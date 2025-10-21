Ako tražite desert koji spaja jesenske okuse u nježnom, hrskavom ovitku – ova štrudla od bundeve pravi je izbor. Inspirirana klasičnom štrudlom i prilagođena sezoni, ova je štrudla jednostavan, a pamtljiv desert koji je zato idealan i za obične dane i za one malo svečanije.

Štrudlu od bundeve možete poslužiti toplu ili hladnu, s malo sladoleda od vanilije, tučenoga vrhnja ili meda.

Štrudla od bundeve - sastojci: 470 g pirea od bundeve

225 g krem sira sobne temperature

100 g smeđeg šećera

1/2 čajne žličice mljevenog cimeta

1/2 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice mljevenog đumbira

1/4 čajne žličice muškatnog oraščića

12 listova tijesta za pite i savijače

150 g maslaca, otopljenog

110 g nasjeckanih pekan oraha

3 žlice šećera u prahu, za posipanje Štrudla od bundeve - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Namastite lim za pečenje. Pomiješajte pire od bundeve, krem sir, smeđi šećer, cimet, sol, đumbir i muškatni oraščić. Ostavite sa strane. Složite 2 lista tijesta jedan na drugi i premažite gornji list s malo maslaca. Žlicom rasporedite nadjev (1/6) uz dulju stranicu tijesta i zamotajte počevši od toga kraja. Prebacite u lim za pečenje sa šavom prema dolje. Ponovite s ostalim sastojcima. Premažite vrh tijesta s malo maslaca i pospite pekan orasima. Pecite dok tijesto ne postane zlatno smeđe boje, oko 15 minuta. Izvadite iz pećnice, malo ohladite, pospite šećerom u prahu i poslužite.

"Jedno od najljepših mjesta u BiH": Pogledajte kako ovih dana izgleda Vrelo Bosne +8