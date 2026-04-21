Na adresi Slovenska 12 u Zagrebu, otvorena je nova mesnica the meat by Mesoprerada, koncept koji donosi modernu interpretaciju domaće mesnice i odgovara na potrebe današnjeg kupca: kvalitetno, jednostavno i prilagođeno svakodnevici.

Cijeli koncept proizlazi iz jedne jednostavne misli, znati meso i imati odgovor za svaki stol. the meat by Mesoprerada nije samo mjesto kupovine, već prostor u kojem se spajaju iskustvo, praktičnost i inspiracija za pripremu obroka, bilo da je riječ o brzom ručku, obiteljskom okupljanju ili posebnoj večeri.

Nova lokacija na Kegliću nastavlja razvijati prepoznatljiv koncept mesnica koje stavljaju fokus na ono što je kupcima danas zaista važno: dobar proizvod, jasan izbor i ušteda vremena. U ponudi se nalaze pažljivo odabrani komadi mesa za svakodnevnu pripremu, ali i širi asortiman koji uključuje marinirane proizvode, gotova rješenja poput punjenih paprika, sarma ili rolada, ali i odlične cutove za one koji žele podići svoju kulinarsku rutinu na višu razinu.

Poseban naglasak stavljen je na jednostavnost kupovine. Umjesto kompliciranog izbora, the meat kupcima nudi jasno strukturiranu ponudu koja olakšava odluku. Upravo ta kombinacija dostupnosti i kvalitete čini ovaj koncept relevantnim za različite stilove života i navike kuhanja.

Osim same ponude, važan dio iskustva čini i pristup kupcima. Stručnost i neposredna komunikacija stvaraju osjećaj sigurnosti pri odabiru, ali i dodatnu vrijednost kroz savjete i preporuke koje olakšavaju svakodnevnu pripremu hrane. the meat tako postaje partner u kuhinji, a ne samo mjesto kupnje.

Vizualni identitet prostora prati suvremeni smjer brenda, moderan, čist i funkcionalan, uz zadržavanje topline i pristupačnosti koja se očekuje od kvartovske mesnice. Prostor je osmišljen tako da kupovina bude brza i ugodna, bez suvišnih koraka, ali s jasnim fokusom na ono najvažnije, proizvod.

Otvorenjem nove mesnice na Kegliću, the meat by Mesoprerada dodatno se pozicionira kao koncept koji razumije suvremenog kupca i njegov tempo života. U vremenu kada se traže praktična, ali kvalitetna rješenja, ovaj format mesnice nudi upravo to, bez kompromisa.

Jer na kraju, bez obzira na priliku, odgovor je uvijek isti: Znamo meso. Za svaki stol. the meat by Mesoprera