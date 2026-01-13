Galerija 3 3 3 3 Na jugu Toskane smjestio se jedan od najposebnijih i najfotogeničnijih gradića Italije, sasvim drugačiji od brojnih, i međusobno tako sličnih, toskanskih “bisera” - Pitigliano. Izgrađen na visokoj stijeni od vulkanskog tufa, na 313 metara nadmorske visine, Pitigliano izgleda kao da je izrastao iz litice.

Okružuju ga zelene doline i rijeke Lente i Meleta, koje samo pojačavaju dramatičan prizor i mističnu atmosferu ovog grada. Pitigliano se s razlogom nalazi na popisu najljepših gradića u Italiji (I Borghi più belli d’Italia), a ne može vas mimoići ni njegov nadimak – zovi ga „Mali Jeruzalem”.

Legenda kaže da su Pitigliano osnovala dva mladića, Rimljani – Petilio i Celiano, a ime grada navodno je nastalo spajanjem njihovih imena. Povijesni tragovi govore ipak da je područje nastanjeno mnogo prije negoli su Petilio i Celiano ovuda vrludali - još od prapovijesti.

Snažan pečat, kao i drugdje u Toskani, ostavili su Etruščani, a tijekom srednjeg vijeka gradom su gotovo pet stoljeća vladali Aldobrandeschi, a potom moćna rimska obitelj Orsini, koja je Pitiglianu dala renesansni sjaj. Nakon kratke vlasti Siene, grad prelazi u ruke obitelji Medici, a kasnije i njihovih nasljednika iz Lorene, koji su potaknuli urbanistički razvoj i modernizaciju.

Mali Jeruzalem

Pitigliano je kroz povijest bio sigurno utočište za Židove, osobito one koji su bježali iz Rima tijekom protureformacije. Zahvaljujući toleranciji lokalnog stanovništva, ovdje se razvila snažna i dobro integrirana židovska zajednica, po kojoj je grad i dobio nadimak „Mali Jeruzalem”.

O toj dimenziji ovog grada na stijeni pripovijedaju židovska četvrt (getto) s kraja 16. stoljeća, sinagoga, Muzej židovske kulture te fascinantni prostori uklesani u tuf - peć za pečenje beskvasnog kruha (forno delle azzime), podrum za proizvodnju košer vina, mesnica, ritualna kupelj (mikva) i stare praonice rublja, koji pružaju uvid u svakodnevni život nekadašnje zajednice.

Što vidjeti u Pitiglianu?

Šetnja Pitiglianom sama je po sebi doživljaj. Uske kamene uličice zovu vas da se u njima izgubite, a kuće naslonjene na stijenu i pogledi koji se otvaraju prema svijetu u podnožju stvaraju gotovo nestvaran ugođaj.

Ako vas put dovede u Pitigliano ne propustite obići Palazzo Orsini – impresivnu utvrđenu palaču iz 14. stoljeća, danas dom Arheološkog muzeja, Porta Sovana – najbolje očuvana gradska vrata, Piazzu Becherini – vidikovac s čudesnim pogledom, najstariju crkvu u gradu, onu svetoga Roka i ostatke akvedukta.

Izvan grada nalaze se fascinantne vie cave – tuneli uklesani u tuf, koje su izgradili još Etruščani. Neki su dugi i više od kilometra, sa zidovima visokim i do 20 metara. Njihova točna svrha do danas nije do kraja razjašnjena, a nagađa se da su služili kao ceste, procesijski putevi ili sustavi odvodnje.

Posebno je impresivan Gradone, u kojem se danas nalazi arheološki park s tematskim stazama - „grad živih” i „grad mrtvih”. U blizini se nalaze i Sorano, Sovana te poznata etrurska nekropola.

Doživljaji i okusi

Jedan od najvažnijih događaja u godini je Settembre Divino, festival koji se održava u rujnu, u vrijeme berbe grožđa. Lokalna vina, tradicionalna jela, glazba i vesela atmosfera jedan su od najboljih načina da osjetite ovaj kraj.

Pitigliano je poznat po izvrsnim vinima, osobito po Bianco di Pitigliano DOC, jednom od prvih talijanskih vina s oznakom kontroliranog podrijetla. Vinogradi rastu na vulkanskom tlu bogatom mineralima, što vinu daje posebnu svježinu.

Posebna gastronomska delicija je Sfratto dei Goym – tradicionalni židovski desert od tankog tijesta punjenog medom, orasima, muškatnim oraščićem i kandiranom koricom agruma - slatki podsjetnik na povijest suživota kultura u ovom malom gradu.

Kako doći?

Pitigliano se nalazi oko 80 kilometara jugoistočno od Grosseta, između Firence i Rima. Do grada se može doći automobilom, a autobusne ga linije povezuju s većim toskanskim gradovima poput Siene i Firence.

