Nakon zimske stanke Botanički vrt PMF-a u Zagrebu ponovno je otvoren za javnost. Radno vrijeme u ožujku je ponedjeljkom i utorkom od 9.00 do 14.30, a od srijede do nedjelje od 9.00 do 16.00, odnosno – do sumraka, tako da ćete već u travnju moći šetati vrtom do 19 sati.

Radovi u vrtu traju čitavu godinu, ali - ovise o vremenu i sasvim su podređeni svojim biljnim i životinjskim stanovnicima - toliko da se izbjegavaju motorne kosilice.

"Snijeg, kiša i hladnoća ponešto su im poremetili planove“, malo se žale iz Botaničkog, no proljetnice već prekrivaju čitav vrt, a uskoro će se početi iznositi i tematske zbirke lončanica, koje će vam, uz ogledne "kasliće" s biljkama mesožderkama i mesnaticama začiniti šetnju Botaničkim vrtom.

Najavljuju i nekoliko izložbi, koncerte, predavanja, predstavljanja knjiga… i naravno, obilaske uz stručnu pratnju.

Ove je godine obnovljen Alpinum, najstarija kamenjara u Vrtu, koju je 1889. dizajnirao njegov utemeljitelj, profesor Antun Heinz i jedina koja pripada izvornom nacrtu Vrta. Posjetitelji se mole za oprez jer su staze strme i uske, "ne trčite i ne verite se", kažu.

U pripremi je otvaranje još jedne kamenjare – Submediteranske fitogeografske skupine, u jugozapadnom dijelu Vrta. Građena je između 1963. i 1965. godine, ali nikada do sada nije bila dostupna javnosti pa je i to vrlo uzbudljiva novost.

