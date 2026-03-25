Rafioli su jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih slastica Dalmacije, duboko ukorijenjena i u kuhinju i u kalendar. Ova slastica, pripremljena od tankog tijesta i bogatog nadjeva, stoljećima se izrađuje po dobro čuvanim obiteljskim receptima i zauzima posebno mjesto na svečanim i blagdanskim stolovima.
Recepti se razlikuju od mjesta do mjesta i od obitelji do obitelji, a mi vam donosimo jedan "osnovni" - od kojeg možete krenuti i nastaviti stvarati svoju tradiciju. Želite li još bogatiji okus, u nadjev dodajte malo narančine korice i soka ili kap prošeka. Najbitnije kod izrade rafijola je da je tijesto stvarno tanko, a bez obzira po kojem ih receptu radite – najbolji će biti kad odstoje dan ii dva i kad ima se okusi dobro, dobro prožmu.
Zahvaljujući toj dugoj tradiciji i kontinuiranom prenošenju umijeća izrade, rafioli su prepoznati kao važan dio hrvatske kulturne baštine. Umijeće njihove pripreme odnedavno upisano je u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, čime je potvrđena njihova društvena, identitetska i kulturna važnost. Time rafioli ne predstavljaju samo gastronomski specijalitet, već i simbol tradicije, zajedništva i kulturnog identiteta dalmatinskog prostora.
Rafijoli - sastojci:
Tijesto
- 500 g glatkog brašna
- 100 g šećera u prahu
- 4 žumanjka
- 120 g maslaca (ili masti)
- 2–3 žlice mlijeka
- naribana korica limuna
- prstohvat soli
Nadjev
- 300 g mljevenih badema (može i pola orasi, pola bademi)
- 250 g šećera
- 4 bjelanjka
- malo cimeta
- malo muškatnog oraščića
- 2 žlice maraskina ili ruma
- naribana korica limuna i naranče
Posip
- malo rakije ili likera
- kristal šećer
Rafijoli - priprema:
- Pomiješajte brašno, šećer, sol i koricu limuna. Dodajte maslac narezan na kockice i utrljajte u brašno. Umiješajte žumanjke i malo mlijeka pa zamijesite glatko tijesto. Zamotajte i ostavite da se odmori oko 45–60 min.
- Istucite bjelanjke lagano (ne u čvrsti snijeg). Umiješajte šećer, bademe, začine i liker. Dodajte koricu limuna i naranče i sve spojite u kompaktnu smjesu.
- Tijesto razvaljajte na jako tanko. Stavljajte male hrpice nadjeva na tijesto u razmacima. Čašom ili kalupom izrežite krugove tako da nadjev bude na jednoj polovici. Preklopite da dobijete polumjesece i rubove pritisnite vilicom.
- Složite rafijole na lim za pečenje obložen papirom. Pecite na 170–180 stupnjeva 15–20 min, tek da lagano porumene (ne smiju potamniti).
- Još tople lagano premažite rakijom ili likerom i uvaljajte u kristal šećer.
