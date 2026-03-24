Pileća prsa mnogima su omiljen izbor u kuhinji i temelj brojnim jelima, ali koliko su brza su pripremu, zdrava i svestrana, toliko se i prečesto susrećemo sa suhim mesom, gotovo bez okusa. I to je tek jedna u nizu stalnih grešaka kod pripreme pilećih prsa. Zato smo popisali najčešće pogreške i jednostavne načine kako ih izbjeći.

1. Preveliki komadi

Često je slučaj da su pileća prsa velika i to otežava ravnomjerno pečenje ako ih radite u komadu jer dok sredina bude gotova, vanjski se dio već presuši.

Rješenje je jednostavno. Prsa izrežite uzdužno na tanje komade. Tako će se brže i ravnomjernije ispeći, a meso nećete morati “istući”.

2. Nedovoljno začinjeno

Bez obzira pečete li piletinu na tavi, u pećnici ili na roštilju, začini su ključni. Sol i papar su osnova, ali dodajte i maslinovo ulje kako bi se bolje primili.

Češnjak u prahu, sušena paprika ili začinsko bilje (majčina dušica, bosiljak ili origano) podići će okus piletine, ali – nemojte pretjerivati.

3. Presuho bijelo meso

Pileća prsa su nemasna, pa vrlo lako postanu suha. Zapamtite da je idealna unutarnja temperatura bijelog mesa 74 stupnja. Ako meso narežete čim ga maknete s vatre, svi će sokovi iscuriti i postat će suho. Rješenje je da ostavite meso da odstoji barem 5 minuta prije rezanja.

Također, ako pripremate piletinu izravno iz hladnjaka, trebat će joj više vremena da se ispeče, što opet povećava rizik od isušivanja. Zato jednostavno izvadite meson na sobnu temperaturu 30 minuta prije pripreme.

Baš kao i hladno meso, problem je i hladna tava. Budite sigurni da ste dobro zagrijali tavu (ili roštilj) prije nego što ubacite meso. Tako ćete dobiti lijepu koricu, sočnije meso i bolji okus.

