Galerija 16 16 16 16 U subotu 18. listopada svečano je otvoreno novo planinarsko sklonište Skorpovac na Velebitu. Sklonište su svečano otvorili predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak i izaslanik ministra turizma i sporta Tonćija Glavine Slavko Štefičar. Na svečanosti otvorenja, u prekrasnom jesenskom ambijentu, okupilo se oko 150 planinara iz svih krajeva Hrvatske.

Kao što je poznato, prošle godine u ovo vrijeme u Skorpovcu još je stajalo skromno, ali planinarima drago planinarsko sklonište koje su 2011. izgradili Hrvatski planinarski savez i Hrvatska gorska služba spašavanja u namjeri da se planinarima i svim drugim posjetiteljima omogući siguran i ugodan zaklon na tom važnom mjestu na Premužićevoj stazi i Velebitskom planinarskom putu. Sklonište je nažalost 31. listopada zahvatio požar i plod rada brojnih planinara nestao je u plamenu.

Imajući u vidu značaj Skorpovca za planinarenje na Velebitu Hrvatski planinarski savez je odmah nakon požara sazvao i okupio Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Javnu ustanovu Park prirode Velebit i HPD Sveti Šimun Markuševec na dogovor kako bi se čim prije prije stavilo u funkciju novo sklonište. Komisija za planinarske objekte HPS-a na čelu s pročelnikom Robertom Loherom i Marinom Stojanovićem predložila je odgovarajuće projektno rješenje, a Izvršni odbor HPS-a donio je odluku da se žurno pristupi izgradnji. U tu svrhu pribavljena su mišljenja i odobrenja HGSS-a i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a odmah nakon tih dopuštenja započelo se s radovima. U radovima uređenja sudjelovali su članovi nekoliko planinarskih udruga i brojni pojedinci, udruga Dragogid organizirala je s HPS-om dvije radionice suhozidne gradnje a pisanim sporazumom između HPS-a i HPD-a Sveti Šimun Markuševec iz Zagreba to društvo preuzelo je obvezu da se trajno skrbi o planinarskom skloništu i njegovom okolišu.

U izgradnji skloništa, kao i općenito u uređenju planinarske infrastrukture, bila je nezamjenjiva potpora Ministarstva turizma i sporta. U svojem govoru predstavnik Ministarstva turizma i sporta Slavko Štefičar istaknuo je uzornu suradnju Ministarstva turizma i sporta i Hrvatskog planinarskog saveza koja se ostvaruje kroz projekt "Sigurna i održiva planinarska infrastruktura", u kojem je u protekle tri godine obnovljeno i uređeno više od 3500 kilometara planinarskih putova i više od 30 planinarskih objekata te školovano oko tisuću markacista i planinarskih vodiča. Predsjednik HPS-a Darko Berljak naglasio je važnost planinarske infrastrukture za sigurnost planinara i svih drugih posjetitelja planina, a osobito značenje planinarskih skloništa kojima je svrha pružanje zaklona i sigurnosti na uzdužnim planinarskim turama. Imajući to u vidu, Hrvatski planinarski savez opredijelio se i usmjerio još prije nekoliko desetljeća upravo za izgradnju planinarskih skloništa na ključnim mjestima u hrvatskim planinama te za obnavljanje i održavanje postojećih planinarskih objekata.

Novo sklonište je jednostavna građevina čelične i drvene konstrukcije dimenzija 7 × 7 metara, s kapacitetom za noćenje 20-ak osoba. Kod projektiranja i izgradnje skloništa vodilo se osobito računa o funkcionalnosti, održivosti i ispunjavanju najviših ekoloških standarda, s obzirom na važnost ovog objekta za sigurnost planinara i na lokaciju skloništa u zaštićenom području Parka prirode Velebit. Na taj način nastalo je sklonište koje je modernije, ljepše i funkcionalnije od bivšeg, a Skorpovac ponovno postaje ključna točka na Premužićevoj stazi i Velebitskom planinarskom putu.

