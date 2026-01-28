Galerija 9 9 9 9 Povodom 45. obljetnice osnutka planinarskog društva i 40. obljetnice otvorenja Planinarske kuće Podglogovik, članovi HPD "Vitrenik'" Podgora posebno su se potrudili da dovrše posljednje radove i ostvare ono o čemu se godinama sanjalo – potpunu obnovu planinarske kuće smještene u jednom od najljepših predjela Biokova. Predsjednik HPD Vitrenik Podgora, Igor Grgurinović ispričao nam je nešto više o počecima planinarske kuće i približio nam tijek aktivnosti koji je doveo do novog ruha biokovske ljepotice.

Da možemo zaviriti u prošlost tog kraja, na području Podglogovika vidjeli bismo tzv. Podgorske stanove - pastirsko naselje koje je brojalo 88 slamarica. U njima su pastiri boravili tijekom ispaše. Današnja planinarska kuća nastala je upravo na temeljima jednog takvog pastirskog stana i svečano je otvorena 1985. godine. Nakon što je godinama služila kao utočište planinara koji su ondje tražili zaklon i predah, burne devedesete su naprasno zaustavile aktivnosti društva. Pauza je trajala sve do 2014. godine, kada se društvo ponovno aktiviralo, vođeno žarkom željom za obnovom planinarske kuće. Nakon pomnog planiranja, planinari su zasukali rukave, a najintenzivniji radovi započeli su u ljeto 2023. godine. Tada se dovršilo potkrovlje, krovna konstrukcija i kameni krov.

Planinarska kuća Podglogovik - 1 (Foto: Igor Grgurinović)

Po snijegu i vjetru

Motivirana ekipa članova izvela je početne velike zahvate kroz neumorne radne akcije u svim vremenskim uvjetima. Narednih godina obnova se nastavila pošumljavanjem i uređenjem prostora ispred kuće, kao i temeljitim unutarnjim radovima – od poda do krova. U tom je razdoblju ručno preneseno više od 9 tona materijala, ne računajući kamen koji su članovi sami uklanjali iz unutrašnjosti i ponovno koristili za zidanje i druge radove. U konačnici su postavljeni drveni podovi i lamperija, kuhinja, peć s dimnjakom, klupe, stolovi i ostava, te su provedene elektroinstalacije i ugradnja potrebnih uređaja.

Prikupljanje sredstava

Potrebne finacije za obnovu društvo je moralo osigurati na razne načine, a ponajprije radom na brojnim turističkim manifestacijama u Podgori. Zarađeni novac ulagao se u kupnju građevinskog materijala, koji se potom prevozio do zadnje dostupne točke, a dalje ručno nosio do kuće. Značajno su pomogli i Općina Podgora, brojni donatori, Udruga sv. Vincenco, mještani, planinari iz drugih društava, a podrška je prikupljena i putem društvenih mreža. Uz to, članovi su sudjelovali u brojnim eko-akcijama i projektima obnove u suradnji s Parkom prirode Biokovo i udrugom Dragodid, uređujući lokve i suhozide koje su oštetile velike populacije konja i goveda na ovom području.

Planinarska kuća Podglogovik - 7 (Foto: Igor Grgurinović)

Nakon obnove

Obnovljena planinarska kuća Podglogovik danas raspolaže sa 16 ležajeva u potkrovlju, četiri ležaja u prizemlju, kuhinjom s kompletnom opremom i plinskim štednjakom, peći na kruta goriva, ostavom i zimskom sobom. Električna energija trenutačno se osigurava putem agregata, dok je u planu prelazak na solarni sustav. Sanitarni čvor je u završnoj fazi izgradnje, a pitka voda dovedena je iz dva obližnja bunara koje su članovi obnovili na samom početku radova.

Važna planinarska točka

Kuća Podglogovik izvrsna je polazišna točka za uspon na obližnje vrhove Vitrenik i Kimet, markiranim stazama koje održava društvo. Također se nalazi u neposrednoj blizini Biokovske planinarske staze, kao i na rutama Via Adriatica i Via Dinarica.

Planinarska kuća Podglogovik - 8 (Foto: Igor Grgurinović)

Spremna za nove generacije

Zahvaljujući predanom radu, entuzijazmu i tisućama volonterskih sati po vjetru, snijegu, suncu i kiši, Planinarska kuća Podglogovik u potpunosti je obnovljena i spremna za planinare. Na društvenim mrežama HPD ''Vitrenik'' Podgora pratite obavijesti o svečanom otvorenju koje uskoro slijedi, a svi su pozvani da svojim dolaskom uveličaju novog čuvara planinara na Biokovu.

Jedina u Hrvatskoj: Pizzeria s vlastitim poljem pšenice i brašnom koja ne podilazi trendovima +13