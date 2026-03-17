Galerija 6 6 6 6 U prostoru Vršilnice u Novim dvorima od 20. do 29. ožujka održava se bogat kazališni program za sve uzraste. Max teatar je, zajedno s Turističkom zajednicom grada Zaprešića i Zajednicom u kulturi Zaprešić pripremio čak četiri predstave i jednu besplatnu lutkarsku radionicu.

U petak, 20. ožujka u 18 h obilježava se Svjetski dan kazališta za djecu i mlade te u Vršilnicu dolazi zagrebački D17 Atelier sa svojom predstavom „Žirafa Žiži pleše step“. Ulaz na predstavu je slobodan uz dobrovoljnu donaciju a minimalni uzrast je 4+. „Žirafa Žiži pleše step“ autorski je projekt, nastao prema pjesmama iz istoimene slikovnice-zbirke pjesama za djecu. Priča je to o prijateljstvu bez granica, a najmlađu publiku očekuje prava uživo svirana glazbeno-kazališna poslastica.

U subotu, 21. ožujka u 11 h, predstavom u produkciji Max teatra, „Crvenkapica u prometu“ obilježava se Svjetski dan lutkarstva. Ulaznice po cijeni od 6 eura moguće je kupiti putem sustava CoreEvent ili ispred Vršilnice sat vremena prije početka predstave. U ovoj veseloj i poučnoj verziji poznate bajke Crvenkapica na putu do bake ne prolazi kroz šumu nego kroz promet. Kroz zabavne lutke, glazbu i humor djeca prate njezinu avanturu i usput uče važna pravila sigurnog ponašanja u prometu. Predstava je namijenjena djeci predškolske i niže školske dobi, a kroz igru i smijeh podsjeća male gledatelje kako sigurno prijeći cestu i kako biti pažljiv sudionik u prometu.

Predstava je popraćena i besplatnom lutkarskom radionicom za djecu od 8 do 12 godina starosti s početkom u 12:15 h. Radionicu donosi Hrvatski centar UNIMA, a vodi je talentirana glumica i lutkarica Ana Dora Bajto. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem osnovnih podataka na e-mail: rebeka.maxteatar@gmail.com. Broj polaznika je ograničen!

U nedjelju, 22. ožujka u 18 h u sklopu već poznatog ciklusa Max teatra „Nedjeljne kazališne avanture“ zakazana je predstava „Plašljivi tigrić“ u izvedbi polaznika dramskog glumačkog studija Max teatra. Ulaz na predstavu je slobodan uz dobrovoljnu donaciju. Predstava govori o malom plašljivom Tigriću koji je zbog svoje plašljivosti ostao bez pruga te traži hrabrost kako bi pomogao majci i vratio svoje pruge.

Na samom kraju mjeseca, 29. ožujka u 19 h obilježava se Svjetski dan kazališta. Tim povodom će u sklopu ciklusa „Nedjeljne kazališne avanture“ srednjoškolski polaznici glumačkog dramskog studija Max teatra izvesti predstavu „Zvijer“. Ulaz na predstavu je slobodan uz dobrovoljnu donaciju. Predstava nije primjerena za djecu mlađu od 8 godina.

Max teatar poziva malu i veliku publiku na zajedničko obilježavanje važnih kazališnih dana te na sveukupno kulturno-dramsko obogaćenje za sve uzraste. Za detaljne informacije o programima posjetite službeni FaceBook kanal Max teatra, a sve upite slobodno uputite putem e-mail adrese: ulaznice.maxteatar@gmail.com.

