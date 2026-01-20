Galerija 0 0 0 0

Bijelo brašno dobiva se finim mljevenjem jezgre pšeničnih zrna bez košuljice, u kojoj se nalaze zdravi vitamini, vlakna i minerali – za razliku od integralnog, odnosno cjelovitog brašna, koje ih sadrži. Iako ne sadrži zdrave tvari, bijelo brašno pokazuje najbolje rezultate za pečenje. Pšenično bijelo brašno melje se do sitnih čestica i karakterizira ga izuzetno bijela boja. I dok glatko brašno ima sasvim sitne čestice, u oštrom brašnu one su mrvicu grublje, što čini razliku kod pripreme jela. Zdrava (ili zdravija) brašna, poput integralnog, kukuruznog, raženog i dr., također se često miješaju s bijelim brašnom jer je teže dobiti optimalne rezultate bez dodavanja pšeničnog bijelog brašna.

Što označavaju brojevi uz slovo T na brašnu?

Tip brašna, odnosno slovo T uz koje stoji i broj, sugerira udio suhih tvari i količinu suhih tvari u brašnu. Broj koji stoji uz oznaku brašna (T-400, T-550, T-850…) označava udio pepela u brašnu. No taj pepeo nema veze s izgaranjem u kuhinji, već s laboratorijskim mjerenjem. Naime, u kontroliranim uvjetima brašno se zagrijava na vrlo visokoj temperaturi dok iz njega ne nestane sva organska tvar.

Ono što ostane je mineralni ostatak, odnosno pepeo. Što je taj udio veći, to brašno sadrži više minerala i više dijelova vanjskih slojeva zrna. Niži broj (npr. T-400) znači svjetlije, finije brašno s manje minerala, a viši broj (npr. T-1100 ili T-1600) znači tamnije brašno, bogatije mineralima i vlaknima.

Drugim riječima, broj na brašnu govori koliko je brašno blizu cijelom zrnu pšenice. Što je broj veći, to je brašno manje rafinirano. Srećom, ne moramo razumjeti proces proizvodnje da bismo znali koje je brašno najbolje za koje jelo. U Hrvatskoj razlikujemo bijelo pšenično brašno (T-400 i T-550), polubijelo pšenično brašno (T-700 i T-850), crno pšenično brašno (T-1100 i T-1600), kao i brašno cijelog zrna pšenice.

