Ovaj recept za domaće njoke u umaku od maslaca i kadulje još je jedan primjer da su najjednostavnija jela često i najukusnija. Uz jednostavni umak od maslaca i kadulje te parmezan, sva mudrost je – u domaćim njokima.
Njoke ćete napraviti puno lakše nego što vam to možda zvuči, a ako dobro planirate, možete ostaviti i dva krumpira – dan ranije. Ostalo je gotovo za čas, doslovno za manje od 10 minuta, a u djelu vlastitih ruku uživat ćete više nego u teškim i gustim njokima "iz dućana". Pokušajte, bit će vam drago! Dobar tek!
Domaći njoki u umaku od maslaca i kadulje - sastojci:
- 2 pečena krumpira ili 2 krumpira za pečenje (oko 550 g)
- 2 žlice maslinovog ulja, plus za podmazivanje
- 1 veliko jaje
- sol
- papar
- 100 g brašna, plus za posipanje
- 1 prstohvat muškatnog oraščića
- 40 g maslaca, narezanog na kockice
- 2 velike grančice svježe kadulje, samo listovi
- 1 češanj češnjaka, zgnječen u kori
- 30 g parmezana, sitno naribanog
- ½ limuna
Domaći njoki u umaku od maslaca i kadulje - priprema:
- Ako pečete krumpir, zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Izbodite krumpir sa svih strana vilicom, stavite ga u mali lim i premažite s malo maslinovog ulja. Pecite oko sat do sat i 10 minuta, dok krumpir potpuno ne omekša. Ako koristite ostatke kuhanog krumpira u ljusci, stavite ga u zdjelu i ubacite u mikrovalnu pećnicu da se podgrije.) Kad je krumpir topao, ali dovoljno hladan da se može primiti, ogulite ga i protisnite kroz gnječilicu za krumpir.
- Napravite udubljenje u sredini, unutra razbijte jaje, dobro začinite i istucite vilicom. Prosijte 90 g brašna i sitno naribajte nekoliko komadića muškatnog oraščića, zatim mijesite, dodajući dodatno brašno ako se smjesa čini ljepljivom. Tijesto treba biti posve glatko, ali nemojte ga previše mijesiti.
- Istresite smjesu za njoke na lagano pobrašnjenu površinu, podijelite je na dva dijela i razvaljajte u dugačke kobasice. Izrežite tijesto na komade duljine 2,5-3 cm, a zatim ih složite na pobrašnjeni lim. Utisnite vilicom komad, kako biste dobili površinu njoka na kojoj će se umak zadržavati.
- Zakuhajte veliki lonac slane vode.
- U veliku tavu na srednje jakoj vatri ubacite maslac, maslinovo ulje, kadulju i zgnječeni češnjak te pržite dok maslac ne počne lagano zagorijevati i dobivati smećkastu boju, a listovi kadulje ne postanu hrskavi.
- Ubacite njoke u kipuću vodu i kuhajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom žlicom i prebacite u travu s kaduljom i maslacem, zajedno s malo vode u kojoj su se kuhali.
- Umiješajte polovicu naribanog parmezana i malo limunovog soka.
- Poslužite s preostalim parmezanom i još crnog papra.
