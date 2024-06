Vinkovci su grad sa životom dugim 8000 godina iz kojega bi Vinkovčani mogli kreirati bar 1000 različitih manifestacija. Jedna manifestacija u tri dana u Vinkovcima prezentira moćni Rim, Carstvo i ljude. Colonia Aurelia Cibalae bio je, a do danas i ostao, grad pun života. Kako se živjelo, radilo i slavilo, koga se gledalo, s kime borilo, što se jelo i pilo, kako su se zabavljala djeca, što se proizvodilo i kako se uljepšavalo, baš sve to Vinkovčani o svojoj povijesti znaju i baš sve to Rimski dani predstavljaju.



U Vinkovcima se od 14. – 16. lipnja održavaju XI. Rimski dani. Ovogodišnja tema je "Oni za kojima uzdišu djevojke". Rimljani bi rekli "Il, in quibus puellae suspirant". Djevojke su tada uzdisale za gladijatorima, a gladijatori za slobodom. Uzdasi i čežnje zarobljeni su pod željeznom gladijatorskom maskom, tim teretom koji brani život i skriva pogled.

Manifestacija započinje mimohodom Rimljana ulicama "Colonia Aurelia Cibalae". Mimohod je potvrda da su grad ljudi jer sudionici mimohoda svojom odjećom, hodom, gestama i pjesmama preobražavaju baroknu jezgru Vinkovaca u čarobni, daleki Rim.



S dolaskom na odredište, park Lenije, započinje program otvaranja Rimskih dana. Maske padaju i otvara se Rim kakav je doista bio. Program otvaranja traje od 20.00 – 21.20 sati i u njega stanu i suze i smijeh djevojaka i onih za kojima one uzdišu. Završetak programa otvorenja nije i završetak zabave, započinje koncert grupe "Fluentes".

Rimski sajam na Rimskim danima u Vinkovcima (Foto: PR / Davorin Krešić)

Rimski sajam

U naredna dva dana trajanja programa, organizatori vas pozivaju na obilazak cijelog "rimskog kompleksa" smještenog u parku Lenije, koji se sastoji od tabora, vrtuljka, rimskog vrtića, sajma, radionica, rimskoga gastra i središnje pozornice - arene.



Program Rimskih dana u subotu 15. lipnja započinje od 10 sati - tada počinje Rimski sajam koji je otvoren je sve do 23 sata. U isto vrijeme otvara se i Rimski gastro koji ipak traje duže, do ponoći. Od jutra traje i prikaz života u taboru.

Što se na Rimskom sajmu prodaje, na radionicama se izrađuje, pa ih ima pregršt i također traju od jutra. Rimske radionice zagarantirana su zabava, stjecanje novih vještina, otkrivanje skrivenih hobija i sasvim sigurno – ponovno uzdisanje za Vinkovcima.



Zajedno s Rimljanima, u subotu pogledajte nogometnu utakmicu Hrvatske sa Španjolskom, a potom, neovisno o rezultatu, car slavi i kreće - Carev party. Party uključuje i koncert banda "Subkultura“.

Organizatori su mislili na dostupnost svakog doživljaja koji biste mogli poželjeti, pa u programu pod "Atrakcije" potražite primjerice ogledalo rimskog vremena, careve hladne zvijeri ili ljubavnu savjetnicu.

Sudjelujte u Olimpijadi znanja ili pak u Maloj školi gladijatora. Nakon "školovanja" spremni ste da i za vama uzdišu. Kako se preplitao život s dvije strane čežnje, one za ljubavlju i one za slobodom, dođite i saznajte u Vinkovcima ovog vikenda.

