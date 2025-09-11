Galerija 6 6 6 6 Hotel Secrets Akumal Riviera Maya u Meksiku najbolji je hotel na svijetu za 2025. godinu.

Ili barem tako tvrdi Tripadvisor koji mu je dodijelio prestižnu nagradu Travelers' Choice Award, a koji je izabran na temelju kvalitete i broja recenzija te ocjena putnika objavljenih na ovom putničkom internetskom portalu u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.



Ovaj hotel s pet zvjezdica je smješten u samom srcu Rivijere Maya – turističkom pojasu uz istočnu obalu Yucatana koji se smatra jednim od najpoželjnijih odredišta na Karibima.



Osobito je popularan među roniocima na dah koji dolaze u Akumal, ili u prijevodu s jezika Maja na mjesto kornjača, kako bi plivali uz ova morska stvorenja u njihovom prirodnom okruženju, ali i uživali u moru prepunom živopisnih koralja i šarenih riba u laguni Yal-ku.

Resort s pogledom na more (Foto: Booking.com)

Hotel Secrets Akumal Riviera Maya namijenjen je isključivo odraslim osobama, pa se nameće kao sjajan izbor za romantične parove koji žele pobjeći od stresne svakodnevnice.

Neograničen luksuz

Nudi koncept Unilimited Luxury ili neograničenog luksuza. Sve pogodnosti rezorta su uključene u cijenu , a koja varira ovisno o dobu godine u kojem stižete.

Ovdje vam je na raspolaganju 400-injak soba s pogledom na more, uživanje u oko 10 restorana i barova s mediteranskim, francuskim i azijskim jelovnicima, te vrhunskim koktelima koji se služe na plaži.

Uživati možete i u tri beskonačna bazena, jacuzziju i spa zoni koja kombinira tretmane drevne majanske kulture i moderne tehnike wellnessa.

Korisnici uživaju u lokaciji i pogodnostima hotela (Foto: Booking.com)

Recenzenti na Tripadvisoru koji su hvalili ovaj hotel uživali su i u turističkim atrakcijama u okolici poput slikovitog prašumskog parka Aktun Chena s podzemnom rijekom i špiljskim sadržajima.



Kako izgleda Hotel Secrets Akumal Riviera Maya u Meksiku provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

