Rafijoli su tradicionalna dalmatinska slastica koja ima posebno mjesto u svakodnevici i posebno – o svečanostima i blagdanima. Riječ je o nadjevenoj tjestenini, najčešće u obliku polumjeseca, bez koje je u Dalmaciji nemoguće zamisliti bilo kakvu proslavu. Iako na prvi pogled jednostavni, rafijoli su rezultat složenog kulinarskog umijeća koje se razvijalo stoljećima i prenosilo s generacije na generaciju.

Upravo zbog njihove duboke ukorijenjenosti u kulturu i običaje, umijeće pripreme rafiola nedavno je uvršteno u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ova odluka donesena je zbog toga što rafioli imaju važnu društvenu i identitetsku ulogu: oni su simbol zajedništva, tradicije i lokalnog identiteta. Njihova priprema često je vezana uz obiteljska okupljanja, blagdane i svečanosti, gdje se znanje o izradi prenosi usmenom predajom i praktičnim radom.

Povijesno gledano, rafioli pripadaju široj “obitelji” punjene tjestenine koja se pojavila još krajem srednjeg vijeka na području Sredozemlja. Slične slastice mogu se pronaći u raznim dijelovima Italije, što upućuje na kulturne i kulinarske veze između istočne i zapadne obale Jadrana. U Hrvatskoj su se rafioli posebno udomaćili u Dalmaciji, gdje su postali nezaobilazan dio svečanih jelovnika, a posebno su poznati oni trogirski, makarski i imotski.

Važno je naglasiti da ne postoji jedinstven recept za rafiole. Svako mjesto, pa čak i svaka obitelj, ima svoju verziju koja se razlikuje u sastojcima, načinu pripreme tijesta ili nadjeva. Ali te mikrolokalne posebnosti samo dodatno obogaćuju ovu tradiciju. Zbog toga je pri upisu u Registar naglašeno očuvanje tih lokalnih varijacija unutar jedinstvenog kulturnog dobra. Ovdje pronađite recept.

Nositelji upisa rafijola u Registar su Samostan sv. Margarite, Pag, Muzej Cetinske krajine, Sinj, Folklorni ansambl Tempet, Makarska, Udruga „Porići 1680.“, Makarska, Matica umirovljenika Makarska, benediktinski samostan sv. Nikole, Trogir, OŠ Petar Berislavić, Trogir, Društvo Kameni cvit iz Trogira, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik, POU Imotski.

