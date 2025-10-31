Galerija 15 15 15 15 Brojimo sitno do nove #neOKOLIŠaj izložbe na kojoj će nas vrsne hrvatske umjetnice svojim radovima ponovno potaknuti da promijenimo pogled na svakodnevne navike i osvijestimo utjecaj koji imamo na planet. Kroz promišljene radove ilustratorica punkufer želi podići svijest o društvenoj odgovornosti prema jedinom domu koji imamo upravo putem umjetnosti – jer glas umjetnosti dopire najdalje. Tea Jurišić, Ana Kovačić, Franka Tretinjak, Darija Čičmir Marković i Anita Celić – Cella na svoj jedinstven način skreću pozornost na važnost promjene i ljepotu održivog načina života.

Otvorenju izložbe u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, smještenom u povijesnoj plemićkoj palači na bedemima zagrebačkoga Gornjega grada, zakazano je za nedjelju 2. studenog.

Na izložbi će nam se pridružiti i Marina Matijević s platforme Ja bolji građanin . Ambasadorica izložbe ekološki je osviještena influencerica i komunikologinja, koja će otvoriti glavni event izložbe u petak 7. studenog od 19 sati. Za slasne zalogaje će se pobrinuti kulinarski kreativci Radni trokut, a neodoljive okuse u čašama za koktele potpisuju miksolozi iz Peaches and cream bara. Ilustratorica Cella Anita Celić će oslikavati papirnate ruksake pa kući možete ponijeti i unikatnu uspomenu, a darovat će se i ilustracije u eko pakiranjima. Beverly brooks, mladi bend iz Varaždina pobrinut će se za izvrsni ugođaj.

Dobre promjene

Osim sadržajem i aktivnostima na portalu i društvenim mrežama gdje se trudimo neprestano educirati javnost o važnosti zaštite prirode i okoliša, recikliranja i zero waste filozofije - važnim djelićima dugogodišnjeg projekta #neOKOLIŠaj , izložbe talentiranih hrvatskih ilustratorica jedan su od načina na koje potičemo pozitivne promjene - čak i one male, koje zajedno čine razliku.

Riječ, dvije o ilustratiricama

Cella Anita Celić mlada je talentirana hrvatska ilustratorica. rođena je u Šibeniku. Akademska slikarica-grafičarka, diplomirala 2007. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala na izložbama u zemlji i inozemstvu, radionicama, multimedijalnim projektima i suradnjama. Dobitnica nekoliko nagrada i priznanja. Bavi se još i kiparstvom, ilustracijom, dizajnom, fotografijom i scenografijom. Djeluje također i pod imenom Cella&Wolves. Izložbu će oplemeniti radovima koji podsjećaju na važnost očuvanja biljnih i životinjskih vrsta te sinergije živih bića s vodom, zemljom i zrakom.

Daria Čičmir Marković dizajnerica je i freelance ilustratorica. Inspiraciju često pronalazi u narodnim običajima i mitologiji što njezinim radovima daje autentičan i pomalo arhetipski karakter. Darijine vizualne priče reflektiraju slojevitost identiteta, tradicije i prirode i potiču promatrača na promišljanje vlastita odnosa prema kulturi zajednici i prirodi.

Punkufer izložba Studio Klet - 8 (Foto: Karlo Klasić)

Tea Jurišić ilustratorica je i muralistica koja vodi i samostalni studio pod nazivom KVAR ilustracija. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje se počela izražavati kroz različite tehnike slikanja, crtanja i grafike. Koristeći metafore i umjetnički stil su prepoznali mnogi međunarodni studiji i agencije, Tea svako ideju može pretvoriti u sliku, a na #neOKOLIŠaj izložbi sudjeluje s tri ilustracije koje ističu važnosti suživota čovjeka i prirode kao i recikliranja kojem daje novu perspektivu.

Ana Kovačić je freelance ilustratorica s diplomom magistre vizualnih komunikacija Škole za dizajn u Zagrebu. Njezin pristup ilustraciji svestran je i fleksibilan, a zahvaljujući iskustvu u raznim područjima dizajna, lako se prilagođava specifičnostima pojedinog projekta. Na punkuferovoj izložbi sudjeluje s tri rada u kojima razmišlja o smanjenju zagađenja i obnovljivim izvorima energije, ali i svom malom urbanom vrtu.

Franka Tretinjak grafička je dizajnerica iz studija Nji3. Završila je Studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a osim grafičkim dizajnom i botaničkom i zoološkom ilustracijom. U svome je radu usredotočena na vizualne komunikacije, ilustraciju i pokretnu grafiku, a #neOKOLIŠaj izložbu upotpunit će radovima u kojima se bavi povezanošću svega u prirodi i našoj ovisnosti o njoj te poziva da se prema njoj odnosimo kako i zaslužuje.

Nova izložba je idealna prilika da bolje upoznate naš projekt #neOKOLIŠaj - sve ono što punkufer.hr predstavlja u malome. Održiva putovanja, otkrivanje i očuvanje prirodnih ljepota, kao i naglašavanje značaja zero waste koncepta, sastavni su dio našeg sadržaja. Do sada smo uklanjali auto olupine iz hrvatskih šuma, uređivali staništa za spas zaštićenih vrsta, pozivali na razne ekološke akcije, educirali o klimatološkim promjena te upozoravali o važnosti zaštite prirode - a nastavljamo i dalje u istom tonu - davati sve što možemo da ukažemo na važnost zaštite prirode.

Vidimo se na izložbi!

