Galerija 0 0 0 0 Kad se u našem geografskom okruženju, regiji kako je nazivamo, spomenu putovanja biciklom na duuuuge staze, većini upućenih na um prvo pada ime Snežane Radojičić.

Ova uvjetno rečeno Beograđanka, prije stanovnica svijeta, napustila je davne 2011. dobar posao i krenula u nepoznato na biciklu starom 30 godina i s planiranim dnevnim budžetom od 5 eura (slovima: pet eura!?).

Od tada su putovanja biciklom (i pješice) njezin poziv i život, a boravak "kod kuće“ samo je period za dovršavanje knjiga, držanje predavanja i ishođenje viza za nova putovanja.

Možda je 120 tisuća kilometara prijeđenih biciklom podatak je koji nam ne govori puno, ali zanimljiv je onima koji vole brojeve i statistike. Puno važnije od brojeva je iskustvo koje Snežana stekla i koje nam je voljna prenijeti na prvoj jesenskoj Putničkoj klasi.

Jedinstvena i autentična Snežana Radojičić, u putničkom svijetu poznata kao Ciklonomad, bit će naša gošća ovog rujna.

Predavanja će se održati u četvrtak, 25. rujna 2025. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka. Ulaz je besplatan.

O ciklusu predavanja Putnička klasa

Putovanja su danas nezaobilazan dio suvremenog života. Specijalizirani časopisi, televizijske emisije i portali gotovo svakodnevno vode nas od obronaka Alpa do tirkiznih mora Kariba, od amazonskih džungli do saharskih dina, od azijskih megapolisa do južnoameričkih slamova. Putuje se iz raznih motiva – iz znatiželje, istraživačkog poriva, strasti, poslovnih prilika, razonode ili potrage za smislom života.

Putnička klasa ciklus je putopisnih predavanja koji prati trend popularizacije putovanja, ali se ne ograničava na najpoznatije destinacije i tipične priče. Tijekom 2025. godine, u dvorani Centra za kulturu Trešnjevka održat će se deset predavanja u kojima će sudjelovati putnici različitih profila i afiniteta, od kojih mnogi do sada nisu bili u fokusu javnosti i medija.

Putničku klasu organizira Centar za kulturu Trešnjevka u suradnji s izdavačkom kućom Libricon, uz financijsku potporu Gradskog ureda za kultura i civilno društvo.

