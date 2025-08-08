Galerija 2 2 2 2 Imotski iščekuje veliki vinski događaj – 21. Cvit razgovora, koji će se održati od 11. do 13. kolovoza, a kako kažu organizatori, očekuje se najbogatiji program do sada. Procjenjuje se da će na završni dan festivala Imotski ugostiti više od pet tisuća posjetitelja i okupiti stručnjake, vinare i zaljubljenike u vina iz cijele regije. Cvit razgovora je spoj tradicije i suvremenog duha, mjesto gdje vino susreće umjetnost, znanje i zajedništvo.

Program festivala:

11. kolovoza (ponedjeljak)

18:00 – Misa za vinare i vinogradare, zahvala za plodove zemlje i početak berbe

12. kolovoza (utorak) – Edukativni dan

Franceschi dvor, Imotski – prekrasan ambijent uz rijeku Vrljiku

17:00 – Hrvoje August: Berba 2025 – prognoze i novosti

17:30 – Petar Mikulić: Digitalni podrum – nove tehnologije u službi vina

18:00 – Prof. dr. sc. Željko Andabaka: Rezultati klonske selekcije kujundžuše i trnjka u Imotskom vinogorju

19:30 – Vinska radionica pod vodstvom sommeliera i WSET edukatora Danijela Čečavca – stručno vođena degustacija vina s ograničenim brojem mjesta

13. kolovoza (srijeda) – Finalna večer festivala

Stara gradska jezgra Imotskog | Početak u 20:00

Predstavljanje 18 vinara iz Imotskog

Gastronomski vrhunac: domaći restorani Tri Sunca i Lučica, uz posebnog gosta restoran Zrno Soli iz Splita, nositelj Michelin preporuke

Glazbeni program: elegantni ritmovi Matešić Jazz Trija i DJ-evi na vinilima stvaraju ugođaj za pamćenje

Izložba slika Denisa Kujundžića – vizualni doživljaj koji dodatno oplemenjuje festival

Nebeski spektakl do zore: Povedite klince i uživajte u kiši meteora u Ekološkom centru Vrata Zrinske gore +1