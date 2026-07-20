Donosimo recept za ukusan, brz i pomalo neobičan desert – kocke od čokolade i marelica za koje vam trebaju samo ta dva sastojka iz imena – svježe marelice i kvalitetna tamna čokolada.

Tajna se krije u ukuhavanju voća, čime se dobiva gusti pire koji se savršeno povezuje s otopljenom čokoladom. Rezultat su bogate, kremaste kocke intenzivnog voćnog i čokoladnog okusa koje se poslužuju rashlađene. Uživajte!

Kocke od marelica i čokolade - sastojci: 500 g svježih marelica

200 g tamne čokolade (70 % kakaa) Kocke od marelica i čokolade - priprema: Operite marelice, prerežite ih, uklonite koštice i stavite ih u blender. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatki voćni pire. Pire prebacite u lonac sa širim dnom i kuhajte na srednje laganoj vatri uz često miješanje kako ne bi zagorio. Kuhajte dok višak tekućine ne ispari i smjesa se ne zgusne u gusti, sjajni pire. Na kraju biste trebali dobiti približno 170 do 200 g gustog pirea. Maknite lonac s vatre. Odmah dodajte grubo nasjeckanu tamnu čokoladu i miješajte špatulom ili pjenjačom dok se potpuno ne otopi. Smjesa treba biti glatka, sjajna i jednolična. Smjesu izlijte u manji četvrtasti kalup ili posudu obloženu papirom za pečenje. Poravnajte površinu špatulom. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, zatim stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći. Ohlađeni desert narežite na manje kocke i poslužite izravno iz hladnjaka.

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