Ovaj recept za domaće njoke u umaku od maslaca i kadulje još je jedan primjer da su najjednostavnija jela često i najukusnija. Uz jednostavni umak od maslaca i kadulje te parmezan, sva mudrost je – u domaćim njokima.

Njoke ćete napraviti puno lakše nego što vam to možda zvuči, a ako dobro planirate, možete ostaviti i dva krumpira – dan ranije. Ostalo je gotovo za čas, doslovno za manje od 10 minuta, a u djelu vlastitih ruku uživat ćete više nego u teškim i gustim njokima "iz dućana". Pokušajte, bit će vam drago! Dobar tek!

Domaći njoki u umaku od maslaca i kadulje - sastojci: 2 pečena krumpira ili 2 krumpira za pečenje (oko 550 g)

2 žlice maslinovog ulja, plus za podmazivanje

1 veliko jaje

sol

papar

100 g brašna, plus za posipanje

1 prstohvat muškatnog oraščića

40 g maslaca, narezanog na kockice

2 velike grančice svježe kadulje, samo listovi

1 češanj češnjaka, zgnječen u kori

30 g parmezana, sitno naribanog

½ limuna Domaći njoki u umaku od maslaca i kadulje - priprema: Ako pečete krumpir, zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Izbodite krumpir sa svih strana vilicom, stavite ga u mali lim i premažite s malo maslinovog ulja. Pecite oko sat do sat i 10 minuta, dok krumpir potpuno ne omekša. Ako koristite ostatke kuhanog krumpira u ljusci, stavite ga u zdjelu i ubacite u mikrovalnu pećnicu da se podgrije.) Kad je krumpir topao, ali dovoljno hladan da se može primiti, ogulite ga i protisnite kroz gnječilicu za krumpir. Napravite udubljenje u sredini, unutra razbijte jaje, dobro začinite i istucite vilicom. Prosijte 90 g brašna i sitno naribajte nekoliko komadića muškatnog oraščića, zatim mijesite, dodajući dodatno brašno ako se smjesa čini ljepljivom. Tijesto treba biti posve glatko, ali nemojte ga previše mijesiti. Istresite smjesu za njoke na lagano pobrašnjenu površinu, podijelite je na dva dijela i razvaljajte u dugačke kobasice. Izrežite tijesto na komade duljine 2,5-3 cm, a zatim ih složite na pobrašnjeni lim. Utisnite vilicom komad, kako biste dobili površinu njoka na kojoj će se umak zadržavati. Zakuhajte veliki lonac slane vode. U veliku tavu na srednje jakoj vatri ubacite maslac, maslinovo ulje, kadulju i zgnječeni češnjak te pržite dok maslac ne počne lagano zagorijevati i dobivati smećkastu boju, a listovi kadulje ne postanu hrskavi. Ubacite njoke u kipuću vodu i kuhajte ih dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom žlicom i prebacite u travu s kaduljom i maslacem, zajedno s malo vode u kojoj su se kuhali. Umiješajte polovicu naribanog parmezana i malo limunovog soka. Poslužite s preostalim parmezanom i još crnog papra.

