"Ovaj e-book je vodič za sve koji sanjaju o zimskoj bajci, o onim prizorima iz filmova gdje šuma škripi pod snijegom, u kojima se iz dimnjaka puši, gdje se voziš kroz bjelinu s osmijehom do ušiju i misliš: Ovo je čudo! To čudo se zove Laponija, a mi smo ga doživjeli u ožujku 2025. kao obitelj s djetetom i odlučili sve što smo naučili podijeliti s vama. Na internetu ima mnogo informacija i još više dezinformacija, pa sam odlučila složiti jedan jednostavan, ali sadržajan vodič koji odgovara na najčešća pitanja: kada ići, gdje spavati, koliko sve to košta, kako se obući da ne promrzneš, može li se putovati s djecom. I najvažnije: može li se sve organizirati samostalno bez agencije? Može. Mi jesmo", piše Ana Grzunov, čiji lik i djelo mnogi poznaju i prate na profilu Travel&LIVe . Kreativka, poduzetnica i travel blogerica nedavno je posjetila Laponiju, koja ju je, malo je reći, očarala. Bacila se na posao i bilješku po bilješku, iskustvo kroz iskustvo, pripremila vodič koji je nastajao mjesecima.

"Sve ono što bih voljela da je meni netko rekao prije prvog odlaska, skupljalo se usput, po mraku, po snijegu, u apartmanima, u autu dok čekaš da se dijete obuče i između letova. Laponija nije destinacija gdje ideš pa ćeš usput vidjeti kako i što. Zato sam sve skupila na jedno mjesto - jasno i konkretno", objašnjava Ana.

U vodiču po Laponiji doznajemo kada je najbolje otputovati i kako se kretati (rent-a-car, autobus, realne distance i uvjeti), kako odabrati smještaj i izlete te koje su to turističke zamke koje treba izbjeći. Na 123 stranice provjerenih, konkretnih informacija pronaći ćete i popis najboljih aktivnosti (haskiji, sobovi, snowmobile, aurora, skijanje), savjete kako se obući na – 20 °C (posebno za djecu) i ️cijene aktivnosti, hrane i smještaja. Tko želi, može i "prepisati" kompletan sedmodnevni itinerar.

Za koga je vodič po Laponiji

"Ovaj vodič je namijenjen prvenstveno obiteljima s djecom, ali i parovima, solo putnicima i svima koji žele Laponiju doživjeti u svom ritmu, bez organiziranih grupa i žurbe. Mi smo birali ožujak zbog niza okolnosti koje su se događale po putu, no ispalo je to najbolji mogući scenarij. Zašto? Jer tada dan traje dovoljno dugo da možeš uživati, ali je još uvijek pravi snježni raj. Temperature su od -10 do -22 °C, ali s dobrom opremom to nije bio problem – dapače, uživali smo u toj hladnoći jer sve funkcionira besprijekorno", otkriva zaljubljenica u putovanja, čiju strast prema otkrivanju novih destinacija dijeli njezina obitelj.

"Mi smo obitelj koja rijetko miruje. Nas je četvero: Liv, šestogodišnja istraživačica koja uvijek vodi glavnu riječ; Koko, naš četveronožni suputnik koji voli svaku baru i svaku travku, te Ana i Bruno, roditelji koji pokušavaju spojiti ljubav prema prirodi, poslu i slobodi kretanja. Naš projekt Travel&LIVe nastao je iz želje da pokažemo kako putovanja s djecom mogu biti jednostavna, stvarna i zabavna, bez filtera i lažnih očekivanja. Krenuli smo s idejom da podijelimo priče iz naših putovanja, a pretvorilo se u zajednicu obitelji koje traže inspiraciju, ideje i realne savjete za vlastite avanture. Kad smo otkrili čari putovanja kamperom, nastao je i Kamper&LIVe, prostor posvećen onima koji žele iskusiti slobodu puta, boravak u prirodi i one spontane trenutke kad 'nema plana, ali ima svega'.

Za nas, planinarenje je produžetak tog načina života, prilika da Liv uči o svijetu kroz iskustvo, a mi svi zajedno usporimo i uživamo u onome što imamo pred nosom: šumi, zraku i trenutku mira."

Čudesna Laponija

Listajući uzbudljivi vodič po Laponiji, otkrili smo mnogo više od "servisnih informacija". Od toplih priča iz ledenog carstva koje griju dušu do zanimljivosti koje su nas još više zainteresirale da krenemo na sjever. Jeste li znali da Finci imaju natjecanje u nošenju žena? I da pobjednik osvaja ženinu težinu u pivu? A da u Helsinkiju postoji karaoke-taksi? Taksi + mikrofon + tekst na ekranu = privatni karaoke-party u vožnji. U nekim finskim školama nema ocjena do 5. razreda. Naglasak je na učenju, a ne na stresu i natjecanju. A zanimljivo je i da se finski vozači kažnjavaju prema visini primanja. Ako si bogat i napraviš prometni prekršaj – možeš dobiti kaznu od nekoliko desetaka tisuća eura. Neki bogataši platili su kazne u visini cijelog automobila.

Mjesto u Laponiji koje morate vidjeti

"Ako postoji iskustvo koje opravda svaki uloženi euro, živac, slojevito oblačenje i sve logističke akrobacije oko putovanja u Laponiju, onda je to upravo privatna tura kod Djeda Mraza u Apukka Resortu. Da, skupa je. Da, nekome možda 'djeluje previše'. Ali onaj tko je ovo proživio zna da je to once in a lifetime i da se neke stvari jednostavno žive jednom i pamte zauvijek. Mi smo za ovo iskustvo izdvojili oko 300 i nešto eura po osobi (točnu cijenu provjerite jer varira). I ne bih promijenila ništa. Vrijedi svakog centa. Tura traje oko tri sata i sve je od početka do kraja posloženo kao mali film u kojem ste vi glavna uloga. Nema čekanja, nema gužve, nema masovnog pristupa – sve se odvija samo za vas. Od trenutka kada vas preuzmu vilenjaci, počinje priča koja je toliko dobro režirana da sam ja, odrasla osoba, bila uzbuđenija od vlastitog djeteta", otkriva Ana, koja u vodiču detaljno opisuje svaki korak avanture – od upoznavanja s vilenjacima i vožnje sa sobovima do ulaska u vilenjačko selo, gdje vas čekaju drvene kućice, snijeg, lampice - i Djed Mraz, glavom i bradom, koji djecu daruje jedinstvenim poklonima koje će zauvijek pamtiti. Odlučite li krenuti njihovim koracima, detalje potražite u vodiču, koji možete nabaviti ovdje.

