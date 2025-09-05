Galerija 24 24 24 24 Deseta godina i deset dana burger spektakla: teško je zamisliti bolji povratak u grad od mirisa svježe pečenih burgera na Trgu dr. Franje Tuđmana, gdje je u četvrtak 4. rujna otvoren jubilarni 10. Burger Festival Zagreb. Sve do 14. rujna ovdje je pravi raj za gurmane, a entuzijazam organizatora i izlagača odmah se proširio među posjetiteljima željnim novih doživljaja, druženja i, naravno, vanserijskih okusa.

Prvoga smo dana odlučili kušati sa svake od 16 kućica ponešto, a započeli smo s Mason Burgers & Stuff Ivana Zidara. Ovaj pionir hrvatske burger scene opet je pokazao da ne prati trendove već ih postavlja. Mason 5th najnovija je Zidareva kreacija koja se u imenu referira na peti okus, umami, a njime se u studenome predstavlja na europskom natjecanju u Barceloni. Riječ o pravoj senzaciji u kojoj harmoniju sa sočnom junetinom stvaraju koji ječam i brown butter umak uz shiitake gljive. Mason u ponudi još ima i nagrađivane Špaleta i Smokey Dolac burgere, a tu su i Dry Aged i Butter burger koji je oduševio na lanjskom Fooling Aroundu.

Idući na redu bio je Bold. koji uspijeva u misiji stvaranja burgera koji se pamti. I ove godine pokazuju odvažnost u Balkan Boy burgeru s ajvarom i slaninom crne svinje, tu je i Death by Cheese gdje trostruki sir donosi zanosnu kremoznost i punokrvne okuse, a njihov Truffle Aioli oduševio je sve ljubitelje tartufa i karameliziranog luka.

Zadarski znalci, Picnic Mingle & Fun vratili su se s omiljenim nam hit klasicima. Radosno smo uživali u slavnom Blackie burgeru, koji uvijek iznova osvaja nepce, a u ponudi su još i Snow, Smokey Cheez B i Burger od kozica.

Institut za burgere by Mate Janković svoje je smash burgere usavršio do perfekcije i s pravom se ponose kombinacijama od 100 % domaćeg mesa koje je publika s uzbuđenjem dočekala već prvog dana, a mi smo svojski uživali u Cheesy Chilli i Bacon Cheese smashevima.

Posebno oduševljenje na otvaranju izazvalo je posve novo ime na burger sceni: UFO Burger koji upotpunjuju veselo ozračje misterijom ‘iz druge galaksije’. Burgeri oblikom podsjećaju na mini svemirske brodove, a da originalan oblik u sebi krije pravu senzaciju okusa uvjerili smo se kušajući Lude gljive from Jupiter. Mnogima najzabavnije gastronomsko otkriće večeri, UFO Burgeri raduju i djecu i odrasle, a na kraju nismo odoljeli ni sočnom Avocado Avataru from Neptun. U ponudi su još i Chilli Chicken from Venera te Špek-ter from Mars.

Street Food Diverso iz Dubrovnika fascinira s čak pet autorskih burgera, od klasičnih do smash varijanti sa zavidnom svježinom mesa i originalnim imenima. Uzdahe zadovoljstva nam je izazvao smash Lito ide mala sa savršeno karameliziranim rubovima i vješto isprepletenim okusima luka, pancete, pikantnog umaka Diverso, kiselih krastavaca i cheddar sira. Bonaca je postala favorit među ljubiteljima blagih i laganih okusa, a naklonost publike već su stekli i Borba lavova, Livada i Igra mladog tigra.

Chef’s Burger by Ivan Pažanin drži se mediteranskog štiha – svježi sastojci i savršen balans okusa potvrđuju reputaciju splitskog chefa. Pažanin nas svojim Creamy Pomodorom maestralno vraća ljetu, a tu je i veliki hit Crispy Kapula te Origigi Cheesy - redom klasici kojima ćemo se rado vratiti.

Da su njegova opsesija smash burgerima koja traje od 2019. godine kao i stotine sati usavršavanja, urodili plodom, dokazuje 27-godišnji Ivo Despot na kućici The Spot koja nudi pet verzija minuciozno zapečenih smasheva. U ponudi su Baby, Classic, Oklahoma, Hot Spot i Special, a nas su posebno oduševili Classic i Hot Spot koji čine 100 % mljevena junetina, burger pecivo, sir u listićima, iceberg salata, Jalapeño papričice, ljubičasti luk, ketchup, senf, Mayo, Worcester sauce, tabasco i sriracha.

Dašak divljine iz Čazme i ove godine stiže zahvaljujući Grofu Lovskom. Iz bogate ponude mesnih kreacija od divljači zdušno smo guštali u Smash burgeru koji je maestralan spoj mesa divljači u mekom brioche pecivu, uz aromatični žuti umak, rastopljeni sir, pancetu, svježi kineski kupus, ukiseljeni i prženi luk. Nismo odoljeli ni njihovom Šiš burgeru koji stiže kao šiš-ćevap s mesom divljači u duguljastoj hrskavoj lepinji bogato premazanoj kajmakom. Jednostavan, bez filozofije, s fokusom na meso. Tu je još i Lovski burger s mesom divlje svinje u brioche pecivu, domaćim karameliziranim lukom, rikolom, rastopljenim sirom i hrskavom pancetom.

Jellyfish in Space koje prvi put imamo priliku vidjeti i kušati na Burger Festivalu osvojili su naša nepca Classic Pulled Pork burgerom, nude još i izvrstan BBQ burger, a njihovi Truffle i Spicy Jalapeño Pulled Pork pružaju pikantnu i aromatičnu notu taman kad se zaželite raskoši na nepcu.

Noel* Street Food by Ivan Temšić donosi Michelinov dodir s Noel Signature burgerom (brie sir, odležana junetina, ketchup od marelica, kandirani orasi i rikola u brioche pecivu od krumpirova tijesta), dok NFC – Noel Fried Chicken – osvaja ljubitelje pohanog mariniranog zabatka uz domaći sweet chilli, limun mayo i baby špinat. Nas je usto oduševio i Smash 2.0 koji je dvostruka eksplozija sočne junetine s odležanim cheddarom, karameliziranim lukom, domaćim ukiseljenim krastavcima, Noel* umakom i jajetom na oko.

Chubby Chuck’s već je postao hit među ljubiteljima smash filozofije s personaliziranim burgerima u četiri veličine i brioche pecivom koje se posebno izrađuje na Cresu. Za premijerno predstavljanje na Burger Festivalu stvaraju senzaciju s tematskim Truffle Bacon Smashem, u suradnji s istarskim Karlić tartufima, a njihovi Fries with Benefits uz zarazno dobru atmosferu upotpunjuju sveukupan dojam kreativnosti.

Milkshake Factory raj je za sve koji se žele zasladiti izdašnim milkshakeom - kušali smo Choco Monster koji krije puuuno čokolade, peanut butter, Oreo crumble i čokoladom premazani doughnut, te smo sigurni da će ovo biti hit među najmlađim posjetiteljima Festivala. Na kućici Gdje je Jura by Juraj Klepić smo se osvježili izvrsnom voćnom salatom, a kušali smo i njegov Green Cheesecake, doznavši od mladog pastry chefa kako će na već u idućim danima predstaviti i svoju najnoviju kolekciju kolača.

Staropramen bar se cijelo vrijeme brinuo da nam ne nedostaje tekućih osvježenja, a za odličan kraj degustacije i još bolji uvod u nezaboravnu večer pobrinuli su se Ginglebells iz čije smo raskošne ponude kušali Berry Sour koktel koji je izvrsno zaokružio doživljaj.

Ovo je tek početak, jer pred nama su dani prepuni događanja: za senzacionalnu zabavu na otvaranju ZABA je predstavila rasplesani koncert Kuzme i Shaka Zulu, a 11. rujna ZABA predstavlja i Dino Dvornik Tribute Band. Svaki dan donosi nastupe ponajboljih DJ-a, a vikendi su rezervirani za čak dva DJ seta počevši već od 13 h. Očekuje nas još i Food kviz by Metro 10. rujna dok 5. i 10. rujna Staropramen donosi kino pod zvijezdama s filmskim hitovima Green Book i Mean Girls, a kreativci će uživati u Wine & Paint radionicama (7., 8. i 14. rujna). U petak 12. rujna od 16:00 h na rasporedu je zabavan Metro turnir u stolnom nogometu i stolnom tenisu, a istoga dana od 17:00 h na Tuđmanac stiže i Fashion buvljak omiljenih influencerica Pamele Badžek poznate kao August XVI i Dorice 505, odnosno Dore Martinović.

Za najmlađe tu je Zagi kids zona s bogatim programom, od trampolina i društvenih igara do zabavnih radionica oslikavanja i izrade kolaža. Osobito atraktivan bit će posjet Vatrogasaca Trnje koji 6. rujna od 13:00 h stižu s vatrogasnim vozilom, edukativnim pokaznim vježbama i programom za djecu i odrasle. Svakodnevni Happy Hour od 18 do 19 sati donosi 10 % popusta svim korisnicima ZABA Mastercard kartica, a svi su pozvani putem QR kodova na kućicama i računima glasati za svog favorita i sudjelovati u kreiranju festivalske povijesti. Netom prije proglašenja pobjednika 10. Burger Festivala Zagreb, u nedjelju 14. rujna od 16:00 h ljubitelji ljutine mogu sudjelovati u legendarnom Okršaju ljutomana ekipe iz Volim ljuto.

Jubilarno deseto izdanje Burger Festivala Zagreb pokazuje da je ova manifestacija prerasla okvire hrane, ovdje je riječ o jedinstvenom doživljaju druženja, stvaranja novih uspomena i slavlju inovativnosti. Pred nama je festival mirisa, okusa, dobre energije i sjajne zabave. Tuđmanac je i ove godine epicentar gastro sreće koju se jednostavno mora doživjeti.

Za svakodnevne novosti, iznenađenja kao i prijave na radionice, turnir, kviz i Okršaj ljutomana, pratite Burger Festival Zagreb na Facebooku i Instagramu.

Lokacija: Trg dr. Franje Tuđmana, Zagreb

Trajanje: 4. do 14. rujna 2025.

Radno vrijeme: pon-pet: 12:00 do 00:00 h / sub-ned: 11:00 - 00:00 h

Ulaz: Besplatan