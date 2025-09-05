Rujan u Šibeniku već nekoliko godina nije tek kraj ljeta – zahvaljujući festivalima i bogatom kulturnom životu, grad na Jadranu postaje mjesto gdje se sezona produžuje i pretvara u nezaboravno slavlje glazbe i zajedništva. Povijesne tvrđave, mediteranski šarm i vibrantna energija grada idealna su kulisa za treće izdanje SHIP Festivala, koji od 11. do 14. rujna Šibenik ponovno pretvara u središte svjetske glazbene industrije.

U suradnji s Tvrđavama kulture, koncerti i konferencijski sadržaji odvijaju se na atraktivnim lokacijama koje povezuju prošlost i budućnost – od tvrđave sv. Mihovila do autentičnih gradskih prostora. Upravo ta jedinstvena scenografija, spoj povijesti i suvremenosti, čini SHIP posebnim iskustvom koje se pamti.

SHIP 2025 – najveće izdanje do sada

Ovogodišnji festival donosi dosad najbogatiji program: 49 izvođača iz 25 zemalja, 114 govornika iz 33 zemlje i čak 500 delegata iz 54 zemlje okupit će se u Šibeniku kako bi četiri dana slavili glazbu i industriju koja je okružuje. Program traje i u nedjelju te pretvara rujan u pravo produženo ljeto.

SHIP festival - 2 (Foto: PR)

Na šest šibenskih pozornica publika će uživati u glazbenim poslasticama – od Kalush Orchestra, pobjednika Eurosonga 2022., preko eksplozivnih live nastupa britanskog benda Adult DVD, pa sve do indie senzacije Ugly iz Londona. Uz njih, publiku očekuje i niz regionalnih i domaćih talenata koji donose svježinu i otkrivaju novu snagu scene.

Konferencijski dio SHIP-a jednako je snažan – okuplja ugledne agente, menadžere, producente i medije iz cijelog svijeta, stvarajući prostor za razmjenu iskustava, nove suradnje i viziju budućnosti glazbene industrije.

AJMO! projekt – nova snaga koncertne scene

Uoči festivala, stigla je i važna vijest: završen je natječaj druge sezone projekta AJMO!, koji zajednički provode Ministarstvo kulture i medija RH i Ured za izvoz glazbe Hrvatska. Nezavisna komisija odabrala je 15 organizatora čiji će se koncertni programi realizirati od listopada 2025. do ožujka 2026. godine, a svaki je sufinanciran s deset tisuća eura.

Veliki interes potvrđuje važnost projekta – ove je godine zaprimljeno 42 prijave organizatora (tri više nego lani) te čak 370 prijava izvođača. Detalji programa i raspored koncerata bit će predstavljeni upravo na SHIP Festivalu, 12. rujna, čime se simbolično povezuju lokalna i globalna glazbena priča.

Šibenik, sa svojim povijesnim tvrđavama, mediteranskom atmosferom i otvorenošću prema novim idejama, pokazuje se kao savršen domaćin koji produžuje ljeto i pretvara ga u iskustvo puno glazbe, kreativnosti i zajedništva. SHIP Festival i projekt AJMO! zajedno donose novu energiju hrvatskoj i regionalnoj sceni, a Šibenik potvrđuju kao jedno od najvažnijih europskih središta suvremene glazbene kulture.

Sve informacije o festivalu SHIP pronađite na službenim stranicama.

