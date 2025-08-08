Galerija 1 1 1 1 Sredinom kolovoza na noćnom nebu možemo vidjeti kišu meteora, Perzeide, poznate i pod nazivom Suze sv. Lovre. A najbolje ih je promatrati u netaknutoj prirodi, gdje je svjetlosno zagađenje najmanje.

Želite li sudjelovati u nebeskom spektaklu, dođite na Astronomsku noć u Ekološkom centru Vrata Zrinske gore , smještenom u Prnjavoru Čuntićkom.

"U Ekološkom centru Vrata Zrinske gore pripremljen je poseban program za ovu večer, a posjetitelji tamo mogu i noćiti. 11. kolovoza, kada se očekuje najveća vidljivost kiše meteora, sudionici se počinju skupljati oko 19:30, a prvo će ih djelatnici centra smjestiti u sobe. U 20 sati dobit će večeru, nakon koje slijedi program koji vodi Boris Štromar iz Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba. Kratko predavanje bit će uvod u promatranje zvijezda, jer čim se dovoljno smrači, sudionici izlaze na dvorište gdje će promatrati ne samo Perzeide, već i druga nebeska tijela teleskopom i laserom", otkrivaju organizatori.

"Izuzetno smo sretni što su se prijavili i posjetitelji koji su bili na našoj prvoj Astronomskoj noći, korisnici naših drugih programa, ali i djeca, koja će ovom prilikom prvi put iskusiti što sve nudimo – istaknuo je Slaven Kadečka, direktor Poslovnih zona Petrinja d.o.o., koje upravljaju Ekološkim centrom.

Astronomska noć - 1 (Foto: Ekološki centar Vrata Zrinske gore)

Program je namijenjen osnovnoškolcima, no dobrodošli su i odrasli. Nakon noćenja u centru, sudionike očekuje doručak, a 10 sati je vrijeme za povratak.

"Lani su brojni sudionici dočekali zoru promatrajući Perzeide. Ni pospanost ih nije spriječila da uživaju u promatranju kiše meteora. Vjerujem da će tako biti i ove godine", otkriva Matea Vipotnik, voditeljica Ekološkog centra.

Cijena sudjelovanja je 40 eura, a za dvoje djece iz iste obitelji 67 eura. Prijave su otvorene do kraja vikenda, a za sudjelovanje ili više informacija možete se javiti na info@vrata-zrinske-gore.hr.

