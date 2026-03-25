Rafioli su jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih slastica Dalmacije, duboko ukorijenjena i u kuhinju i u kalendar. Ova slastica, pripremljena od tankog tijesta i bogatog nadjeva, stoljećima se izrađuje po dobro čuvanim obiteljskim receptima i zauzima posebno mjesto na svečanim i blagdanskim stolovima.

Recepti se razlikuju od mjesta do mjesta i od obitelji do obitelji, a mi vam donosimo jedan "osnovni" - od kojeg možete krenuti i nastaviti stvarati svoju tradiciju. Želite li još bogatiji okus, u nadjev dodajte malo narančine korice i soka ili kap prošeka. Najbitnije kod izrade rafijola je da je tijesto stvarno tanko, a bez obzira po kojem ih receptu radite – najbolji će biti kad odstoje dan ii dva i kad ima se okusi dobro, dobro prožmu.

Zahvaljujući toj dugoj tradiciji i kontinuiranom prenošenju umijeća izrade, rafioli su prepoznati kao važan dio hrvatske kulturne baštine. Umijeće njihove pripreme odnedavno upisano je u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, čime je potvrđena njihova društvena, identitetska i kulturna važnost. Time rafioli ne predstavljaju samo gastronomski specijalitet, već i simbol tradicije, zajedništva i kulturnog identiteta dalmatinskog prostora.

Rafijoli - sastojci: Tijesto 500 g glatkog brašna

100 g šećera u prahu

4 žumanjka

120 g maslaca (ili masti)

2–3 žlice mlijeka

naribana korica limuna

prstohvat soli Nadjev 300 g mljevenih badema (može i pola orasi, pola bademi)

250 g šećera

4 bjelanjka

malo cimeta

malo muškatnog oraščića

2 žlice maraskina ili ruma

naribana korica limuna i naranče Posip malo rakije ili likera

kristal šećer Rafijoli - priprema: Tijesto Pomiješajte brašno, šećer, sol i koricu limuna. Dodajte maslac narezan na kockice i utrljajte u brašno. Umiješajte žumanjke i malo mlijeka pa zamijesite glatko tijesto. Zamotajte i ostavite da se odmori oko 45–60 min. Nadjev Istucite bjelanjke lagano (ne u čvrsti snijeg). Umiješajte šećer, bademe, začine i liker. Dodajte koricu limuna i naranče i sve spojite u kompaktnu smjesu. Oblikovanje Tijesto razvaljajte na jako tanko. Stavljajte male hrpice nadjeva na tijesto u razmacima. Čašom ili kalupom izrežite krugove tako da nadjev bude na jednoj polovici. Preklopite da dobijete polumjesece i rubove pritisnite vilicom. Pečenje Složite rafijole na lim za pečenje obložen papirom. Pecite na 170–180 stupnjeva 15–20 min, tek da lagano porumene (ne smiju potamniti). Završni korak Još tople lagano premažite rakijom ili likerom i uvaljajte u kristal šećer.

