo. Drugo izdanje HIGHLANDER Lošinja održava se 13. i 14. veljače i donosi nastavak priče koja je već u svom premijernom izdanju pokazala da je Lošinj prirodna pozornica za ozbiljnu outdoor avanturu. Ove godine na stazama se očekuje više od 200 sudionika, što dodatno potvrđuje rast interesa za zimska izdanja HIGHLANDER događanja.

Dvodnevni format vodi sudionike preko terena koji istovremeno oduzima dah i traži stalnu koncentraciju. Start u povijesnom Osoru i prelazak kanala Kavuada odmah postavljaju ton avanture, to je jasan prijelaz iz civilizacije u divlji, kameniti svijet Osoršćice. Uspon prema Svetom Nikoli i Televrinu nije samo osvajanje visine, već hodanje po krovu otoka, s pogledima koji se otvaraju prema Kvarneru s jedne, a otvorenom moru s druge strane. Kako ruta silazi prema obali, ritam se mijenja i vodi od Ćunskog do Rta Vila, uz tehničke dijelove škrapinga koji traže koncentraciju, dok blizina mora, zvuk valova i slani zrak stalno prate svaki korak. Završetak kroz skrivene uvale nije samo dolazak na cilj, nego početak proslave uspješno odrađene avanture.

Ovdje nema štoperice, ali ima fokusa, izdržljivosti i odluka koje se donose u hodu. HIGHLANDER Lošinj nudi bogatu povijest pod nogama, miris borova u zraku i zvuk koraka po kamenoj stazi, a upravo ovakvi događaji svrstavaju ga visoko na karti aktivnog cjelogodišnjeg turizma.

No, HIGHLANDER Lošinj ne igra samo na snagu i kilometre. I ove godine u igri je i dodatni sadržaj koji iskustvo diže na višu razinu. Na kontrolnim točkama sudionike čeka festivalski program koji donosi prijeko potreban predah, ali i dodatni motiv za nastavak.

Regeneracija je dio taktike, pa je poseban naglasak stavljen na oporavak tijela kroz masažni program koji pomaže opustiti umorne mišiće i vratiti energiju za nastavak izazova. Uz to, planinarska predavanja u suradnji sa Savezom gorskih vodiča Hrvatske pružaju znanja jednako vrijedna kao i fizička priprema, od sigurnosti i orijentacije do odgovornog i održivog boravka u prirodi.

Kada se posljednji kilometri ostave iza sebe, slijedi nagrada kakvu samo HIGHLANDER zna prirediti. Na cilju sudionike čeka završni party, trenutak kada se umor pretvara u ponos, a koraci u ples. Za atmosferu je zadužen DJ Johnnie K, koji po prvi put nastupa na Lošinju i donosi energiju kakva savršeno zatvara ovu dvodnevnu avanturu.

Ivan Filipović, voditelj projekta HIGHLANDER Lošinja, izjavio je:

„HIGHLANDER Lošinj zamišljen je kao bijeg od klasičnih okvira, ne samo sportskih, nego i onih koje često vežemo uz određene datume. Vikend Valentinova ovdje dobiva potpuno drugačije značenje, manje očekivanja, više stvarnog doživljaja i zajedničkog vremena provedenog u pokretu. Ljudi dolaze zbog izazova, ali odlaze s osjećajem da su si poklonili nešto vrijedno, iskustvo koje se pamti puno dulje od samog vikenda.“

Važan dio tog iskustva čini i Vitality Hotel Punta, službeni smještaj sudionika HIGHLANDER Lošinja. Dio sudionika stiže već ranije kako bi se u miru pripremio za izazov, dok će drugi nakon cilja produžiti nedjelju i dati tijelu ono što mu treba nakon dva intenzivna dana na stazi. Upravo tu na scenu stupaju wellness sadržaji hotela, kao logičan nastavak avanture i nezaboravno valentinovsko iskustvo, mjesto gdje se umor spušta, mišići opuštaju, a tijelo se polako vraća u ravnotežu.

HIGHLANDER je tijekom godina izrastao u globalnu seriju planinarskih događanja koja se danas održava u više od 20 zemalja svijeta, vodeći sudionike kroz neka od najimpresivnijih prirodnih i povijesnih okruženja, od Kineskog zida do Himalaje. Ipak, 2026. godina za HIGHLANDER ima posebno značenje, jer se u rujnu obilježava deseta godišnjica HIGHLANDER Velebita, događaja s kojim je cijela priča započela i koji je oblikovao identitet HIGHLANDER-a kakav danas poznajemo.