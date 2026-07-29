Galerija 8 8 8 8 U petak, 7. kolovoza, u ponoru Butori po 15. put će se okupiti Šumski pjesnici. Susret organizira udruga Fotopoetika koja svakog ljeta posjetiteljima nudi mogućnost da uživaju u večernjem čitanju poezije u uistinu posebnom ambijentu – okupani svjetlošću krijesa i zvijezda, pjesnici iz Hrvatske i susjednih zemalja govore stihove uz tihu pratnju gitare. Publika sjedi na travi i balama sijena, a lokalni vinari pobrinu se za to da svaki posjetitelj može degustirati i čašu dobrog vina.

Kako i priliči proslavi čak 15. susreta, organizatori su za ovu godinu pripremili spektakularan program. Cilj susreta je povezati predstavnike pjesničkih scena iz zemlje i inozemstva, ali uključiti i što je više moguće lokalnih proizvođača i umjetnika. U tom je smislu ova godina povezala mnoge vrijedne ruke – od smještaja kod lokalaca u samom srcu Grožnjana, do vina iz obližnjih vinarija i ručno rađenih keramičkih šalica sa simbolom manifestacije koje će posjetitelji moći ponijeti kao uspomenu na ovaj osebujan pjesnički susret.

Već dugi niz godina udruga uspješno radi na tome da prostor oko ponora Butori brendira kao mjesto okupljanja Šumskih pjesnika. Prije nekoliko godina uz cestu za mjesto Šterna postavljena je višejezična informativna ploča na kojoj posjetitelji u svako doba godine mogu saznati više o ponoru, ali i samoj manifestaciji. Prije više od deset godina ponad ponora je postavljena drvena kućica u kojoj se mogu besplatno razmjenjivati knjige, a i gostujući pjesnici napune kućicu vlastitim knjigama po završetku susreta.

Šumski pjesnici - 5 (Foto: Shutterstock)

Ovogodišnji program ljubitelji poezije doista ne bi trebali propustiti. Susret otvara nastup kantautora Vlade Kuzmana na gitari te se nastavlja predstavljanjem nove višejezične antologije. To je treća po redu zbirka koja okuplja radove pjesnika koji su nastupali u razdoblju od prethodnih pet godina. Nakon toga slijedi nastup pet zanimljivih pjesničkih glasova koje čine Sara Comuzzo iz Italije, Sonja Jeremić iz Srbije, Nataša Sardžoska iz Sjeverne Makedonije, Melida Travančić iz Bosne i Hercegovine te Toma Zidić iz Hrvatske. U završnom dijelu večeri nastupa multitalentirana Ane Paška koja će u tom posebnom ambijentu izvesti svoj „Koncart“ i nastupiti pred publikom svirajući nekoliko različitih instrumenata i izvodeći svoju poeziju. U putujućoj knjižari Bookmobil posjetitelji će moći pronaći mnoštvo zanimljivih pjesničkih naslova, uključujući i knjige pjesnika koji gostuju ovog ljeta.

Večer prije, 6.8. u Grožnjanu putujuće Kino Oko u suradnji sa Šumskim pjesnicima organizira projekciju nagrađivanog filma „Pjesnik“ kolumbijskog redatelja Simóna Mese Sota s početkom u 21h. U središtu filma je Oscar, ostarjeli pjesnik čiji su književni uspjesi odavno izgubili sjaj, i njegova mlada učenica Yurlady, djevojka s talentom za poeziju, ali bez ikakvog interesa za nju. Njihov odnos mentora i učenice postaje duhovita, dirljiva i pomalo melankolična priča o umjetnosti, talentu, neostvarenim snovima.

Ako ste u potrazi za opuštenim, nadahnutim i jedinstvenim vikendom u Istri u kojoj se spajaju priroda i kultura, Šumski pjesnici svakako su susret na koji vrijedi doći.

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