Ove nedjelje, 8. veljače, centar Opatije postaje poprište spektakularnih adrenalinskih vožnji, smijeha i karnevalske ludosti! Na 43. Balinjeradi, jednoj od najveselijih i najoriginalnijih opatijskih manifestacija, posjetitelji će moći doživjeti zaraznu kombinaciju adrenalina, humora, drame i nestrpljivog iščekivanja novih vožnji. Sezona ludih karnevalskih spustova samo što nije započela!

Galerija 0 0 0 0 Originalna vozila iz kućne radinosti, tzv. karići, i ove će se godine sjuriti niz glavnu opatijsku ulicu, ispunjavajući zrak natjecateljskim nabojem. Nekadašnje „igračke za djecu“, a danas vozila u kojima uživaju vozači svih uzrasta, ponovno će među natjecatelje i publiku unijeti uzbuđenje, šušur i slatko iščekivanje. Sudionici svih kategorija jurilica pokazat će spretnost, brzinu i maštovitost, a najbrži, najdojmljiviji, pa čak i najsporiji „karić“ bit će nagrađen. Neizostavan dio manifestacije je i izbor za Miss Balinjerade, damu koja najbolje utjelovljuje duh utrke ovih nadasve neobičnih vozila, ali i samog karnevala.

Ludilo i adrenalin

Za one željne adrenalina s prve linije starta, program „Taxi Balinjera“ već od 10 sati omogućuje vožnje uz stručnu pratnju na posebno pripremljenim vozilima. Natjecatelji će tada dovršavati prijave i odrađivati treninge, dok će publika iščekivati spektakularni početak utrke.

Svečani start planiran je u 12 sati, a kolonu natjecatelja predvodit će gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin i pusni gradonačelnik te osnivač Balinjerade Duško Jeličić – Dule, glavna pokretačka sila ovog događanja. Balinjerada i ove godine obećava pravi spektakl na otvorenom – legendarni Dule i grupa Bonaca na startu te Finta De Mona u sredini trase pobrinut će se za atmosferu, dok će voditelji Mario Lipovšek Battifiaca, Dražen Turina Šajeta i Irena Grdinić pratiti i dodatno poticati natjecatelje na njihove junačke pothvate.

U 13 sati slijedi tradicionalna Kukalka – duhovita verzija Sinjske alke koju će Opatijski kukali uprizoriti u plićaku na Slatini, izazivajući salve smijeha kod okupljene publike.

Balinjerada već desetljećima predstavlja nezaobilazno karnevalsko događanje u Opatiji, okupljajući natjecatelje i posjetitelje svih generacija. Ovo je savršena prilika da se osjeti živa opatijska karnevalska atmosfera, ispuni dan smijehom i uzbuđenjem te okuša u adrenalinskom spustu „karića“.

Pridružite se 43. Balinjeradi i doživite jedinstvenu kombinaciju zabave, kreativnosti i opatijske ludosti! Za više informacija kliknite ovdje.

Privremena prometna regulacija

Radi održavanja “Balinjerade“ u nedjelju, 8. veljače 2026. godine od 9:00 do 15:00 sati za sav promet bit će zatvorena ulica Maršala Tita od raskrižja s Ulicom V.C. Emina (skretanje za opatijsku luku) do Slatine (ex hotel Zagreb).

Ujedno se dana, 8. veljače 2026. godine od 7:00 do 15:00 sati zabranjuje parkiranje na označenim parkirnim mjestima u ulici Maršala Tita, na dionici odvijanja ”Balinjerade”, od raskrižja s Ulicom V.C. Emina (skretanje za opatijsku luku) do Slatine (ex hotel Zagreb).

