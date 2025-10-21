Ako tražite desert koji spaja jesenske okuse u nježnom, hrskavom ovitku – ova štrudla od bundeve pravi je izbor. Inspirirana klasičnom štrudlom i prilagođena sezoni, ova je štrudla jednostavan, a pamtljiv desert koji je zato idealan i za obične dane i za one malo svečanije.
Štrudlu od bundeve možete poslužiti toplu ili hladnu, s malo sladoleda od vanilije, tučenoga vrhnja ili meda.
Štrudla od bundeve - sastojci:
- 470 g pirea od bundeve
- 225 g krem sira sobne temperature
- 100 g smeđeg šećera
- 1/2 čajne žličice mljevenog cimeta
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice mljevenog đumbira
- 1/4 čajne žličice muškatnog oraščića
- 12 listova tijesta za pite i savijače
- 150 g maslaca, otopljenog
- 110 g nasjeckanih pekan oraha
- 3 žlice šećera u prahu, za posipanje
Štrudla od bundeve - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Namastite lim za pečenje.
- Pomiješajte pire od bundeve, krem sir, smeđi šećer, cimet, sol, đumbir i muškatni oraščić. Ostavite sa strane.
- Složite 2 lista tijesta jedan na drugi i premažite gornji list s malo maslaca. Žlicom rasporedite nadjev (1/6) uz dulju stranicu tijesta i zamotajte počevši od toga kraja. Prebacite u lim za pečenje sa šavom prema dolje. Ponovite s ostalim sastojcima.
- Premažite vrh tijesta s malo maslaca i pospite pekan orasima.
- Pecite dok tijesto ne postane zlatno smeđe boje, oko 15 minuta.
- Izvadite iz pećnice, malo ohladite, pospite šećerom u prahu i poslužite.
