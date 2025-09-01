Galerija 5 5 5 5 Nema boljeg načina da se pozdravi ljeto i dočeka jesen nego vikendom ispunjenim prirodom, medom i domaćom glazbom zato se zaputite se u Gorski kotar na 6. MEDUN FEST. Ovaj jedinstveni festival posvećen medunu, pčelama i zdravim običajima vraća se u punom sjaju i ove jeseni okuplja male proizvođače, vrsne kuhare, obitelji, zaljubljenike u prirodu i sve one koji cijene dobru atmosferu, lokalne delicije i aktivan boravak na svježem zraku.

SUBOTA, 6. RUJNA – Središnje događanje u Liču

Malo mjesto Lič, nadomak Fužina, toga dana postaje srce zbivanja. Od jutarnjih sati do kasno navečer očekuje vas bogat program u kojem će svatko pronaći nešto za sebe. Ljubitelji meda moći će kušati sladoled, koktele, rakije i jela s medunom, djeca će uživati u kreativnim radionicama i napuhancima, dok će odrasli moći zaplesati uz Trio Marinero i DJ-a Zlatka.

Posebna atrakcija festivala su i dva cooking showa poznatih chefova Damira Permana i Matije Horga koji će pokazati kako izgleda prava gurmanska čarolija kada se spoje šumski sastojci i medun. Usto, pripremljena su i dva zanimljiva predavanjajedno o pčelarskim vinima i rakijama, a drugo o ljekovitom bilju i gljivama koje pčele vole.

U pauzama između degustacija i glazbe, možete razgledati etnografsku zbirku u centru mjesta, zaviriti u svijet pčela kroz vivarij, prijaviti se za tradicionalne pastirske igre ili jednostavno uživati u zelenilu i mirisima kraja.

MEDENI VLAK IZ RIJEKE – putovanje s okusom djetinjstva

Za sve koji dolaze iz Rijeke i okolice, tu je i posebna ponuda: “Medeni vlak” koji iz Rijeke polazi u 15:30 sati i vozi direktno do Liča. U cijenu povratne karte (7 eura za odrasle, 3 eura za djecu od 2 do 18 godina, dok su djeca do 2 godine besplatna) uključeni su i medenjaci te piće dobrodošlice u obliku goranskog jaegera i domaćeg soka. Povratak iz Liča je planiran u 20:30 sati. Karte se kupuju na glavnom željezničkom kolodvoru u Rijeci, a savjetujemo da ih nabavite na vrijeme jer broj mjesta je ograničen.

OBITELJSKI IZLET S VLAKIĆEM – Lynx and Fox & Medun Fest tura

Ako želite dan provesti kao pravi istraživači, pridružite se posebnom obiteljskom izletu uz pratnju vodiča Lynx and Fox. Program počinje degustacijom medenih domaćih proizvoda, a nastavlja se vožnjom simpatičnim vlakićem “Fužine Express” do jezera bajer s kojeg krećemo do vidikovca Preradović, idealnog za laganu šetnju i obiteljsko fotkanje. Za najmlađe tu je i sladoled od meduna, dok mame i tate mogu nazdraviti koktelom na bazi meduna, po zdravlje i po užitak.

Prijave za izlet su obavezne zbog ograničenog broja mjesta u vlakiću, a sve detalje možete pronaći i rezervirati na ovom linku.



NEDJELJA, 7. RUJNA – Zeleno-medena atmosfera u Fužinama

U nedjelju se festival seli u centar Fužina gdje vas od 12 do 18 sati očekuje zelena tržnica s domaćim proizvodima, degustacija sladoleda od meduna, razgled vivarija s pravim pčelama te slasni zalogaji s medom i medenjacima iz ponude OPG-a Milošević. Ovo je savršeno mjesto za završetak vikenda uz obiteljsku šetnju, druženje i pokoji slatki suvenir za ponijeti kući.

